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જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકામાં 120 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર, ફાયરમેન સહિત વિવિધ પદો માટે ઓનલાઈન અરજીઓ શરૂ

ફાયરમેન, સ્ટેશન ફાયર ઓફિસર, સબ ફાયર ઓફિસર, લીડિંગ ફાયરમેન અને આસિસ્ટન્ટ લીગલ ઓફિસર સહિત કુલ 120 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે.

જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકામાં 120 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર
જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકામાં 120 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર (Photo Credit: ai-generated images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 3, 2026 at 8:28 PM IST

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હૈદરાબાદ: સરકારી નોકરીની તૈયારી કરી રહેલા યુવાનો માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા (JMC) દ્વારા વર્ષ 2026 માટે સીધી ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ભરતી હેઠળ કુલ 120 ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. તેમાં સ્ટેશન ફાયર ઓફિસર, સબ ફાયર ઓફિસર, લીડિંગ ફાયરમેન, ફાયરમેન તેમજ આસિસ્ટન્ટ લીગલ ઓફિસર અને લેબર ઓફિસર જેવા વિવિધ પદોનો સમાવેશ થાય છે.

આ ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 30 મે 2026ના રોજ બપોરે 2 વાગ્યાથી શરૂ થઈ ગઈ છે. ઉમેદવારો 20 જુલાઈ 2026ના રોજ રાત્રે 11:56 વાગ્યા સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. અરજી ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ પણ 20 જુલાઈ જ છે.

JMC ભરતી 2026
JMC ભરતી 2026 (Photo Credit: ai-generated images)

ભરતીની જાહેરાત અનુસાર સૌથી વધુ 80 જગ્યાઓ ફાયરમેન (વર્ગ-4) માટે ફાળવવામાં આવી છે. ઉપરાંત સ્ટેશન ફાયર ઓફિસર માટે 13, સબ ફાયર ઓફિસર માટે 13, લીડિંગ ફાયરમેન માટે 12 અને આસિસ્ટન્ટ લીગલ ઓફિસર તથા લેબર ઓફિસર માટે 2 જગ્યાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે.

પોસ્ટ મુજબ ખાલી જગ્યા
પોસ્ટ મુજબ ખાલી જગ્યા (Photo Credit: ai-generated images)

ફાયર વિભાગના પદો માટે ઉમેદવાર પાસે માન્ય સંસ્થામાંથી ફાયર એન્જિનિયરિંગ અથવા ફાયર ફાઇટિંગ સંબંધિત લાયકાત હોવી જરૂરી રહેશે. ફાયરમેન પદ માટે સામાન્ય રીતે ધોરણ 10 અથવા 12 પાસ સાથે ફાયર ફાઇટિંગની તાલીમ જરૂરી રહેશે. ઉપરાંત ઉમેદવારોએ વિભાગ દ્વારા નક્કી કરાયેલા શારીરિક માપદંડ અને ફિટનેસ ટેસ્ટ પણ પાસ કરવાના રહેશે.

શૈક્ષણિક લાયકાત
શૈક્ષણિક લાયકાત (Photo Credit: ai-generated images)

આસિસ્ટન્ટ લીગલ ઓફિસર અને લેબર ઓફિસરના પદ માટે ઉમેદવાર પાસે LLBની ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે. મજૂર કાયદા અંગેનો અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારોને પ્રાથમિકતા મળી શકે છે.

પસંદગી કેવી રીતે થશે?
પસંદગી કેવી રીતે થશે? (Photo Credit: ai-generated images)

વયમર્યાદા દરેક પદ પ્રમાણે અલગ-અલગ નક્કી કરવામાં આવી છે. ગુજરાત સરકારના નિયમો અનુસાર SC, ST, SEBC, EWS અને મહિલા ઉમેદવારોને વયમર્યાદામાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે. ચોક્કસ વિગતો માટે ઉમેદવારોએ સત્તાવાર ભરતી સૂચના વાંચવી જરૂરી છે.

મહત્વની તારીખ
મહત્વની તારીખ (Photo Credit: ai-generated images)

પસંદગી પ્રક્રિયામાં સૌપ્રથમ લેખિત અથવા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લેવામાં આવશે. ત્યારબાદ ફાયર વિભાગના પદો માટે ફિઝિકલ સ્ટાન્ડર્ડ ટેસ્ટ (PST) અને ફિઝિકલ એફિશિયન્સી ટેસ્ટ (PET) યોજાશે. અંતિમ તબક્કામાં પસંદ થયેલા ઉમેદવારોના મૂળ દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવામાં આવશે.

અરજી કેવી રીતે કરવી
અરજી કેવી રીતે કરવી (Photo Credit: ai-generated images)

અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોએ જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જઈ Recruitment વિભાગમાં ઉપલબ્ધ JMC Direct Recruitment 2026 લિંક દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. અરજી દરમિયાન વ્યક્તિગત માહિતી, શૈક્ષણિક વિગતો, મોબાઇલ નંબર અને ઈ-મેઇલ નોંધાવવાના રહેશે. સાથે જ પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો, સહી અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવાના રહેશે.

અરજી સબમિટ કરતા પહેલાં તમામ વિગતો સારી રીતે ચકાસવી જરૂરી છે. એકવાર અરજી સબમિટ થયા બાદ તેમાં ફેરફાર કરવાની તક મર્યાદિત હોઈ શકે છે. અરજી ફી ઓનલાઈન જ ભરવાની રહેશે. અધૂરી અરજી અથવા ફી વગરની અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

મહત્વની લિંક

Link DescriptionLink
Download Official NotificationDownload Notification
Apply Online LinkApply Online
Official JMC WebsiteVisit JMC Website

નોંધ - સ્પીડ પોસ્ટ, કુરિયર અથવા રૂબરૂ આપવામાં આવેલી અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. માત્ર ઓનલાઈન અરજી જ માન્ય ગણાશે. ભરતી પ્રક્રિયા અંગેનો અંતિમ નિર્ણય જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાના કમિશનરનો રહેશે.

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TAGGED:

JUNAGADH MUNICIPAL CORPORATION
JUNAGADH GOVERNMENT JOBS
MUNICIPAL CORPORATION RECRUITMENT
120 FIREMAN AND FIRE OFFICER POSTS
JMC RECRUITMENT 2026

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