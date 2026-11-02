ગાંધીનગરના ખોરજની 500 કરોડની જમીનનો વિવાદ વકર્યો, જીગ્નેશ મેવાણીએ વડગામ મામલતદારને આપ્યું આવેદન
ગાંધીનગરના ખોરજમાં 500 કરોડની જમીનન વિવાદ વકર્યો, મેવાણીએ વડગામ મામલતદાર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપ્યું નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરી હતી.
Published : November 2, 2026 at 1:58 PM IST
બનાસકાંઠા: ગાંધીનગરના ખોરજમાં 500 કરોડની જમીનન વિવાદ વકર્યો છે. જીગ્નેશ મેવાણીએ વડગામ મામલતદાર કચેરી ખાતે ખોરજ ગામની ઠાકોર સમાજની કિંમતી જમીન ઘસી નાખવાના ષડયંત્ર બાબતે ગાંધીનગર રેન્જ આઇ.જી.અડાલજ PI અને સંડોવાયેલા અન્ય વિરૂદ્ધ સસ્પેન્શન, ફોજદારી ગુનો (FIR) નોંધીને નિષ્પક્ષ તપાસ કરવા આવેદનપત્ર આપ્યું છે.
મેવાણીએ વડગામ મામલતદારને આપ્યું આવેદનપત્ર
જીગ્નેશ મેવાણી અને ઠાકોર સમાજનો આરોપ છે કે ગાંધીનગરના ખોરજ ગામના ઠાકોર સમાજની કિંમતી જમીન હડપી લેવાના પ્રયાસો થઇ રહ્યા છે જેમાં પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને જમીન માફિયાઓ ખોટી રીતે હેરાનગતિ કરી જમીન ઘસી નાખવા ઠાકોર સમાજને માનસીક ત્રાસ આપી રહ્યા છે.
વડગામ મામલતદાર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે, ગાંધીનગરના ખોરજ ગામની અંદાજે 500 કરોડની કિંમતી જમીન ઠાકોર સમાજના પરિવારો પાસે છે. આ જમીનો વેચવી કે નહીં, ક્યારે વેચવી અને કોને વેચવી એ સંપૂર્ણપણે ઠાકોર પરિવારોનો અંગત અને ખાનગી મામલો છે. પાટણના પૂર્વ સાંસદ જગદીશ ઠાકોર, વડગામના ધારાસભ્ય જીગ્નેશભાઈ મેવાણી, લાલજી દેસાઈ તેમજ એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિકના તથ્યો મુજબ, કેટલાક જમીન માફિયાઓ અને પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ એકબીજાની સાંઠગાંઠમાં આ જમીનો ઘસી નાખવાનો ગંભીર કારસો રચેલો છે.
આ પ્રકરણમાં જમીન માલિક પરિવારમાંથી કાજલ ઠાકોર તથા રવિ ઠાકોર દ્વારા એવી સ્પષ્ટ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે કે, ગાંધીનગર રેન્જ આઈ.જી. વીરેન્દ્ર યાદવ અને અડાલજ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વગેરે આ જમીનમાં ગેરકાયદે દખલ કરી રહ્યા છે. જેને પગલે કાજલ ઠાકોરના પતિએ પોલીસની દાદાગીરીથી બચવા માટે છેલ્લા બે મહિનાથી પોતાનું ઘર છોડીને ભટકતા ફરવું પડ્યું છે. વળી, રવિ ઠાકોર દ્વારા જાહેર કરાયેલા વિડિયો મુજબ તેમજ જગદીશ ઠાકોર, લાલજી દેસાઈ, એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિક અને વડગામ ધારાસભ્ય જીગ્નેશઈ મેવાણી સમક્ષ કરેલી રજૂઆત મુજબ, ઠાકોર પરિવાર પાસેથી કથિત રીતે રૂ. 11 કરોડની રકમ રવિના માધ્યમથી માંગવામાં આવી હોવાના આરોપ લાગી રહ્યા છે.
ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ કહ્યું કે, ઠાકોર સમાજની અને રબારી સમાજની જમીનો ખોટી રીતે હડપી લેવા માટેના ષડયંત્ર રચવામાં આવી રહ્યા છે ત્યારે આવા ગરીબ લોકોને ન્યાય મળે અને જવાબદાર લોકો સામે કાર્યવાહી થાય તે માટે આજે વડગામ મામલતદાર કચેરી ખાતે રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને આગામી દિવસોમાં જો આ બાબતે ન્યાય નહીં મળે અને જમીનો ઉપર ભૂમાફિયાઓ કબજો કરવા ખોટી રીતે હેરાનગતિ ચાલુ રાખશે તો અમે ઉગ્ર લડત આપીશું.
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