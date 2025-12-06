ETV Bharat / state

જીગ્નેશ મેવાણીએ થરાદમાં દારૂ ડ્રગ્સના દુષણો સામે રેલી યોજી, કહ્યું- જિલ્લા પોલીસવડાઓ કોન્સ્ટેબલોના માલિક નથી

કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચીને સુત્રોચ્ચાર સાથે કલેક્ટર કચેરીએ આવેદનપત્ર આપીને દારૂ ડ્રગ્સ સહિતના દુષણો ઉપર અંકુશ લાવવા માટેની માંગ કરી હતી.

જીગ્નેશ મેવાણીએ થરાદમાં દારૂ ડ્રગ્સના દુષણો સામે રેલી યોજી
જીગ્નેશ મેવાણીએ થરાદમાં દારૂ ડ્રગ્સના દુષણો સામે રેલી યોજી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 6, 2025 at 8:08 PM IST

બનાસકાંઠા : પાલનપુરમાં ફરી એકવાર ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીની આગેવાનીમાં દારૂ ડ્રગ્સના વિરોધમાં આક્રોશ રેલી યોજવામાં આવી હતી. સીમલા ગેટથી કલેકટર કચેરી સુધી આ રેલી યોજાઈ હતી. જેમાં કોંગ્રેસ અગ્રણીઓ અને લોકો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચીને સુત્રોચ્ચાર સાથે કલેક્ટર કચેરીએ આવેદનપત્ર આપીને દારૂ ડ્રગ્સ સહિતના દુષણો ઉપર અંકુશ લાવવા માટેની માંગ કરી હતી.

જીગ્નેશ મેવાણીએ થરાદમાં દારૂ ડ્રગ્સના દુષણો સામે રેલી યોજી

બનાસકાંઠામાં ફરી એકવાર ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ઉપર વરસ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટીના વિદ્વાન વડગામ આવ્યા હતા. એમને નવમા ધોરણના અભ્યાસની જરૂર પડી નથી, એટલા મોટા વિદ્વાન અને તજજ્ઞ છે. કુટણખાના, દારૂના અડ્ડા, જુગારના અડ્ડા અને ડ્રગ્સના કારોબારમાંથી કમાય એ ભારત ભૂમિનો ગદ્દાર છે. આવા કોઈ પણ ગદ્દારોને કોઈપણ સંજોગોમાં બક્ષવાના નથી. તેઓ સત્તાના કોઈપણ સ્થાન પર બેઠા હોય એમને કહી દઈએ આજે પણ ડો. બાબા સાહેબ આંબેડકરનું બંધારણ છે.

જીગ્નેશ મેવાણીએ થરાદમાં દારૂ ડ્રગ્સના દુષણો સામે રેલી યોજી (ETV Bharat Gujarat)

જીગ્નેશ મેવાણીએ વધુમાં કહ્યું કે, આ દેશ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર, સુખદેવ, રાજગુરુ, ભગવાન બિરસા મુંડા અને શહીદે આઝમ ભગતસિંહનો દેશ છે. આ દેશમાં અમે કોઈપણ માતા બેન દીકરીઓને વિધવા થવા દેવાના નથી. બુટલેગરોને છાવરવાવાળા મંત્રીઓ પણ સમજી જાય. જીગ્નેશ મેવાણી કહ્યું કે, પોલીસના નાના કર્મચારીઓને અપીલ કરું છું, કે તમે સામાન્ય પરિવારમાંથી આવો છો, તમારા આઈપીએસ અધિકારીઓ મંત્રીઓને તમારી પીડા નહિ સમજાય.

ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપતા કહ્યું કે, "ગૃહ વિભાગને અમારી લાગણી પહોંચાડો કે પોલીસ કર્મચારીઓને પોતાનું યુનિયન બનાવવા માટેની પરમિશન આપે, એસઆરપીના જવાનોની પોતાના જિલ્લા બહાર બદલી ન થાય, ગ્રેડ પેનો લાભ મળે અને સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની રેડમાં કોન્સ્ટેબલ, હેડ કોસ્ટેબલ અને પીઆઈ પર ફક્ત કાર્યવાહી કરવામાં ન આવે જો કાર્યવાહી કરવી જ હોય તો એસપી અને આઈજી સામે પણ કાર્યવાહી કરો.

કલેક્ટર કચેરીએ આવેદનપત્ર આપ્યું
કલેક્ટર કચેરીએ આવેદનપત્ર આપ્યું (ETV Bharat Gujarat)
જીગ્નેશ મેવાણીએ થરાદમાં દારૂ ડ્રગ્સના દુષણો સામે રેલી યોજી
જીગ્નેશ મેવાણીએ થરાદમાં દારૂ ડ્રગ્સના દુષણો સામે રેલી યોજી (ETV Bharat Gujarat)

ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ રાજ્યના પોલીસ વડા ઉપર ગંભીર આક્ષેપો કરતા કહ્યું કે, ઘણા પોલીસવડાઓ બેશર્મ બની પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પાસે પોતાના બુટની દોરી બંધાવે છે. કોન્સ્ટેબલ ભાઈઓએ જિલ્લા પોલીસવડાના બંગલામાં રૂમ વાળવો પડે છે, એમના તકીયાના કવર બદલવા પડે છે. કોન્સ્ટેબલોને રસોઈ બનાવી પડે છે અને પપૈયું લેવા પણ જવું પડે છે."

ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ કહ્યું કે, ગુજરાતમાં 20 લાખ જેટલા સ્ત્રી-પુરુષો ડ્રગ્સ દારૂના રવાડે ચડ્યા છે. ડ્રગ્સની બદી છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં અંતિમ ચરણોમાં પહોંચી છે, બે દિવસ પહેલા અમારા મત વિસ્તારમાં આવેલા મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ બનાસકાંઠા, વડગામ કે ગુજરાતની પ્રજાને એવું વચન ન આપ્યું કે હવે કુટણખાના દારૂના અડ્ડા કે ડ્રગ્સનો વેપાર નહીં થાય.

TAGGED:

JIGNESH MEVANI THARAD RALLY
BANASKANTHA
ALCOHOL AND DRUGS
THARAD COLLECTOR OFFICE
JIGNESH MEVANI RALLY

