જીગ્નેશ મેવાણીના માતા-બહેન અંગેની ટિપ્પણી મામલે ફરિયાદ કરવા ગયેલા કોંગ્રેસ નેતાઓને પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રવેશ ન મળતા ધરણાં
બનાસકાંઠા ભાજપ પ્રભારી ધવલ દવે દ્વારા જીગ્નેશ મેવાણીની માતા-બહેન અંગે કથિત અભદ્ર ટિપ્પણી કરાતા કોંગ્રેસમાં રોષ, ફરિયાદ નોંધાવવા પહોંચ્યા હતા ગાંધીનગર.
Published : October 4, 2026 at 7:53 PM IST
ગાંધીનગર: ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીના માતા-બહેન અંગે ભાજપના નેતા ધવલ દવે દ્વારા કરવામાં આવેલી કથિત અભદ્ર ટિપ્પણીના વિરોધમાં ફરિયાદ નોંધાવવા પહોંચેલા કોંગ્રેસના નેતાઓ અને કાર્યકરોને ગાંધીનગરના સેક્ટર-21 પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રવેશ ન મળતા રકઝક બાદ ધરણાંનો માહોલ સર્જાયો હતો. મેવાણી સાથે પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા, જગદીશ ઠાકોર, લાલજી દેસાઈ સહિત મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના નેતાઓ અને કાર્યકરો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા.
કોંગ્રેસના આક્ષેપ મુજબ, બનાસકાંઠા ભાજપ પ્રભારી ધવલ દવે દ્વારા જીગ્નેશ મેવાણીની માતા અને બહેન અંગે કથિત રીતે અભદ્ર અને વાંધાજનક ટિપ્પણી કરવામાં આવી હતી. આ મામલે મેવાણી ધવલ દવે વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવા સેક્ટર-21 પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા. કોંગ્રેસે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, જાતિવાદી માનસિકતાથી પ્રેરાઈને ભાજપના નેતા દ્વારા આ પ્રકારના ઉચ્ચારણો કરવામાં આવ્યા છે.
મેવાણી અને કોંગ્રેસના નેતાઓ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા બાદ કાર્યકરોને પોલીસ મથકના પરિસરમાં પ્રવેશ આપવા મુદ્દે પોલીસ અને કોંગ્રેસ કાર્યકરો વચ્ચે રકઝક થઈ હતી. પોલીસે પોલીસ સ્ટેશન બહાર બેરીકેડ લગાવીને કાર્યકરોને અંદર જતા અટકાવ્યા હતા. આ દરમિયાન કોંગ્રેસ કાર્યકરોએ બેરીકેડ હટાવી દીધા હતા. સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે પોલીસ સ્ટેશનનો મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર બંધ કરી દીધો હતો.
પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ સ્ટેશનના મુખ્ય બિલ્ડિંગમાં માત્ર મર્યાદિત લોકોને જ પ્રવેશ આપવામાં આવશે. કોંગ્રેસ તરફથી તમામ કાર્યકરોને પરિસરમાં લઈ જવાની માગ કરવામાં આવી હતી. બાદમાં કોંગ્રેસે મુખ્ય બિલ્ડિંગમાં માત્ર 10 લોકો જ જશે તેવી બાંહેધરી આપી હોવા છતાં પ્રવેશ મુદ્દે વિવાદ યથાવત રહ્યો હતો. અંતે કોંગ્રેસના નેતાઓ અને કાર્યકરો પોલીસ સ્ટેશનની બહાર ધરણાં પર બેસી ગયા હતા.
આ મામલે કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે, ભાજપના નેતા દ્વારા જાતિવાદી વાતાવરણ ઊભું કરતી પોસ્ટ કરવામાં આવે છે છતાં કોઈ કાર્યવાહી થતી નથી. તેમણે કહ્યું કે, મા-બહેનને ગાળો આપતી પોસ્ટ બદલ ફરિયાદ કરવા આવ્યા છીએ, પરંતુ ધારાસભ્ય ફરિયાદ આપવા આવે ત્યારે પોલીસ સ્ટેશન જ બંધ થઈ જાય છે. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો કે આ પોલીસ સ્ટેશન ગુજરાતની જનતાના ટેક્સથી બનેલું છે, તો સામાન્ય જનતા માટે પોલીસ સ્ટેશન બંધ કેવી રીતે થઈ શકે?
ધરણા દરમિયાન ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ પણ આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, નરેન્દ્ર મોદીની માતા અંગે ટિપ્પણી કરનાર સામે ફરિયાદ થઈ હતી, પરંતુ પોતાના માતા-બહેન અંગે કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીની ફરિયાદ કરવા આવ્યા ત્યારે તેમને પોલીસ સ્ટેશનમાં જવા દેવામાં આવતા નથી. મેવાણીએ આક્ષેપ કર્યો કે ભાજપના નેતાઓ દ્વારા તેમના માતા-બહેનને ગાળો આપતી પોસ્ટ ગુજરાતભરમાં વાયરલ કરવામાં આવી છે, છતાં ગુનો નોંધવાને બદલે તેમને પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રવેશતા અટકાવવામાં આવી રહ્યા છે.
મેવાણી, અમિત ચાવડા સહિત કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો, પૂર્વ ધારાસભ્યો, પ્રદેશના નેતાઓ અને મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો પોલીસ સ્ટેશન બહાર ધરણા પર બેસી ગયા હતા. કોંગ્રેસે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે જ્યાં સુધી મેવાણી સહિતના પ્રતિનિધિમંડળને સેક્ટર-21 પોલીસ મથકના કેમ્પસમાં પ્રવેશ આપવામાં નહીં આવે અને ફરિયાદ સ્વીકારવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી ધરણા ચાલુ રાખવામાં આવશે.
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