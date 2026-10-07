વિદેશમાં ગરબાની ધમાલ બાદ જીગરદાન ગઢવી ગુજરાતમાં ધૂમ મચાવવા તૈયાર, 51 શક્તિપીઠથી લઈને લવ લાઈફ અંગે દિલ ખોલીને કરી વાત
વિદેશમાં ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા, આફ્રિકા અને USAમાં બેક ટુ બેક ગરબા શો કર્યા બાદ સિંગર જીગરદાન ગઢવી ગુજરાતમાં નવરાત્રીની રમઝટ બોલાવવા પહોંચ્યા હતા.
Published : October 7, 2026 at 9:27 PM IST
મનોજ ખત્રી, અમદાવાદ: વિદેશની ભૂમિ પર ખેલૈયાઓને ગરબે રમાડ્યા બાદ જાણીતા સિંગર જીગરદાન ગઢવી હવે પોતાની માતૃભૂમિ ગુજરાતમાં નવરાત્રીની રમઝટ બોલાવવા માટે આવી પહોંચ્યા છે. ETV Bharat Gujaratની ટીમ સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું કે ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા, આફ્રિકા અને USAમાં બેક ટુ બેક શો કર્યા બાદ હવે તેઓ અહીંના ખેલૈયાઓને સૂર અને તાલના તાંતણે બાંધશે.
આ વખતે તેમના ગરબા ગ્રાઉન્ડ પર Gen Zના યુવાનોને ધ્યાનમાં રાખીને ખાસ 51 શક્તિપીઠનું આબેહૂબ વાતાવરણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં ખેલૈયાઓને એક જ સ્થળે તમામ 51 શક્તિપીઠના દર્શન પણ મળશે.
ફિઝિયોથેરાપિસ્ટથી સુપરહિટ સિંગર બનવાની રોમાંચક સફર
ફિઝિયોથેરાપિસ્ટનો અભ્યાસ કરવાથી લઈને પ્રોફેશનલ સિંગર બનવા સુધીની જીગરદાન ગઢવીની આ સફર ખૂબ જ રોમાંચક રહી છે. જ્યારે તેઓ 11 સાયન્સમાં અભ્યાસ કરતા હતા, ત્યારથી જ તેમને મ્યુઝિકનું ભૂત ચઢ્યું હતું. તેમણે સંગીતની કોઈ વિધિવત તાલીમ કે શિક્ષણ મેળવ્યું નથી, પરંતુ તેઓ જાતે જ સિંગિંગ શીખ્યા છે.
ETV Bharatની ટીમને તેમણે જણાવ્યું કે આસપાસના સ્વજનો અને મિત્રો તેમની પાસે ગીત ગવડાવતા અને પ્રશંસા કરતા હતા, બસ ત્યાંથી જ સંગીતના સફરની શરૂઆત થઈ. શરૂઆતમાં તેમને ક્યારેય ખ્યાલ નહોતો કે તેઓ આગળ જઈને સિંગર બનશે કે મ્યુઝિક ફિલ્ડમાં કરિયર બનાવશે. ધીમે ધીમે અને અણધારી રીતે તેઓ મ્યુઝિકના પ્રોફેશન સાથે જોડાઈ ગયા, જેમાં ઘણા ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યા હતા.
નવરાત્રીનો ટફ ટાઈમ: ઉંઘ, ભૂખ અને સતત ટ્રાવેલિંગનું મેનેજમેન્ટ
સિંગર્સ માટે નવરાત્રીનો સમયગાળો માત્ર ગરબા રમવા પૂરતો નથી હોતો, પરંતુ તે ખૂબ જ મહેનત માગી લે છે. જીગરદાન ગઢવી જણાવે છે કે વિદેશી શોથી લઈને ગુજરાત સુધી તેમના માટે આશરે 3.5 મહિના લાંબી નવરાત્રી થઈ જાય છે. જ્યારે બેક ટુ બેક શો હોય છે ત્યારે સમય સાચવવો ખૂબ મુશ્કેલ બને છે. ઘણીવાર 3થી 4 દિવસ થોડો પણ આરામ લીધા વગર જ સ્ટેજ પર પરફોર્મ કરવું પડે છે. નવરાત્રીના 9 દિવસ ખૂબ જ ટફ હોય છે, જેમાં પોતાની ઉંઘ, ખાવા-પીવા અને થાક પર ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે છે જેથી સ્ટેજ પર એનર્જી જળવાઈ રહે.
મ્યુઝિક, લવ લાઈફ અને લોંગ ડિસ્ટન્સ રિલેશનશિપ
સતત બિઝી શિડ્યુલ વચ્ચે પોતાની લવ લાઈફ અને લોંગ ડિસ્ટન્સ રિલેશનશિપ મેઈન્ટેન કરવા અંગે જીગરદાન ખૂબ સંવેદનશીલ બનીને વાત કરે છે. તેઓ જણાવે છે કે 2 વર્ષ સુધી તો તેઓ એકબીજાને મળી પણ શક્યા નહોતા. હાલમાં પણ વિદેશમાં પરફોર્મ કરતી વખતે તેમની પત્ની યતિ તેમની સાથે નહોતી. તેઓ પોતાની પત્ની યતિને પોતાની 'કરોડરજ્જુ' માને છે. જીગરા માને છે કે પોતાના લાખો ચાહકો અને મ્યુઝિક માટે તેમણે આ પ્રકારનું નાનું કોમ્પ્રોમાઈઝ કરવું પડે છે.
તમામ ઉતાર-ચઢાવ અને સતત ટ્રાવેલિંગની દોડધામ વચ્ચે પણ જીગરદાન ગઢવી પોતાના ચાહકોને સંગીતના તાલે જુમાવવા માટે પૂરા ઉત્સાહ સાથે તૈયાર છે. Gen Z અને 51 શક્તિપીઠના રોમાંચક થીમ સાથે આ વખતની ગુજરાતની નવરાત્રી ખેલૈયાઓ માટે અવિસ્મરણીય બની રહેશે તેમાં કોઈ બેમત નથી.
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