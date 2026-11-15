જેતપુરમાં મહિલાની હત્યાના ખૂલ્યા રાઝઃ સગી ભત્રીજીઓએ ફોઈને ઝેરી દવા પીવડાવી, પછી દુપટ્ટાથી ગળેટૂંપો દઈની કરી હત્યા
રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુરમાં આડાસંબંધોનો ખાર રાખીને સગી ભત્રીજીઓએ ફોઈની હત્યા કરી દેતા ચકચાર મચી ગઈ હતી.
Published : November 15, 2026 at 7:53 PM IST
રાજકોટઃ જેતપુરમાં થોડા દિવસો પહેલા મળી આવેલી મહિલાની લાશનો ભેદ ઉકેલવામાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. આડા સંબંધોનો ખાર રાખીને સગી ભત્રીજીઓએ જ પોતાની ફોઈની ક્રૂર હત્યા કરી હોવાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. આરોપીઓએ પહેલા ફોઈને ઝેરી દવા પીવડાવી અને ત્યારબાદ દુપટ્ટાથી ગળે ટૂંપો આપીને પોતાના સગા ફોઈને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા હતા.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
ગત 11 નવેમ્બરના રોજ જેતપુર સિટી પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવતા નવાગઢ રોડ પરથી એક 35થી 40 વર્ષની અજાણી મહિલાની લાશ મળી આવી હતી. રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં મહિલાના મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવતા મહિલાનું મોત ગળે ટૂંપો આપવાથી થયું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. સમગ્ર મામલે મૃતક મહિલાના ભાઈએ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
CCTVમાં દેખાયા ચાર લોકો
મૃતક મહિલાના ભાઈની ફરિયાદના આધારે તપાસ કરતા પોલીસને કેટલીક વિગતો હાથ લાગી હતી. જેતપુર પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરી 90 જેટલા સીસીટીવી કેમેરા ચેક કર્યા હતા. આ તપાસ દરમિયાન તેમને એક શંકાસ્પદ રિક્ષામાં ચાર લોકો જોવા મળ્યા હતા.
આડાસંબંધની આશંકામાં હત્યાની આશંકા
પોલીસે બાતમીદારો અને ટેકનિકલ સોર્સના આધારે તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું કે, મૃતક મહિલાને તેના જ સગાભાઈના દીકરા એટલે કે પોતાના જ ભત્રીજા સાથે આડા સંબંધ હોવાની આશંકા હતી. આ શંકાસ્પદ સંબંધો મૃતક મહિલાની બંને ભત્રીજી એટલે કે મહિલાના જેની સાથે સંબંધ હતા તેમની બંને બહેનોને જાણ થઈ ગઈ હતી. જેના લીધે ઘરમાં અવારનવાર ઝઘડાઓ થયા કરતા હતા અને માનસિક તણાવ પણ રહેતો હતો.
ભત્રીજીઓએ જ રચ્યું ષડયંત્ર
આખરે ભત્રીજીઓએ ભેગા મળીને પોતાની જ ફોઈને ખતમ કરવાનું કાવતરું ઘડી કાઢ્યું. હત્યાને અંજામ આપવા માટે આરોપીઓએ પહેલા એક સોડાની બોટલમાં ઝેરી દવા ભેળવીને મહિલાને પીવડાવવામાં આવી હતી. ઝેરી દવા પીવડાવ્યાના થોડા સમય બાદ બંનેએ ચેક કર્યું તો મહિલાના શ્વાસ ચાલુ જણાતા આરોપીએ પોતાના દુપટ્ટા વડે મહિલાને ગળેટૂંપો દઈને હત્યા નીપજાવી હતી અને ત્યારબાદ મૃતદેહને નવારોડ વિસ્તારમાં ફેંકી દીધો હતો.
મહિલાની હત્યાના આ ગુનામાં પોલીસે બે મહિલા સહિત કુલ ચાર જેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે હત્યામાં વપરાયેલી રિક્ષા અને ઝેરી દવાની બોટલ પણ જપ્ત કરી છે. ચારેય આરોપીઓ સામે કલમ 103(1), 61(2) અને 3(5) મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
પારિવારિક સંબંધોને શર્મસાર કરતી આ ઘટનાથી સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે. આડા સંબંધોનો અંજામ કેટલી હદે ભયાનક આવી શકે છે, તેનું આ જઘન્ય ઉદાહરણ છે. હાલ તો પોલીસે ચારેય આરોપીઓને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે અને આગળની કડક કાનૂની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
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