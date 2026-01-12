જેતપુરમાં પત્નીની હત્યા કરનાર આરોપી પતિ ઝડપાયો, પોલીસ તપાસમાં થયો મોટો ખુલાસો
જેતપુરના ભોજાધાર વિસ્તારમાં પત્નીની હત્યા કરનાર આરોપી પતિની ધરપકડ, સાવકી દીકરી પર પણ કર્યો હતો હુમલો
Published : January 12, 2026 at 11:27 AM IST
જેતપુર: જેતપુરમાં પત્નીની હત્યા કરનાર આરોપી પતિને પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ ઝડપી લીધો છે. પોલીસ તપાસમાં સાવકી દીકરી સાથે કોઇ સંબંધ ના રાખવાનું જણાવ્યું હોવા છતા મહિલા તેને મળવા માટે જતી હતી આ દરમિયાન ઝઘડો થતા પતિએ તેની પત્નીની તિક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીકી હત્યા કરી નાખી હતી.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
પોલીસ ફરિયાદ અનુસાર, ફરિયાદી રીતુ સિંઘ અમિત લક્ષ્મણ તિવારી (ઉં.વ.28) જેતપુરના ભોજાધાર વિસ્તારમાં હનુમાન મંદિર પાસે રહે છે. રીતુસિંઘના પિતાના મોત બાદ તેની માતા રેખાબેન ઉર્ફે ગોરકીએ રાકેશ સિંઘ ઉર્ફે દિલીપ ફતેબહાદુર સિંઘ સાથે બીજા લગ્ન કર્યા હતા. આ રાકેશ સિંઘને પસંદ નહોતું કે તેની પત્ની રેખાબેન તેની દીકરીના ઘરે જાય અને તેની સાથે કોઇ સંબંધ રાખે.
10 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સવારે રેખાબેન દીકરી રીતુના ઘરે ગયા હતા, જેની જાણ થતા જ આરોપી રાકેશ સિંઘે ઝઘડો કર્યો હતો અને ધમકી આપી હતી કે જો તે દીકરી સાથે સંબંધ રાખશે તો તેને જાનથી મારી નાખશે, તે બાદ સાંજના સમયે જ્યારે રેખાબેન રીતુસિંઘના ઘર પાસેની દુકાને ગયા હતા ત્યારે તેનો પતિ ત્યાં પહોંચ્યો હતો અને ઝઘડો કરી પોતાની પાસે રહેલ ધારદાર હથિયાર કાઢ્યો હતો. પતિએ રેખાબેનના પેટ,સાથળ અને પીંડીના ભાગે હથિયારથી જીવલેણ ઘા માર્યા હતા. આ દરમિયાન માતાને બચાવવા વચ્ચે પડેલી દીકરી રીતુસિંઘને પણ છાતી અને પેટના ભાગે ઘા મારતા ઇજા થઇ હતી. આ હુમલામાં ગંભીર રીતે ઘવાયેલા રેખાબેનનું નિધન થયું હતું.
આ બનાવની જાણ થતા જ જેતપુર સિટી પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 103 (1) (હત્યા) અને 118 (2) હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી હતી. આ બનાવ બાદ પી.આઇ.એ.ડી. પરમાર અને તેમની ટીમે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. પોલીસે મોબાઇલ ફોરેન્સિક વાન અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી આરોપી રાકેશ સિંઘ ઉર્ફ દિલીપ ફતેબહાદુરસિંઘ (મૂળ.ઉત્તર પ્રદેશ)ને ગણતરીના કલાકોમાં જેતપુરના ભોજાધાર હનુમાન મંદિર પાસેથી ઝડપી લીધો હતો અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
