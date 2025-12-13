ETV Bharat / state

જેતપુર પોલીસે કર્યો 'મ્યુલ એકાઉન્ટ કૌભાંડ'નો પર્દાફાશ, રૂ 14.30 લાખની છેતરપિંડીનો ખુલાસો

જેતપુર પોલીસે મ્યુલ બેંક અકાઉન્ટ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેમાં સાયબર ફ્રોડથી મેળવેલા ₹14.30 લાખની છેતરપિંડીનો ખુલાસો થયો.

સાયબર ફ્રોડના ચાર આરોપી
સાયબર ફ્રોડના ચાર આરોપી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 13, 2025 at 2:47 PM IST

રાજકોટ : જેતપુર સિટી પોલીસે એક મોટી સફળતા મેળવીને સાયબર ક્રાઇમ માટે વપરાતા 'મ્યુલ બેંક એકાઉન્ટ કૌભાંડ' નો પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા ચાર મુખ્ય વ્યક્તિની ધરપકડ કરીને કુલ ₹14.30 લાખની છેતરપિંડીનો ખુલાસો કર્યો છે.

SAMANVAYA અને NCCRP પોર્ટલનો ઉપયોગ કરીને જેતપુર સિટી પોલીસે સાયબર ક્રાઇમની તપાસમાં ટેકનોલોજીનો અસરકારક ઉપયોગ કર્યો હતો. પોલીસે SAMANVAYA અને NCCRP (National Cybercrime Reporting Portal) પોર્ટલનો ઉપયોગ કરીને પ્રાથમિક તપાસ હાથ ધરી, જેમાં મ્યુલ બેંક એકાઉન્ટ હોલ્ડરોને ઓળખવામાં આવ્યા હતા. આ તપાસના આધારે, પોલીસે એજન્ટો વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરી છે.

જેતપુર પોલીસે કર્યો 'મ્યુલ એકાઉન્ટ કૌભાંડ'નો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)

'મ્યુલ એકાઉન્ટ કૌભાંડ' કેવી રીતે કામ કરે છે?

આ બાબતે જાહેર કરેલી માહિતી અનુસાર આરોપીઓએ લાલચ આપી નાણાં ટ્રાન્સફર કરાવતા વ્યક્તિઓ અને આર્થિક ફાયદા માટે એજન્ટો સાથે મળીને સમગ્ર નેટવર્ક ચલાવ્યું હતું. એજન્ટોના નેટવર્ક વિશે વાત કરવામાં આવે તો આ વ્યક્તિઓ એજન્ટો મારફત સબ-એજન્ટો દ્વારા અલગ-અલગ બેંક ખાતા ધારકોને (મ્યુલ એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ) નાણાંની લાલચ આપતા હતા. નાણાં ટ્રાન્સફરની બાબતમાં સાયબર ફ્રોડ દ્વારા છેતરાયેલા લોકો પાસેથી મેળવેલા નાણાં આ મ્યુલ એકાઉન્ટ હોલ્ડરોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતા હતા. ત્યારબાદ, આરોપી આ નાણાંને ચેક અથવા ATM દ્વારા રોકડમાં ઉપાડી લેતા અને આંગડિયા મારફત પોતે મેળવતા હતા, જેનાથી છેતરપિંડીના નાણાં સગેવગે થઈ જતા હતા.

ચાર આરોપીની અટકાયત, ત્રણ ફરાર : જેતપુર પોલીસે મ્યુલ બેંક એકાઉન્ટ હોલ્ડરોના ખાતામાં સાયબર ફ્રોડથી મેળવેલા રૂપિયા સગેવગે કરનાર એજન્ટો સહિત કુલ સાત વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કર્યો છે. જે પૈકી નીચે મુજબના ચાર વ્યક્તિઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે. જેમાં અજીમ સોંલકી (રહે. જેતપુર), મિત ગુજરાતી (રહે. જેતપુર), ફેઝાન વાડીવાલા (રહે. જેતપુર), હર્ષ પરમાર (રહે. જેતપુર) ને તડપે લેવામાં આવ્યો છે. પોલીસે અન્ય ત્રણ આરોપીને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

પોલીસે પકડાયેલા વ્યક્તિઓ પાસેથી વિવિધ કંપનીઓના પાંચ મોબાઇલ ફોન કબ્જે કર્યા છે, જેની કુલ કિંમત ₹1,75,000 આંકવામાં આવી છે. આ મોબાઇલ ફોન કૌભાંડમાં ઉપયોગમાં લેવાયા હોવાનું માનવામાં આવે છે.

જાહેર જનતા જોગ ખાસ અપીલ : સાયબર ફ્રોડથી બચવા જાહેર જનતાને એક મહત્વપૂર્ણ અપીલ કરતા જેતપુર સિટી પોલીસ સ્ટેશનના PI એ. ડી. પરમારે કહ્યું કે, "કોઈપણ વ્યક્તિએ પોતાની ચેક બુક, ATM કાર્ડ, બેંક એકાઉન્ટની વિગતો અથવા મોબાઇલ સિમ કાર્ડ અન્ય કોઈ અજાણી કે લાલચ આપતી વ્યક્તિને આપવા નહીં. તમારા બેંક ખાતાનો દુરુપયોગ 'મ્યુલ એકાઉન્ટ' તરીકે થઈ શકે છે, જેનાથી તમે કાયદાકીય મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો અને ગુનામાં સહભાગી બની શકો છો. જાગૃત રહો અને સાયબર ફ્રોડથી બચો."

