જેતપુરના પીઠડીયામાં GETCO અને ખેડૂતો વચ્ચે ઘર્ષણ, પોલીસ સાથે ખેતરમાં ઘૂસેલા કર્મચારીઓ સામે કિસાનોએ કપડાં ઉતાર્યા
જેતપુર તાલુકાના પીઠડીયા ગામે જેટકોની 66 કે.વી. વીજ લાઈનના કંડક્ટર બદલવાની કામગીરીને લઈને ખેડૂતો અને તંત્ર વચ્ચે ભારે ઘર્ષણ સર્જાયું
Published : November 28, 2026 at 8:26 PM IST
રાજકોટ: જેતપુર તાલુકાના પીઠડીયા ગામે જેટકોની 66 કે.વી. વીજ લાઈનના કંડક્ટર બદલવાની કામગીરીને લઈને ખેડૂતો અને તંત્ર વચ્ચે ભારે ઘર્ષણ સર્જાયું છે. છેલ્લા 60 વર્ષથી ખેતરોમાંથી પસાર થતી વીજ લાઈનનું કોઈ વળતર ન મળ્યું હોવાના અને કોઈપણ પૂર્વ જાણ વગર પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે ખેતરોમાં ઘૂસી કામગીરી શરૂ કરાઈ હોવાના આક્ષેપ સાથે ખેડૂતો મેદાને ઉતર્યા હતા. ઘટનાસ્થળે પોલીસની હાજરીમાં જ ખેડૂતો અને જેટકોના અધિકારીઓ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થતાં ભારે તંગદિલી વ્યાપી ગઈ હતી.
જેતપુર તાલુકાના પીઠડીયા ગામની સીમમાંથી જેટકોની 60 વર્ષ જૂની 66 કે.વી. જેતપુર-મેવાસા લાઈન નંબર-1 પસાર થાય છે. આ લાઈનના જૂના કંડક્ટર એટલે કે વીજ તાર બદલવાની કામગીરી અંતર્ગત બે મહિના પહેલાં 21 સપ્ટેમ્બરે રોલર નાખવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ વળતરના મુદ્દે ખેડૂતોએ વિરોધ કરતાં અડધું કામ અટકી પડ્યું હતું. આજે જેટકોના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ પોલીસ પ્રોટેક્શન સાથે ફરીથી ખેતરોમાં કંડક્ટર બદલવાની કામગીરી કરવા પહોંચતા પીઠડીયાના ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થઈ ગયા હતા.
સ્થાનિક ખેડૂત હરસુખભાઈ વલ્લભભાઈ ગોંડલિયા અને ખોડીદાસ પ્રેમજીભાઈ ધડુકે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, છેલ્લા 60 વર્ષથી તેમના ખેતરમાં વીજ લાઈન અને થાંભલા છે, જેની 7/12માં પણ નોંધ છે, છતાં આજદિન સુધી એક રૂપિયાનું પણ વળતર ચૂકવાયું નથી. આ 60 વર્ષમાં અંદાજે 60 થી 70 વખત રિપેરિંગના નામે ખેતરોમાં વાહનો ચલાવી ઊભા પાકને નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું છે. આજે પણ કોઈ લેખિત કે મૌખિક જાણ કર્યા વગર ખેતરોમાં ઘૂસીને પોલીસ બળના જોરે કામ કરાતું હોવાનો તેમણે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. ખેડૂત આગેવાન ચેતનભાઈ ગઢીયાએ જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ ગામ અને લોકોના હિત માટે લાઈન નાખવા દીધી હતી, પરંતુ હવે હેતુફેર કરીને પ્રાઈવેટ સોલાર અને પવનચક્કી માટે તેનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. અધિકારીઓની ભાષા સામે નારાજગી વ્યક્ત કરતાં તેમણે કહ્યું કે, જો તંત્ર લેખિત જાણ કર્યાનો પુરાવો બતાવે તો ખેડૂતો હટી જશે, અન્યથા ગાંધી ચીંધ્યા માર્ગે વિરોધ ચાલુ રહેશે.
બીજી તરફ, સમગ્ર વિવાદ અંગે ગોંડલ જેટકોના કાર્યપાલક ઈજનેર આર. એન. રાવળે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, આ કામગીરી 'કિસાન સૂર્યોદય યોજના' હેઠળ ખેડૂતોને દિવસે વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવા માટે થઈ રહી છે. આ લાઈન જેટકોની પ્રોપર્ટી છે અને ખેડૂતોએ માંગેલા તમામ દસ્તાવેજો પૂરા પાડવામાં આવ્યા છે. મેવાસા સબસ્ટેશનથી જામકંડોરણા સહિત 40 થી 50 ગામોને પાવર સપ્લાય મળે છે અને મેવાસા ગામ ફક્ત આ એક જ લાઈન પર નિર્ભર હોવાથી જો લાઈન ફોલ્ટમાં જાય તો 40-50 ગામોનો વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ જાય તેમ છે. તેમણે ખાતરી આપી હતી કે કંડક્ટર ઉપરથી જ બદલાશે, પરંતુ બંને બાજુ મશીન મૂકવામાં ખેતરમાં જો કોઈ પાક નુકસાની થાય તો જેટકો પંચરોજકામ કરીને પ્રવર્તમાન નિયમ મુજબ વળતર ચૂકવવા બંધાયેલું છે અને તે ચોક્કસ ચૂકવવામાં આવશે.
એક તરફ 60 વર્ષથી વળતર અને પૂર્વ જાણના અભાવે પીઠડીયાના ખેડૂતોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ ૪૦ થી ૫૦ ગામોનો વીજ પુરવઠો જાળવી રાખવા માટે જેટકો તંત્ર પોલીસ બંદોબસ્ત હેઠળ કામગીરી કરી રહ્યું છે. ત્યારે હવે જોવાનું એ રહેશે કે તંત્ર ખેડૂતોની વળતરની માંગણી સંતોષીને આ વિવાદનો સુખદ અંત લાવે છે કે પછી પીઠડીયામાં આ આંદોલન વધુ ઉગ્ર બને છે.
આ પણ વાંચો: