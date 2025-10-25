જેતપુરના મેળામાં દુર્ઘટના સર્જાઈ: બ્રેક ડાન્સ રાઈડની ટ્રોલી તૂટી, પતિ-પત્ની થયા ઇજાગ્રસ્ત
રાજકોટના જેતપુરમાં રોટરી ક્લબ દ્વારા આયોજિત મેળામાં અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં રાઈડમાં સવાર દંપતીને ઈજા પહોંચી છે.
Published : October 25, 2025 at 11:24 AM IST|
Updated : October 25, 2025 at 11:48 AM IST
રાજકોટ : જેતપુર શહેરમાં દિવાળી તહેવાર નિમિત્તે યોજાયેલ ફન મેળામાં અકસ્માત સર્જાયો હતો. રાત્રી દરમિયાન સર્જાયેલી ઘટનામાં રાઈડમાં સવાર દંપતીને ઇજાઓ પહોંચતા તેમને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અકસ્માતે બનેલી આ ઘટના બાદ તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી મેળો બંધ કરાવી દેવામાં આવ્યો અને પોલીસ વિભાગ સહિતના તંત્ર ઘટનાસ્થળે અને હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યું હતું.
ફન ફેરમાં દુર્ઘટના સર્જાઈ : મળતી માહિતી અનુસાર જેતપુર શહેરના જીમખાના મેદાનમાં દિપાવલી પર્વ નિમિત્તે રોટરી ક્લબ દ્વારા ફન ફેર મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મેળામાં વિવિધ રાઈડ મનોરંજન માટે રાખવામાં આવી છે, તેમાંથી બ્રેક ડાન્સ નામની રાઈડમાં દુર્ઘટના બની છે. આ બ્રેક ડાન્સ રાઇડની એક ટ્રોલીમાં ધવલ મંડલી અને તેમની પત્ની ગાયત્રી મંડલી બેઠા હતા.
બ્રેક ડાન્સ રાઈડની ટ્રોલી તૂટી : ચાલુ અવસ્થામાં અચાનક આ રાઈડ તૂટી જતા દંપતીને ગંભીર ઇજા પહોંચી હતી. બનાવ બાદ ઇજાગ્રસ્ત દંપતીને સારવાર અર્થ જેતપુરની સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં હાજર મેડિકલ સ્ટાફ દ્વારા દંપતિની સારવાર કરવામાં આવી, અને બાદમાં વધુ સારવાર અર્થે તેમને અન્ય જગ્યા પર ખસેડવામાં આવ્યા.
પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી : દુર્ઘટનાની જાણ થતા જ જેતપુર પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે તાત્કાલિક પગલાં લઈને સમગ્ર ફનફેર મેળાને બંધ કરાવી દીધો છે, જેથી આવી અન્ય કોઈ દુર્ઘટના ન બને. પોલીસે તૂટેલી રાઈડની સ્થિતિનું પંચનામું કર્યું અને રાઈડ્સ સંચાલકો વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસ તપાસ બાદ બેદરકારી દાખવનારા જવાબદાર વ્યક્તિ સામે કડક પગલાં લેવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
આ પણ વાંચો...