જેતપુરમાં GETCO સામે ખેડૂતોનો અનોખો વિરોધ: ખેતરમાં ડુંગળી-રોટલો ખાઈ વળતરની માગ માટે નોંધાવ્યો વિરોધ
જેતપુર તાલુકામાં 66 KV લાઈનનો કંડક્ટર તૂટતાં સમારકામ માટે પહોંચેલી GETCOની ટીમને ખેડૂતોએ અટકાવી, 60 વર્ષ જૂની લાઈન માટે વળતર ન મળ્યાનો ખેડૂતોનો આક્ષેપ.
Published : September 29, 2026 at 6:52 PM IST
રાજકોટ: જિલ્લાના જેતપુર તાલુકાના પીઠડીયા, મેવાસા અને વીરપુર પંથકના ખેડૂતોએ ૬૬ KV વીજ લાઇનના તાર તૂટવાની ઘટના અને વળતરની માગને લઈને GETCO સામે વિરોધ નોંધાવ્યો છે. સમારકામ માટે ખેતરમાં પહોંચેલી GETCOની ટીમને ખેડૂતોએ કામ કરતાં અટકાવી હતી. ખેડૂતોએ ખેતરમાં ધરણાં કરીને માનવસાંકળ રચી અને ડુંગળી-રોટલો ખાઈને પોતાનો રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.
ખેડૂતોના ખેતરમાંથી પસાર થતી જેતપુર-મેવાસા લાઈનનો કંડક્ટર તૂટી પડતાં ફોલ્ટ સર્જાયો હતો. ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ, તાર તૂટ્યો ત્યારે ખેતરમાં કામ કરતા બે લોકો માંડ માંડ બચ્યા હતા. આ ઘટનામાં મોટર બળી ગઈ હોવાનો અને પાકને નુકસાન થયાનો પણ ખેડૂતોનો દાવો છે.
“અમે ખેતરમાં નિંદામણ કરતા હતા. મારાથી અને બીજા ભાઈથી માત્ર ત્રણ ફૂટ દૂર તાર પડ્યો. અમે માંડ ભાગીને બચ્યા. આ ઘટનામાં મોટર પણ બળી ગઈ છે. ૬૦ વર્ષથી આ લાઈન છે, પરંતુ આજ સુધી અમને કોઈ વળતર કે ભાડું મળ્યું નથી.” - વસંતભાઈ, ખેડૂત
ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે વીજ લાઇન નાખવામાં આવી ત્યારથી તેમને વળતર ચૂકવાયું નથી. વારંવાર તાર તૂટવાથી અને સમારકામ દરમિયાન ઉભા પાકને નુકસાન થતું હોવા છતાં વળતર મળતું ન હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું હતું.
“આ 60 વર્ષ જૂની લાઈન છે, પરંતુ અમારી પાસે કોઈ કાયદાકીય કરાર કે જાહેરનામું નથી. અમે RTI અને રજૂઆતો કરી છે, છતાં સ્પષ્ટ જવાબ મળ્યો નથી. જૂના વળતરની ચૂકવણી થાય, સમારકામ વખતે ખેડૂતની લેખિત સંમતિ લેવામાં આવે અને પાકના નુકસાનનું વળતર ચૂકવવામાં આવે—એ અમારી માગ છે.” - અતુલભાઈ ગોંડલિયા, ખેડૂત ખાતેદાર
ખેડૂત આગેવાનોના જણાવ્યા મુજબ, લાઈન તૂટવાથી મોટરો અને વીજ ઉપકરણોને નુકસાન થયું છે તથા કપાસના પાકને પણ અસર પહોંચી છે. નુકસાનનું સર્વેક્ષણ કરીને વળતર ચૂકવવાની માગ સાથે ખેડૂતોએ કામગીરી અટકાવી હતી.
“અમે અધિકારીઓને નુકસાનનો સરવે કરીને વળતર આપવા કહ્યું છે. ખેડૂતો ડુંગળી અને રોટલો ખાઈને એ સંદેશ આપવા માગે છે કે નુકસાનને કારણે તેમની મુશ્કેલી વધી છે. અમારી હકની લડત ચાલુ રહેશે.” - ચેતનભાઈ, ખેડૂત આગેવાન
GETCOના નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર જે. એન. માથુકિયાએ જણાવ્યું કે જેતપુર-મેવાસા લાઈન નંબર ૨નો કંડક્ટર તૂટ્યો હતો અને સમારકામ માટે ટીમ પહોંચી હતી. તેમણે કહ્યું કે લાઈનના જાહેરનામા અને અગાઉના વળતર અંગે ખેડૂતોને લેખિત જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. હાલની ઘટનામાં ખેડૂતોને ખરેખર નુકસાન થયું હશે તો પંચો અને ખેડૂતોની હાજરીમાં આકારણી કરીને નિયમ મુજબ વળતર ચૂકવવામાં આવશે.
અધિકારીઓએ પંચનામું કરીને નુકસાનની આકારણી કરવાની ખાતરી આપી છે. જોકે, અગાઉની ઘટનાઓમાં વળતર ન મળ્યાનો દાવો કરતા ખેડૂતો તંત્રની કાર્યવાહી અંગે સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. ખેડૂતોની માગણીઓનો ઝડપી ઉકેલ નહીં આવે તો આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનાવવાની ચીમકી પણ આપવામાં આવી છે.
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