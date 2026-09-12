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સૌરાષ્ટ્રની જીવાદોરી સમાન ત્રણ નદીઓમાં પ્રદૂષણનો કહેર, જેતપુરના ડાઈંગ ઉદ્યોગ સામે ખેડૂતોમાં રોષ

ETV ભારતના રિયાલિટી ચેકમાં નદીઓમાં આજે પણ કેમિકલ વાળું પાણી વહેતું જોવા મળ્યું, ભૂગર્ભ જળ, કૃષિ પાક, પશુધન અને દૂધ પણ પ્રદૂષણની ચપેટમાં.

સૌરાષ્ટ્રની જીવાદોરી સમાન ત્રણ નદીઓમાં પ્રદૂષણનો કહેર, જેતપુરના ડાઈંગ ઉદ્યોગ સામે ખેડૂતોમાં રોષ
સૌરાષ્ટ્રની જીવાદોરી સમાન ત્રણ નદીઓમાં પ્રદૂષણનો કહેર, જેતપુરના ડાઈંગ ઉદ્યોગ સામે ખેડૂતોમાં રોષ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2026 at 2:03 PM IST

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જૂનાગઢ: પાણીનું પ્રદૂષણ આ શબ્દ જૂનાગઢ, પોરબંદર અને રાજકોટ જિલ્લાના લોકો માટે પાછલા એક દાયકામાં સૌથી મોટો અને ન ઉકેલાતો કોયડો બનીને રહી ગયો છે. જેતપુર ડાઈંગ ઉદ્યોગમાંથી પ્રદૂષિત પાણી આજે પણ બેરોકટોક ઉબેણ, ઓજત અને ભાદર નદીને પ્રદૂષિત કરી રહ્યું છે. સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટી આ ત્રણેય નદીઓ આજે જૂનાગઢ, પોરબંદર અને રાજકોટ જિલ્લામાં એકમાત્ર જેતપુરના સાડી ઉદ્યોગમાંથી નીકળતું ભયજનક કેમિકલ વાળું પ્રવાહી નદીના જળસ્તરને ખૂબ જ ગંભીરતાથી પ્રદૂષિત કરી ચૂક્યું છે. જેને કારણે જમીન બિન ઉપજાઉ બની રહી છે, ગામ લોકોમાં ગંભીર રોગોનું પ્રમાણ દર વર્ષે વધી રહ્યું છે, ભૂગર્ભ જળ પણ કેમિકલ યુક્ત બની રહ્યા છે. કૃષિ પેદાશો અને પશુધનમાંથી પ્રાપ્ત થતું દૂધ પણ હવે આ કેમિકલની ચપેટમાં આવી ગયું છે. ખેડૂતો, ગામ લોકો અને સામાન્ય વ્યક્તિઓ પ્રદૂષણ ઓકતા આ મહા કોયડાને સરકાર તુરંત ઉકેલે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.

પાણીનું પ્રદૂષણ સોરઠ પંથકમાં બન્યું વિકરાળ

પાણીનું પ્રદૂષણ જૂનાગઢ, પોરબંદર અને રાજકોટ જિલ્લા માટે આજે સૌથી મોટો કોયડો અને મહા મુસીબતનું ઉપનામ બની ચૂક્યું છે. જેતપુરમાં આવેલા ઔદ્યોગિક એકમોમાંથી છોડવામાં આવતું કેમિકલ યુક્ત અને ખૂબ જ ગંભીર પ્રકારના રસાયણો સાથે નીકળતો કચરો ઓજત, ઉબેણ અને ભાદર નદીના પટમાં બેરોકટોક જેતપુર ડાઈંગ ઉદ્યોગ દ્વારા છોડવામાં આવી રહ્યો છે.

જેતપુરના ડાઈંગ ઉદ્યોગ સામે ખેડૂતોમાં રોષ (Etv Bharat Gujarat)

પાછલા એક દાયકામાં પ્રદૂષિત પાણીથી જૂનાગઢ, પોરબંદર અને રાજકોટ જિલ્લાની સૌથી મોટી અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં જેને મોટી નદીઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેવી ભાદર, ઓજત અને ઉબેણ નદીના કુદરતી જળ પ્રવાહને પ્રદૂષણ યુક્ત કેમિકલ યુક્ત પાણી બરબાદ કરી રહ્યું છે. જેને કારણે જૂનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લાના ખેડૂતો અને ગામ લોકો પ્રદૂષિત પાણીની અનેક સમસ્યાઓથી પાછલા એક દાયકાથી ઝઝૂમી રહ્યા છે. પરંતુ તેનો આજ દિન સુધી કોઈ નિવેડો નહીં આવતા ખેડૂતો અને પ્રદૂષિત જળ સ્ત્રોત વિસ્તારમાં રહેતા સામાન્ય લોકોમાં હવે ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે. ETV ભારતે પ્રદૂષણનું પ્રમાણ કેટલી હદે ઘટ્યું છે તેનું રિયાલિટી ચેક પ્રદૂષિત નદી વિસ્તારમાં કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તમામ જગ્યા પર સીધી નજરથી જોઈ શકાય તે પ્રકારે કેમિકલ અને પ્રદૂષિત પાણી આજે પણ નદીઓમાં વહેતું જોવા મળ્યું.

જમીન, ભૂગર્ભ જળ અને કૃષિ પાકોની સાથે પશુધન બરબાદ

જેતપુર ડાઈંગ ઉદ્યોગમાંથી ખુલ્લેઆમ નદીમાં છોડવામાં આવતું કેમિકલ યુક્ત પાણી અને ભયજનક કચરો આજે જમીન પર રહેલા નદીના પ્રવાહને તો પ્રદૂષિત કરી રહ્યો છે, પરંતુ સાથે સાથે તે ભૂગર્ભ જળની સાથે જે વિસ્તારમાંથી પ્રદૂષિત પાણી સાથેની નદી પ્રવાહિત થઈ રહી છે તે વિસ્તારના કૃષિ પાકોને નુકસાન કરી રહ્યો છે. ખેતીલાયક જમીન ધરાવતા વિસ્તારમાં પશુપાલન પણ ખૂબ પુષ્કળ પ્રમાણમાં છે. આ પ્રદૂષિત પાણી પશુપાલન પર પણ ખૂબ માઠી અસરો ઊભી કરે છે.

નદીમાં કેમિકલ યુક્ત પ્રદૂષિત પાણી છોડાતા ખેડૂતોમાં ભારે રોષ
નદીમાં કેમિકલ યુક્ત પ્રદૂષિત પાણી છોડાતા ખેડૂતોમાં ભારે રોષ (Etv Bharat Gujarat)

પ્રદૂષિત પાણીને કારણે કૃષિ પેદાશોમાં પણ કેમિકલ અને રસાયણનો ભાગ ચોક્કસપણે આવતો હશે. દુધાળા પશુઓનું દૂધ પણ હવે પ્રદૂષિત પાણીને કારણે પ્રભાવિત થયું હશે. પશુઓમાં વિયાણનું પ્રમાણ પણ કેમિકલ યુક્ત અને પ્રદૂષિત પાણીને કારણે ઘટી રહ્યું છે. આ પ્રકારના ચિંતાજનક અહેવાલો ખેડૂતો, પશુપાલકો અને સામાન્ય ગામ લોકો પાસેથી મળી રહ્યા છે. જેમાંથી આ તમામ લોકો આજ દિન સુધી પસાર થઈ ચૂક્યા છે અને એવા અનેક ખેડૂતો અને પશુપાલકો છે કે જે હકીકતમાં આજની પરિસ્થિતિમાંથી આજના દિવસે પણ પસાર થઈ રહ્યા છે.

ચામડી અને ગંભીર રોગોનું પણ પ્રમાણ વધ્યું

પ્રદૂષિત પાણીને કારણે ચામડી અને કેન્સર જેવા ગંભીર કહી શકાય તેવા રોગોનું પ્રમાણ પણ દર વર્ષે ચિંતાજનક રીતે વધી રહ્યું છે. જૂનાગઢ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના અધિકારી અશ્વિન ત્રિવેદી સાથે ETV ભારતની હાજરીમાં ખેડૂત અને પશુપાલક માલદેભાઈ થાપલિયાએ ટેલિફોનિક વાતચીત કરી હતી, જેમાં તેમણે પ્રદૂષણની સમસ્યાને લઈને અધિકારીઓને સવાલ કર્યા હતા. પોલ્યુશન બોર્ડના અધિકારી અશ્વિન ત્રિવેદીએ ખેડૂતની વાત સાંભળીને એવો પ્રત્યુત્તર આપ્યો હતો કે જે વિસ્તારમાંથી પ્રદૂષિત પાણી છોડવામાં આવે છે અને જૂનાગઢ જિલ્લાને પ્રભાવિત કરે છે તે વિસ્તાર રાજકોટ પોલ્યુશન બોર્ડ હેઠળ આવે છે, જેથી સમગ્ર મામલામાં રાજકોટ પોલ્યુશન બોર્ડના અધિકારી અને કચેરી દ્વારા કોઈ પગલાં લેવાઈ શકે છે.

નદીમાં કેમિકલ યુક્ત પ્રદૂષિત પાણી છોડાતા ખેડૂતોમાં ભારે રોષ
નદીમાં કેમિકલ યુક્ત પ્રદૂષિત પાણી છોડાતા ખેડૂતોમાં ભારે રોષ (Etv Bharat Gujarat)

પાછલા એક દાયકામાં અનેક આંદોલનો થયા

પાછલા એક દાયકામાં ખેડૂત હિત રક્ષક સમિતિ, ખેડૂતો, ગામ લોકો અને પ્રભાવિત નદી વિસ્તારમાં રહેતા ગામડાઓના તમામ લોકો દ્વારા અનેક પ્રકારે સરકારને જગાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. પ્રદૂષિત નદી વિસ્તારમાં જન આંદોલન પણ કરવામાં આવ્યું. પાણીનું પ્રદૂષણ એટલી હદે પ્રવાહિત નદીના જળ પ્રવાહને પ્રદૂષણ યુક્ત કરવાની શરૂઆત કરી જેથી સ્થળ પરથી જ નદીના પાણીના સેમ્પલ પોલ્યુશન બોર્ડના અધિકારીને આપવામાં આવ્યા. આંદોલન ખેડૂતો અને ગામ લોકો પૂરતું મર્યાદિત ન રહે તે માટે તેમાં ધર્મગુરુઓ અને કેટલાક પર્યાવરણ વિદો પણ જોડાયા. સામૂહિક રીતે નદીઓને પ્રદૂષણ મુક્ત કરવાનું આ જન આંદોલન ધર્મગુરુઓ, પર્યાવરણવાદીઓ, ખેડૂતો અને ગામ લોકોની સાથે આંદોલનનું રૂપ પણ લીધું હતું. પરંતુ પ્રદૂષણની આ સમસ્યા ઘટવાને બદલે દર વર્ષે સતત વધતી રહી જેને કારણે આંદોલન નબળું પડ્યું અને તેથી પ્રદૂષણનું પ્રમાણ એકદમ સબળું બનતું ગયું અને આજે વિકટ સ્થિતિ એવી આવી ગઈ છે કે નદીના પટમાં ઝેરી અને કેમિકલ યુક્ત રસાયણોનો જાણે કે થર લાગ્યો હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો નદીના પટમાં ETV ભારતના કેમેરામાં કેદ થયા છે.

નદીમાં કેમિકલ યુક્ત પ્રદૂષિત પાણી છોડાતા ખેડૂતોમાં ભારે રોષ
નદીમાં કેમિકલ યુક્ત પ્રદૂષિત પાણી છોડાતા ખેડૂતોમાં ભારે રોષ (Etv Bharat Gujarat)

કેમિકલ યુક્ત પાણીથી ફળ અને કૃષિ પાકોને નુકસાન

જે વિસ્તારમાંથી ઉબેણ અને ઓજત નદી પસાર થઈ રહી છે, આ વિસ્તારમાં ચોમાસા દરમિયાન સૌથી વધારે પ્રમાણમાં તેલીબીયા તરીકે મગફળી, તુવેર, સોયાબીન, કઠોળ અને અન્ય કૃષિ જણસોનું ઉત્પાદન લેવામાં આવે છે. શિયાળા દરમિયાન ઘઉં, ધાણા, ચણા, જીરું જેવા પાકો લેવામાં આવે છે તો વંથલી પંથકમાં કેસર કેરીનો પાક પણ લેવામાં આવે છે. આ તમામ કૃષિ પેદાશો ઉબેણ અને ઓજત નદીના કાંઠા વિસ્તારમાં સૌથી વધારે પ્રભાવિત થયા છે, જેને કારણે ઉત્પાદન પર માઠી અસર પણ પ્રદૂષિત પાણીને કારણે દર વર્ષે વધી રહી છે.

નદીમાં કેમિકલ યુક્ત પ્રદૂષિત પાણી છોડાતા ખેડૂતોમાં ભારે રોષ
નદીમાં કેમિકલ યુક્ત પ્રદૂષિત પાણી છોડાતા ખેડૂતોમાં ભારે રોષ (Etv Bharat Gujarat)

જેતપુરથી લઈને પોરબંદરના દરિયા સુધી પ્રદૂષણનું પ્રમાણ

જેતપુર ડાઈંગથી નદીમાં છોડવામાં આવતું પ્રદૂષણ યુક્ત અને ઝેરી કેમિકલનો કચરો જૂનાગઢ જિલ્લાના ભેસાણ તાલુકાના ગામોમાંથી પસાર થતી ઉબેણ નદીમાં સૌથી પહેલા ભળે છે. ત્યારબાદ તે જૂનાગઢ તાલુકાના ગામોમાંથી પસાર થઈને વંથલી સુધી પહોંચે છે, જ્યાંથી આ કેમિકલ વાળું પ્રદૂષિત પાણી ઓજત નદીના પ્રવાહમાં ભળે છે જે જૂનાગઢ જિલ્લાના ઘેડ પંથક સુધી ફેલાય છે. જેને કારણે જૂનાગઢ જિલ્લાના ભેસાણથી લઈને જૂનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લાનો ઘેડ પંથક પણ પ્રદૂષણ યુક્ત પાણીની વિકટ સમસ્યામાં ઘેરાયેલો જોવા મળે છે. જૂનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લાની વચ્ચે ઓજત નદી રાજકોટ તરફથી આવતી ભાદર નદીમાં પણ મળે છે, જેને કારણે પ્રદૂષિત પાણી ભાદર નદીમાં ભળીને પોરબંદર સુધી પહોંચે છે. જેને કારણે ત્રણ જિલ્લાની જમીન સૌથી મોટી અને વિકટ સમસ્યા કહી શકાય તેવું કેમિકલ યુક્ત અને ભયજનક કચરાને કારણે આ ત્રણેય નદીઓને પ્રદૂષિત કરી રહ્યું છે.

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