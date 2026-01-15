જેતપુરની ભાદર નદી 'ઝેરી' બની, નદીમાં કેમિકલના ફીણના થર જામતા બરફ અને સ્નો ફોલ જેવો માહોલ સર્જાયો

ETV Bharat / state

જેતપુરની ભાદર નદી 'ઝેરી' બની
Published : January 15, 2026 at 8:33 AM IST

જેતપુર: રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુરની ભાદર નદીની અંદર એકાએક કાશ્મીર જેવા સ્નોફોલના દ્રશ્યો સર્જાતા કૂતુહલ સર્જાયું હતું. જેતપુરની ભાદર નદી કેમિકલ અને પ્રદૂષણને કારણે ઝેરી બની ગઇ છે. નદીમાં અચાનક ફીણના સ્તર જોવા મળતા સ્નો ફોલ જેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. આ મામલે GPSBને જાણ થતા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

સૌરાષ્ટ્રનું ઔદ્યોગિક હબ ગણાતું જેતપુર તેના સાડી ઉદ્યોગ માટે જેટલું પ્રખ્યાત છે, તેટલું જ હવે પ્રદૂષણ માટે કુખ્યાત બની રહ્યું છે. હાલ શિયાળાની કડકડતી ઠંડી પડી રહી છે, નથી વરસાદ પડ્યો કે નથી ક્યાંય માવઠું થયું, તેમ છતાં જેતપુર નજીક કેરાળી ગામ પાસેથી પસાર થતી ભાદર નદીમાં એકાએક ઘોડાપૂર આવ્યું હોય તેમ નદી બે કાંઠે વહેવા લાગી છે. જોકે, આ કુદરતી પાણી નથી પરંતુ માનવસર્જિત છે. નદીના પટમાં દૂર દૂર સુધી નજર નાખો તો જાણે કાશ્મીરમાં બરફની ચાદર પથરાયેલી હોય તેવા સફેદ દ્રશ્યો સર્જાયા છે. હકીકતમાં આ બરફ નહીં પરંતુ ગેરકાયદેસર ધમધમતા કારખાનાઓ દ્વારા છોડવામાં આવેલા ઝેરી કેમિકલયુક્ત પાણીના ફીણ છે.

નદીમાં અચાનક ફીણના ગોટેગોટા ઉડવા પાછળનું મુખ્ય કારણ ઉપરવાસમાં ચાલતા ગેરકાયદેસર એકમો હોવાનું સામે આવ્યું છે. સ્થાનિકો અને એસોસિએશનના મતે રબારીકા, મોણપર અને દેરડી જેવા ગામોમાં ધમધમતા ગેરકાયદેસર ધોલાઈ ઘાટ, પ્રોસેસ હાઉસ અને અન્ય એકમો આ માટે જવાબદાર છે. રબારીકા ગામ તો હાલ પ્રદૂષણનું 'એપીસેન્ટર' બની ચૂક્યું છે. અહીંના વોકળાઓમાં રાત-દિવસ કેમિકલયુક્ત પાણી છોડવામાં આવે છે, જે છેવટે ભાદર નદીમાં ભળે છે અને કેરાળી સુધી પહોંચતા નદીને પ્રદૂષિત કરી મૂકે છે.

કેરાળી ગામના સ્થાનિક ખેડૂત સુરેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ સાંગાણીએ પોતાની હૈયાવરાળ ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે, "નદીમાં શુદ્ધ પાણીને બદલે કેમિકલ વહી રહ્યું છે. અમારે નાછૂટકે આ ઝેરી પાણીનો ખેતીમાં ઉપયોગ કરવો પડે છે. જેના કારણે અમારી જમીન બગડી રહી છે અને પાકને નુકસાન થઈ રહ્યું છે. આ જ પાણી જમીનમાં ઉતરતા બોર અને કૂવાના પાણી પણ દુષિત થયા છે, જે પીવાથી ગામમાં બીમારીઓ અને કેન્સર જેવા ભયાનક રોગોનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે."

આ ગંભીર પરિસ્થિતિ અંગે જેતપુર ડાઇંગ એન્ડ પ્રિન્ટીંગ એસોસિએશનના પ્રમુખ જયંતીભાઈ રામોલિયાએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, એસોસિએશન સાથે જોડાયેલા કારખાનાઓ હાલ તહેવારોની રજાને કારણે બંધ છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, "આ કૃત્ય ગેરકાયદેસર ધમધમતા યુનિટોનું છે. રબારીકા અને આસપાસના ગામોમાં ચાલતા આવા ઘાટવાળાઓને કારણે આખો ઉદ્યોગ બદનામ થાય છે.

ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (GPCB)ના અધિકારી વિજય રાખોલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "કેરાળી બ્રિજ પાસે નદીમાં ફીણ જોવા મળતા અમારી ટીમો તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી છે અને પાણીના સેમ્પલ લીધા છે. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ કોઈ ટેન્કર દ્વારા અથવા ઉપરવાસમાંથી પાણી છોડવામાં આવ્યું હોવાનું લાગે છે. નદીના બંને કિનારે અમારી તપાસ ચાલુ છે અને જે કોઈ કસૂરવાર હશે તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."

