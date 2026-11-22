જેતપુરઃ 20 વર્ષીય યુવકે વ્હોટ્સએપ પર નોટ લખી જીવન ટૂંકાવી લેતા ચકચાર, મજૂરીના પૈસા ન મળતા ભર્યું અંતિમ પગલું
જેતપુર શહેરના નવાગઢ વિસ્તારમાંથી એક આઘાતજનક ઘટના સામે આવી છે.
Published : November 22, 2026 at 7:40 AM IST
રાજકોટ: જિલ્લાના જેતપુર શહેરના નવાગઢ વિસ્તારમાંથી એક આઘાતજનક ઘટના સામે આવી છે. નવાગઢના સરધારપુર દરવાજા વિસ્તારમાં રહેતા 20 વર્ષીય યુવકે જીવન ટૂંકાવી લીતા પરિવારમાં માતમ છવાયો છે. આ પગલું ભરતા પહેલા યુવકે પરિવારજનો માટે વોટ્સએપ પર એક ભાવુક નોટ લખી હતી. અંતિમ પગલું ભરતા પહેલા યુવકે લખેલી આ ભાવુક નોટમાં મજૂરીના બાકી પૈસા ન મળવાથી તે પોતે માનસિક તણાવમાં હોવાનો અને પોતાના મૃત્યુ માટે એક શખ્સને જવાબદાર ઠેરવ્યાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, નવાગઢ સરધારપુર દરવાજા વિસ્તારમાં રહેતા 20 વર્ષીય યુવકે પોતાના ઘરે જીવન ટૂંકાવી લેતા વિસ્તારમાં ચકચાર મચવા પામી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં પરિવારમાં ભારે આક્રંદ છવાઈ ગયો હતો. યુવકે અંતિમ પગલું ભરતા પહેલાં વોટ્સએપ પર લખેલી નોટમાં પોતાની વેદના ઠાલવી હતી.
આ નોટમાં તેણે માતા-પિતાને પોતાનું ધ્યાન રાખવા જણાવ્યું હતું અને પોતાના ભાઈને નેવીમાં જવા માટે પૈસા આપી દેવાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આ નોટમાં આર્થિક લેતીદેતીનો ઉલ્લેખ કરતા જેનિશે લખ્યું હતું કે, તેણે પ્રીતભાઈ પાસેથી મજૂરી કામના રૂપિયા 2.50 લાખ લેવાના હતા, જેમાંથી માત્ર રૂપિયા 80 હજાર જ પરત મળ્યા હતા.
બાકીના પૈસા નહીં મળતા તે માનસિક રીતે ખૂબ જ દુઃખી હોવાનું જણાવી તેણે પોતાના અંતિમ પગલા માટે પ્રીતભાઈને જવાબદાર ઠેરવ્યા હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ ઉપરાંત, જામનગરના જયભાઈ પાસેથી પણ રૂપિયા 40 હજાર લેવાના હોવાનું અને તે પૈસા એક મહિનામાં મળી જવાનું પણ આ નોટમાં ઉલ્લેખ કર્યો હતો.