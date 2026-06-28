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જેતપર ખેડૂત આંદોલન: સરકારની મંત્રણા અપીલને ખેડૂતોએ ‘માંગણીઓ અંગે લેખિત ખાતરી’ની શરતે ફગાવી

મોરબી કલેક્ટરે ખેડૂતોને રૂબરૂ સંવાદ માટે આમંત્રણ આપ્યું, જોકે, ખેડૂતોએ સરકારનું સ્પષ્ટ વલણ શું છે તેની સફાઈ માગી આમંત્રણ ફગાવી દીધું

મોરબી કલેક્ટરે ખેડૂતોને રૂબરૂ સંવાદ માટે આમંત્રણ આપ્યું, જોકે, ખેડૂતોએ સરકારનું સ્પષ્ટ વલણ શું છે તેની સફાઈ માગી આમંત્રણ ફગાવી દીધું
મોરબી કલેક્ટરે ખેડૂતોને રૂબરૂ સંવાદ માટે આમંત્રણ આપ્યું, જોકે, ખેડૂતોએ સરકારનું સ્પષ્ટ વલણ શું છે તેની સફાઈ માગી આમંત્રણ ફગાવી દીધું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 28, 2026 at 10:49 PM IST

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મોરબી: જેતપર ગામે ખેતરોમાં વીજ લાઇન નાખવાની કામગીરી સામે ખેડૂતો છેલ્લા 11 દિવસથી આમરણાંત ઉપવાસ આંદોલન ચલાવી રહ્યા છે. આ જટિલ મામલે મોરબી જિલ્લા કલેક્ટર સ્વપ્રિલ ખરેએ એક અગત્યની પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને જણાવ્યું હતું કે, ખેડૂતોની 6 જેટલી વિવિધ માંગણીઓ અંગે રાજ્ય સરકાર સંપૂર્ણપણે હકારાત્મક વલણ ધરાવે છે અને ખેડૂતોના વિશાળ હિતમાં રાજસ્થાન સહિત અન્ય રાજ્યોની તુલનામાં ખુલ્લા મનથી નિર્ણય લેવા તત્પર છે.

કલેક્ટરે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, કેટલીક કાયદાકીય અને ટેકનિકલ બાબતોનો ઉકેલ માત્ર ફોન પર સંભવ ન હોવાથી, સરકાર વતી ખેડૂત સમિતિને રૂબરૂ સંવાદ માટે સત્તાવાર લેખિત આમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું છે અને હાલ પૂરતી જેતપર ખાતે વીજ થાંભલાની કામગીરી પણ સંપૂર્ણ બંધ કરી દેવાઈ છે. ખેડૂતો કોઈનાથી ગેરમાર્ગે ન દોરાય અને અસમંજસમાં ન રહે તે માટે કલેક્ટરે ટેબલ પર બેસીને પ્રશ્નનો ઝડપી નિકાલ લાવવા અપીલ કરી છે.

મોરબી કલેક્ટરે ખેડૂતોને રૂબરૂ સંવાદ માટે આમંત્રણ આપ્યું, જોકે, ખેડૂતોએ સરકારનું સ્પષ્ટ વલણ શું છે તેની સફાઈ માગી આમંત્રણ ફગાવી દીધું (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતોએ શું કહ્યું?

જો કે, બીજી તરફ સરકારના આ લેખિત આમંત્રણને આંદોલનકારી ખેડૂતોએ સ્વીકારવાનો સાફ ઇનકાર કરી દીધો છે. કલેક્ટરની જાહેરાત બાદ તુરંત જ પ્રાંત અધિકારી અને ડીવાયએસપી લેખિત પત્ર લઈને જ્યારે ઉપવાસ છાવણીએ પહોંચ્યા, ત્યારે ખેડૂતોએ સરકારનું આ આમંત્રણ ફગાવી દીધું હતું. ઉપવાસી ખેડૂત અગ્રણી નેહુલ અમૃતિયાએ જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ તંત્રની સૂચના મુજબ ખેડૂતોએ પોતાની 6 મુખ્ય માંગણીઓ પોઈન્ટ ટુ પોઇન્ટ લેખિતમાં સુપરત કરી દીધી હતી. તેથી હવે ખેડૂતો માત્ર ચર્ચાનું આમંત્રણ નહીં, પરંતુ તે 6 મુદ્દાઓ પર સરકાર પ્રત્યક્ષ રીતે શું કરવા માંગે છે તેની સ્પષ્ટ લેખિત ખાતરી માંગી રહ્યા છે.

...ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલશે

ખેડૂતોના જણાવ્યા અનુસાર, સરકાર દ્વારા મોકલવામાં આવેલા પત્રમાં માંગણીઓ અંગે માત્ર ‘ટેકનિકલ અભ્યાસ’ ચાલુ હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ માંગણીઓ સ્વીકારવા બાબતે કોઈ નક્કર ખાતરી આપવામાં આવી નથી. ખેડૂતો મક્કમ છે કે જ્યાં સુધી તેમની માંગણીઓ વિશે લેખિતમાં ચોક્કસાઈપૂર્વક જણાવવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી તેઓ વાટાઘાટો માટે આગળ વધશે નહીં અને ઉપવાસ આંદોલન યથાવત રાખશે. આમ, વહીવટી તંત્ર દ્વારા મામલો થાળે પાડવાના પ્રયાસો વચ્ચે ખેડૂતોની આકરી શરતોને કારણે હાલ આ આંદોલન વધુ પેચીદું બન્યું છે અને મડાગાંઠ યથાવત રહી છે.

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