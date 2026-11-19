જેતલસર જંકશન બચાવો આંદોલન: ભાવનગર ADRM સાથેની બેઠક અનિર્ણિત; આમરણાંત ઉપવાસ યથાવત
72 કર્મચારીઓની બદલી રદ ન થાય ત્યાં સુધી આંદોલનકારીઓએ આમરણાંત ઉપવાસ ચાલુ રાખવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે.
Published : November 19, 2026 at 5:31 PM IST
રાજકોટઃ જેતલસર જંકશન રેલવે બચાવ સમિતિના આમરણાંત ઉપવાસ આંદોલન બીજા દિવસે પણ યથાવત છે. બીજા દિવસે ભાવનગર ડિવિઝનના ADRM ઋત્વિક શર્માએ ઉપવાસ છાવણીની મુલાકાત લીધી હતી. જોકે ગ્રામજનો અને રેલવે અધિકારીની આ બેઠકમાં કોઈ નક્કર નિર્ણય ન આવતા બેઠક નિષ્ફળ નીવડી છે. રેલવે તંત્ર સામે ગ્રામજનોનો રોષ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે અને આમરણાંત ઉપવાસ ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.
જેતલસર જંકશનના અસ્તિત્વ અને સુવિધાઓને લઈને ચાલી રહેલા આંદોલન વચ્ચે ભાવનગર ડિવિઝનના ADRM ઋત્વિક શર્માએ ઉપવાસીઓ સાથે ચર્ચા કરી હતી. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, રેલવેની દ્રષ્ટિએ જેતલસર જંકશન સમગ્ર ભાવનગર મંડળમાં કેન્દ્રસ્થાને અને અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના હેઠળ અહીંના વિકાસ કામો મંજૂર થઈ ચૂક્યા છે, ટેન્ડર પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને એક વર્ષમાં કામગીરી પૂરી કરવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત રાજકોટથી ડબલિંગનું કામ પણ મંજૂર થઈ ચૂક્યું છે. 72 જેટલા રનિંગ સ્ટાફની બદલી અંગે તેમણે જણાવ્યું કે, આ બાબત હેડક્વાર્ટરની ક્રૂ-લિંક પ્રક્રિયા હેઠળ તપાસમાં છે અને તેમાં જે કંઈ હકારાત્મક થઈ શકશે તે કરવાના પ્રયાસો ચાલુ છે.
આમણરાંત આંદોલન ચાલુ રાખવાની ચીમકી
આ તરફ સ્થાનિક આગેવાન દિનેશ ભુવાએ જણાવ્યું હતું કે, ADRM સમક્ષ તેમણે આંકડાકીય વિગતો સાથે રજૂઆત કરી છે. લોકો લોબી અને સ્ટાફને જેતલસરથી રાજકોટ ટ્રાન્સફર કરવાથી રેલવેને જ મહિને અંદાજે 10થી 12 લાખ રૂપિયાનું આર્થિક નુકસાન થઈ રહ્યું છે. રાજકોટમાં હાઉસિંગ એલાઉન્સ 10 ટકાના બદલે 20 ટકા ચૂકવવું પડે છે અને સાપ્તાહિક કામના કલાકો પણ ઘટે છે. જેતલસર પાસે અંદાજે 10 લાખ ચોરસ મીટર જમીન અને ચાર દિશાની લાઈનો હોવાથી અહીં તમામ વિભાગો સરળતાથી ચાલી શકે તેમ છે.
દિનેશ ભુવાએ વધુમાં એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા અને ધારાસભ્ય જયેશ રાદડિયાની સૂચના બાદ અધિકારીએ હકારાત્મક વલણ દાખવ્યું છે, પરંતુ છેલ્લા 7-8 મહિનાથી કોઈ નક્કર કામગીરી ન થતા ઉપવાસીઓ મક્કમ છે અને જ્યાં સુધી તેમની માગણીઓ પૂર્ણ ન થાય, ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ રાખીશું.
ભાવનગર ડિવિઝનના ADRMની સમજાવટ અને વિકાસના દાવાઓ છતાં ઉપવાસીઓ માત્ર મૌખિક આશ્વાસનથી સંતુષ્ટ થયા નથી. ગ્રામજનોએ સ્પષ્ટ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે, જ્યાં સુધી કર્મચારીઓની બદલી પરત ખેંચવા અને લોકો લોબી અંગેના સત્તાવાર ઓર્ડર નહીં થાય, ત્યાં સુધી આમરણાંત ઉપવાસ આંદોલન યથાવત રહેશે.
આ પણ વાંચોઃ