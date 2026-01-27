નવસારીમાંથી જૈશ-એ-મોહમ્મદ અને અલ-કાયદા સાથે જોડાયેલા આતંકી ઝડપાયો, ગુજરાત ATSની કાર્યવાહી
આરોપી ફૈઝાન શેખ છેલ્લા ત્રણથી ચાર વર્ષથી નવસારીમાં રહેતો હતો અને વ્યવસાયે દરજી તરીકે કામ કરતો હતો અને મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના રામપુર જિલ્લાનો રહેવાસી છે.
Published : January 27, 2026 at 3:50 PM IST|
Updated : January 27, 2026 at 4:47 PM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લાના ઝારાવાડ વિસ્તારમાંથી ગુજરાત એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ (ATS) એ એક મોટા આતંકવાદી ષડયંત્રને નિષ્ફળ બનાવતાં ફૈઝાન શેખ નામના યુવાનની ધરપકડ કરી છે. 25 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ કરવામાં આવેલી આ ધરપકડ બાદ આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાંથી ATS ને તેની 12 દિવસની રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવી છે.
3-4 વર્ષથી નવસારીમાં રહેતો હતો યુવક
આરોપી ફૈઝાન શેખ છેલ્લા ત્રણથી ચાર વર્ષથી નવસારીમાં રહેતો હતો અને વ્યવસાયે દરજી તરીકે કામ કરતો હતો અને મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના રામપુર જિલ્લાના ડુંડાવાલા, નરપત નગરનો રહેવાસી છે. નવસારીમાં મોટા પ્રમાણમાં જોબ વર્ક થતું હોવાથી અહીં ઉત્તર પ્રદેશના અનેક કારીગરો રોજગારી માટે વસવાટ કરે છે.
ATSના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ફૈઝાન શેખ જૈશ-એ-મોહમ્મદ અને અલ-કાયદા જેવી પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠનોની વિચારધારાથી પ્રભાવિત થયો હતો. તે રાજ્યમાં આતંક અને ભયનું વાતાવરણ સર્જવાના ઇરાદે ચોક્કસ વ્યક્તિઓને નિશાન બનાવવાની યોજના બનાવી રહ્યો હતો. આ માટે તે ગેરકાયદેસર હથિયારો અને વિસ્ફોટક દારૂગોળો મેળવવાની તૈયારીમાં હતો.
આરોપી પાસેથી મળી પિસ્તોલ
તપાસ દરમિયાન ATSને આરોપી પાસેથી ગેરકાયદેસર હથિયારો તથા વિસ્ફોટક સામગ્રીનો જથ્થો મળી આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પોલીસને આશંકા છે કે તે ગુજરાતના કેટલાક સંવેદનશીલ સ્થળોએ હુમલો કરવાની ફિરાકમાં હતો. આરોપી પાસેથી પોલીસને પિસ્તોલ, 29 લખાણોવાળા સાહિત્ય અને ફોટો મળી આવ્યા છે.
ATSની તપાસમાં શું ખુલાસો થયો?
હાલમાં ATSની ટીમ દ્વારા આરોપીની સઘન પૂછપરછ ચાલી રહી છે. જેમાં તે છેલ્લા 6-7 મહિનાથી મોહમ્મદ અબુ બકર નામની વ્યક્તિ સાથે વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ અને ઈન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા સંપર્કમાં હોવાનું જણાવ્યું હતું. તે 3 મહિના પહેલા ઈન્સ્ટાગ્રામમાં 'al.faizangaza' નામના ગ્રુપમાં જોડાયો હતો. આ ગ્રુપમાં પયગંબરનું અપમાન કરનારના નામ અને ફોટો મૂકવામાં આવતા અને તેમની હત્યા કરવા માટે ઉશ્કેરણી કરવામાં આવતી. ફૈઝાન અને અબુ બકર મૌલાના મસૂદ અઝહરને ફોલો કરતા અને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર જિહાદી વીડિયો જોતા અને અપલોડ કરતા હતા. તેણે ઉત્તર પ્રદેશથી 6 મહિના પહેલા પિસ્તોલ ખરીદી હોવાનું જણાવ્યું હતું અને તેનો ઈરાદો પયગંબરનું અપમાન કરનારની હત્યા કરવાનો હતો.
પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, ધરપકડ કરાયેલ આરોપી ફૈઝાન શકીલ અને વોન્ટેડ આરોપી મોહમ્મદ અબુ બકરે ભારત સરકાર સામે યુદ્ધ છેડવાનું અને હિંસા ભડકાવવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. JeM અને અલ-કાયદા જેવા આતંકવાદી સંગઠનોથી પ્રેરાઈને, તેઓએ એક ચોક્કસ સમુદાયમાં આતંક ફેલાવવાની યોજના બનાવી હતી. તેમણે જમ્મુ અને કાશ્મીર અને લદ્દાખને ભારત સંઘથી અલગ કરવા માટે લોકોને સશસ્ત્ર બળવો અને જેહાદ માટે ઉશ્કેરવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો. પરિણામે, ગુજરાત એટીએસ દ્વારા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA), ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) અને શસ્ત્ર અધિનિયમની સંબંધિત કલમો હેઠળ કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. આ કાવતરામાં સામેલ અન્ય વ્યક્તિઓ વિશે વધુ તપાસ ચાલુ છે.
આ મામલે DIG ATS ગુજરાત સુનિલ જોશીએ જણાવ્યું કે, સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી અતિરેકવાદી અને હિંસક વિચારધારા યુવાનો માટે ગંભીર ખતરો બની રહી છે. આવા તત્વો સામે ATS સતત નજર રાખી રહી છે અને સમયસર કાર્યવાહી કરીને રાજ્યની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચો: