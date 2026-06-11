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લગ્ન બાદ લંડન જવા નીકળેલી જયશ્રી ક્યારેય પછી ન આવી, અમદાવાદ પ્લેન દુર્ઘટનામાં ગુમાવ્યો જીવ; પરિવાર હજુ પણ શોકમાં

લગ્નના માત્ર ચાર મહિનામાં જ જયશ્રીને લંડનનો વિઝા મળી ગયો અને 12 જૂન 2025ના રોજ અમદાવાદ એરપોર્ટથી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટમાં લંડનની ટિકિટ પણ મળી ગઈ.

લગ્ન બાદ લંડન જવા નીકળેલી જયશ્રી ક્યારેય પછી ન આવી, અમદાવાદ પ્લેન દુર્ઘટનામાં ગુમાવ્યો જીવ; પરિવાર હજુ પણ શોકમાં
લગ્ન બાદ લંડન જવા નીકળેલી જયશ્રી ક્યારેય પછી ન આવી, અમદાવાદ પ્લેન દુર્ઘટનામાં ગુમાવ્યો જીવ; પરિવાર હજુ પણ શોકમાં (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 11, 2026 at 4:35 PM IST

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અરવલ્લી: અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશના એક વર્ષ પછી દુર્ઘટનામાં ભોગ બનેલા મૃતકોના પરિવારજનોની મનઃસ્થિતિ જાણવા ઈટીવી ભારત ખંભીસર ગામે પહોંચ્યું હતું.

મોડાસા તાલુકાના ખંભીસર ગામની 23 વર્ષીય યુવતી જયશ્રી પટેલ નાનપણથી જ અભ્યાસમાં ખૂબ હોશિયાર હતી. તેનાં માતા મીનાબેન અને પિતા મુકેશભાઈ ખેતીવાડી તથા પશુપાલનનો વ્યવસાય કરીને ગુજરાન ચલાવે છે. તેનાથી નાનો એક ભાઈ જયકીત પણ અભ્યાસમાં હોશિયાર છે. માતા-પિતાએ બંને બાળકોને કાળી મજૂરી કરીને ભણાવી-ગણાવી મોટા કર્યા હતા.

લગ્ન બાદ લંડન જવા નીકળેલી જયશ્રી ક્યારેય પછી ન આવી, અમદાવાદ પ્લેન દુર્ઘટનામાં ગુમાવ્યો જીવ; પરિવાર હજુ પણ શોકમાં (ETV Bharat Gujarat)

જયશ્રીને નાનપણથી જ વિદેશ જવાની ઘેલછા હતી. તેથી તેના માતા-પિતાએ મોડાસાના ડુંગરવાડા ગામે લંડનમાં રહેતા યુવક સાથે તેની સગાઈ કરી. જયશ્રીના લગ્ન ધામધૂમથી થયા. લગ્ન પછી તેનો પતિ લંડન પરત ગયો. લગ્નના માત્ર ચાર મહિનામાં જ જયશ્રીને લંડનનો વિઝા મળી ગયો અને 12 જૂન 2025ના રોજ અમદાવાદ એરપોર્ટથી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટમાં લંડનની ટિકિટ પણ મળી ગઈ.

ઘરમાં દીકરી લંડન જવાની હતી તેથી આનંદનો પાર નહોતો. આખો પરિવાર ખૂબ જ ખુશ હતો. 12 જૂનના રોજ પરિવારજનો જયશ્રીને વિદાય આપવા અમદાવાદ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પહોંચ્યા. ત્યાં મીઠી મુલાકાતો થઈ, હાય-હેલ્લો અને ટાટા-બાયબાય થયું. જયશ્રીએ બોર્ડિંગ પાસ કરીને પ્લેનમાં બેસી ગઈ. પરિવારજનોએ દીકરીને મીઠી વિદાય આપીને વતન તરફ પ્રયાણ કર્યું. પરંતુ કોને ખબર હતી કે દીકરીની પરદેશ જવાની ઇચ્છા ક્યારેય પૂરી નહીં થાય.

એર ઈન્ડિયાનું વિમાન ટેકઓફ થયા પછી માત્ર 35 સેકન્ડમાં ટેક્નિકલ ખામીને કારણે ધડાકા સાથે મેડિકલ હોસ્ટેલની બિલ્ડિંગ સાથે અથડાયું અને તરત અગ્નિગોળામાં ફેરવાઈ ગયું. આ કમનસીબ દુર્ઘટનામાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ વિમાનમાં સવાર હતા.

જયશ્રીના પરિવારજનો રસ્તામાં જ હતા. પ્લેન ક્રેશના સમાચાર મળતાં જ તેમના માથે આકાશ ફાટી પડ્યું. જયશ્રીના પિતા બેભાન થઈ ગયા અને ચાર દિવસ હોસ્પિટલમાં રહેવું પડ્યું. મહામુશ્કેલીએ ભાઈના ડીએનએ મેચ થતાં જયશ્રીનો મૃતદેહ ઓળખાયો. આખો પરિવાર ઘેરા શોકમાં ડૂબી ગયો. લગ્ન પછી પતિ સાથે માંડ અઠવાડિયું વીત્યા બાદ તે પોતાનું સ્વપ્ન પૂરું કરવા લંડન જવા નીકળી અને કાળે ભરખી લીધી.

એક વર્ષ પછી પણ શોકમાં ડૂબેલો પરિવાર

આજે આ સમગ્ર ઘટનાને એક વર્ષ પૂરું થયું છે. ત્યારે ઈટીવી ભારત જયશ્રીના પરિવારજનોની મનઃસ્થિતિ જાણવા ખંભીસર ગામે પહોંચ્યું. માતા-પિતા અને ભાઈ સાથે વાતચીત કરી.

એક વર્ષ પછી પણ પરિવાર ઘેરા શોકમાં ડૂબેલો જોવા મળ્યો. માતા-પિતા જયશ્રીનો ફોટો હાથમાં લઈને ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડી રહ્યાં હતાં.

માતા મીનાબેન પટેલે જણાવ્યું કે, “આજે એક વર્ષ થયું, આખા વર્ષ દરમિયાન જયશ્રીને યાદ કરીને રડી રહ્યાં છીએ. દરેક તહેવારે તેની ખૂબ યાદ આવે છે. ખેતી અને પશુપાલન કરીને દુઃખ વેઠીને દીકરીને ભણાવી-ગણાવી, પરણાવી અને તેની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે જ્યારે તે પહેલી વાર લંડન જવા નીકળી ત્યારે આ ઘટના ઘટી. આ ક્યારેય ભૂલી નહીં શકાય.”

ભાઈ જયકીતભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે, “સરકાર તરફથી જે સહાય મળવાની હતી તે ક્રમે ક્રમે મળી ગઈ છે. પરંતુ ટાટા ગ્રુપ દ્વારા મૃતકોના પરિવારજનોને નોકરી આપવાની જે વાત કરવામાં આવી હતી તે હજુ સુધી મળી નથી. જો નોકરી મળે તો સારું.”

આખા પરિવારે દીકરી જયશ્રીને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી.

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