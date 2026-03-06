ગોંડલ રાજકારણમાં ગરમાવો: જયરાજસિંહ જાડેજાએ રાજકોટ રેન્જ IG તરીકે નિર્લિપ્ત રાયની નિમણૂંકનો વિરોધ કરવાના આક્ષેપો ફગાવ્યા, આપ્યું મોટું નિવેદન
સોશિયલ મીડિયા પર થઈ રહેલા દાવાથી વિપરિત પૂર્વ ધારાસભ્યે જણાવ્યું કે, તેમણે જ પ્રદેશમાં કડક અને નિષ્પક્ષ અધિકારીની ડિમાન્ડ કરી હતી
Published : March 6, 2026 at 10:02 PM IST
રાજકોટ: રાજ્યના પોલીસ વિભાગમાં તાજેતરમાં કરાયેલી ઉચ્ચ અધિકારીઓની બદલીઓએ સૌરાષ્ટ્ર, અને ખાસ કરીને ગોંડલના સ્થાનિક રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો લાવી દીધો છે. રાજકોટ રેન્જ આઈ.જી. (અથવા ડીઆઈજી) તરીકે અત્યંત કડક અને નિષ્પક્ષ છબી ધરાવતા આઈપીએસ અધિકારી નિર્લિપ્ત રાયની નિમણૂક થતાની સાથે જ સવારથી સોશિયલ મીડિયા પર આક્ષેપબાજી અને નિવેદનબાજીનું યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું હતું. નિખિલ દોંગા દ્વારા તેમની ફેસબુક પ્રોફાઈલ પર એક પોસ્ટ મૂકીને તેને વાઈરલ કરવામાં આવી હતી.
આ પોસ્ટમાં ખુલ્લેઆમ એવા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા કે ગોંડલના એક 'બાહુબલી' નેતાએ આઈપીએસ નિર્લિપ્ત રાયની રાજકોટ ખાતેની બદલી રોકવા માટે તમામ પ્રયાસો કર્યા હતા. આ સમગ્ર સોશિયલ મીડિયા વૉરમાં ગોંડલના અગ્રણી નેતા જયરાજસિંહ જાડેજાનું નામ ચર્ચામાં આવ્યું હતું.
સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના નામનો ઉલ્લેખ અને થઈ રહેલી ચર્ચાઓને પગલે જયરાજસિંહ જાડેજાએ જાહેરમાં આવીને મીડિયા સમક્ષ પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો હતો. વાઈરલ થયેલી પોસ્ટના દાવાઓનું ખંડન કરતા તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, હાલમાં ચૂંટણીનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે, જેને કારણે આવા અનેક આક્ષેપ અને પ્રતિઆક્ષેપ થવા સ્વાભાવિક છે. રાજકીય વિરોધીઓ દ્વારા માત્ર અફવાઓ ઉડાડવામાં આવતી હોવાનો તેમણે ઈશારો કર્યો હતો.
જયરાજસિંહ જાડેજાએ આ મુદ્દે એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે, "હું આ નિમણૂકનો વિરોધ નથી કરી રહ્યો, પરંતુ મેં પોતે જ રાજ્યના ગૃહમંત્રી પાસે રૂબરૂ જઈને એક કડક અને નિષ્પક્ષ પોલીસ અધિકારીની માંગણી કરી હતી. મારી જ એવી રજૂઆત હતી કે અહીં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ સુદૃઢ કરવા માટે કોઈ નિષ્ઠાવાન ઓફિસરને રેન્જ લેવલે મૂકવામાં આવે."
તેમણે પોતાના નિવેદનના અંતમાં રાજકોટ રેન્જ આઈ.જી. તરીકે નિર્લિપ્ત રાયની નિમણૂકને હર્ષભેર આવકારી હતી. જયરાજસિંહ જાડેજાએ ઉમેર્યું હતું કે, "હાલમાં નિર્લિપ્ત રાયની જે નિમણૂંક થઈ છે તેને હું દિલથી આવકારું છું. મને પૂરેપૂરી આશા અને વિશ્વાસ છે કે તેઓ વિસ્તારમાં ચાલતી કોઈપણ અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ પર સારી રીતે અને કડક હાથે કામગીરી કરી શકશે."
આ પણ વાંચો: