જસદણમાં શિવરાજપુર ચોકડી પાસે યુવાનની નિર્મમ હત્યા, આરોપીની ધરપકડની માંગ સાથે પરિવારનો મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર

આ મામલે 20 શખ્સો સામે ફરિયાદ અને ધરપકડની માંગ સાથે પરિવારે મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે.

શિવરાજપુર ચોકડી પાસે યુવાનની નિર્મમ હત્યા
શિવરાજપુર ચોકડી પાસે યુવાનની નિર્મમ હત્યા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 15, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
રાજકોટ : જિલ્લાના જસદણમાં શિવરાજપુર ચોકડી પાસે 10થી વધુ શખ્સોએ પાઈપ અને છરી વડે હુમલો કરી છગનભાઈ ઝાપડિયાની નિર્મમ હત્યા કરી હતી. આ મામલે 20 શખ્સો સામે ફરિયાદ અને ધરપકડની માંગ સાથે પરિવારે મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે.

જસદણ તાલુકામાં આવેલા શિવરાજપુર ગામની ચોકડી પાસે એક અત્યંત ચકચારી અને કરુણ હત્યાની ઘટના સામે આવી છે. જસદણના ખાંડા હડમતીયા ગામના રહેવાસી છગનભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ ઝાપડિયા નામના આધેડની અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા તીક્ષ્ણ હથિયારો, પાઈપ અને લાકડીઓ વડે ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા કરવામાં આવી છે. આ હુમલામાં મૃતકનો પુત્ર પણ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયો છે, જેને સારવાર અર્થે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે.

આ હત્યાની સમગ્ર ઘટના નજીકના સીસીટીવી (CCTV) કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે, જેમાં 10થી વધુ શખ્સો જીવલેણ હથિયારો સાથે હુમલો કરતા જોવા મળે છે. આ બનાવને પગલે સમગ્ર પંથકમાં ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. જસદણ અને વિંછીયા પંથકના કોળી સમાજના લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

ભોળાભાઈ ગોહિલે મીડિયા સમક્ષ આક્રોશ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ પ્રશાસન કોર્ટની મંજૂરી અને અન્ય પ્રક્રિયાઓના બહાના બતાવી રહ્યું છે. તેમણે અન્ય જિલ્લાઓના દાખલા આપી પોલીસની ઢીલી નીતિની ટીકા કરી હતી. સમાજના આગેવાનોએ ચીમકી આપી છે કે જો સાંજ સુધીમાં આરોપીઓ નહીં પકડાય, તો સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાંથી હજારોની સંખ્યામાં લોકો ન્યાય માટે જસદણ ખાતે એકત્રિત થશે ત્યારે હાલ જસદણ પોલીસ દ્વારા ગુનો નોંધીને સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે, પરંતુ પરિવાર અને સમાજ પોતાની માંગ પર અડગ હોવાથી વાતાવરણમાં ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે.

બનાવની વિગત મુજબ, અગાઉ રસ્તામાં વાહન ઉભું રાખવા બાબતે આરોપી સંજય મુંધવા સાથે બોલાચાલી થઈ હતી, જેનો ખાર રાખીને આરોપીઓએ ફરિયાદીના પરિવારને સમાધાનના બહાને શિવરાજપુર ગામે બોલાવ્યા હતા. તારીખ 13/02/2026ના રોજ રાત્રે જ્યારે ફરિયાદી અને તેમના પિતા છગનભાઈ ત્યાં પહોંચ્યા, ત્યારે આરોપીઓ સંજય નારણ, વિરમ રઘુ, વજા રઘુ, નારણ રાજા અને સાગર નથુ મુંધવાએ અગાઉથી કાવતરું રચીને જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો.

સંજયે તેમના પર વાહન ચડાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, જ્યારે આરોપી વજા રઘુએ છરીના ઘા મારીને ફરિયાદીના પિતા છગનભાઈની હત્યા કરી અને ભાઈ નિલેષને ગંભીર ઈજા પહોંચાડી હતી. અન્ય આરોપીઓએ લાકડીઓ વડે માર માર્યો હતો. આ બનાવ સબબ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 103(1) હત્યા સહિતની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

આ બાબતમાં જસદણ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરના રાઈટર સંજય રાણવાનો સંપર્ક કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ મામલાની અંદર પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ ગઈ છે. આ બાબતની તપાસ ઈન્ચાર્જ પોલીસ ઈન્સ્પેકટર એસ. આર. ગોહિલ ચલાવી રહ્યા છે.

આ ઘટના બાદ જસદણ સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે કોળી સમાજના આગેવાનો અને પૂર્વ ધારાસભ્ય ભોળાભાઈ ગોહિલ સહિતના નેતાઓ ઉમટી પડ્યા હતા. હોસ્પિટલ પરિસરમાં પોલીસ અને આગેવાનો વચ્ચે બંધ બારણે લાંબી ચર્ચાઓ ચાલી હતી. કોળી સમાજના આગેવાનોએ સ્પષ્ટ માંગ કરી છે કે, જ્યાં સુધી આ હત્યામાં સામેલ તમામ 20 જેટલા આરોપીઓ વિરુદ્ધ નામજોગ ફરિયાદ નોંધી તેમની ધરપકડ કરવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી પરિવાર મૃતદેહ સ્વીકારશે નહીં.

સંપાદકની પસંદ

