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ડાકોરમાં જન્માષ્ટમી પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી, રાજાધિરાજના દર્શન માટે ડાકોરમાં ભાવિકો ઉમટ્યા

સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે જન્માષ્ટમીને લઈને રાજાધિરાજ રણછોડરાયજીના દર્શન માટે ભાવિકોનો મહેરામણ ઉમટયો છે. યાત્રાધામ ડાકોર જય રણછોડ,માખણ ચોરના નાદ સાથે ગુંજી ઉઠ્યું છે.

ડાકોરમાં જન્માષ્ટમી પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી
ડાકોરમાં જન્માષ્ટમી પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2026 at 2:25 PM IST

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ખેડા: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે જન્માષ્ટમીને લઈને રાજાધિરાજ રણછોડરાયજીના દર્શન માટે ભાવિકોનો મહેરામણ ઉમટયો છે. યાત્રાધામ ડાકોર જય રણછોડ,માખણ ચોરના નાદ સાથે ગુંજી ઉઠ્યું છે. વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો રણછોડરાયજીના દર્શન માટે ઉમટી રહ્યા છે. શણગાર આરતી દરમિયાન મંદિર પરિસરમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી.

ડાકોરમાં ભાવિકોનો મહેરામણ ઉમટ્યો

યાત્રાધામ ડાકોરમાં ભાવિકોનો મહેરામણ ઉમટ્યો છે. નંદ ઘેર આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલકીના નાદથી ડાકોર ગુંજી ઊઠયું છે. શ્રીકૃષ્ણ જન્મોત્સવ જન્માષ્ટમી નિમિત્તે આજે ડાકોરના શ્રી રણછોડરાયજી મંદિરમાં વહેલી સવારે રાજાધિરાજ રણછોડરાયજી મહારાજની મંગળા આરતી સાથે જ દર્શન શરૂ થયા છે.ભાવિકો મોટી સંખ્યામાં દર્શનનો લાભ લઇ રહ્યા છે.

ડાકોરમાં જન્માષ્ટમી પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

ભગવાનને વિશેષ શણગાર કરાયો સવારે ભગવાનને પંચામૃત સ્નાન,કેસર સ્નાન બાદ મુગટ સહિત વિવિધ પ્રકારના વિશેષ આભૂષણો અને આયુધો ધારણ કરાવવામાં આવ્યા છે.સાથે વિવિધ પ્રકારનો શણગાર કરવામાં આવ્યો છે.આજે ભગવાનને શણગાર ભોગ,બાલભોગ તેમજ છપ્પનભોગ જેવા ભોગ ધરાવવામાં આવશે.

મંદિર પરિસરને ભવ્ય રીતે શણગારવામાં આવ્યું

કૃષ્ણ જન્મોત્સવના પાવન પર્વને લઈને રણછોડજી મંદિરને આકર્ષક રીતે શણગારવામાં આવ્યું છે. મંદિર પરિસરમાં આશોપાલવના તોરણો લગાવી ભવ્ય શણગાર કરવામાં આવ્યો છે.જેના કારણે સમગ્ર મંદિર પરિસર ભક્તિમય વાતાવરણથી ગુંજી ઉઠ્યું છે. દૂર-દૂરના વિસ્તારોમાંથી ભક્તો રણછોડજીની ધજા સાથે ડાકોર પહોંચી રહ્યા છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના દર્શન કરવા માટે ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. કૃષ્ણ જન્મોત્સવને ધ્યાનમાં રાખીને ડાકોરમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટતા મંદિર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં તંત્ર તથા પોલીસ દ્વારા પણ જરૂરી વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે.

રાજાધિરાજના દર્શન માટે ડાકોરમાં ભાવિકો ઉમટ્યા
રાજાધિરાજના દર્શન માટે ડાકોરમાં ભાવિકો ઉમટ્યા (ETV Bharat Gujarat)

મધરાતે ઉજવાશે કૃષ્ણ જન્મોત્સવ રાત્રીના 12 કલાકે શ્રીકૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણી થશે. તે સાથે જ ભગવાન રણછોડરાયજીને કિંમતી આભૂષણ પહેરાવવામાં આવશે અને રત્નજડિત મોટો મુગટ ધરાવવામાં આવશે તેમજ ગોપાલ લાલજી મહારાજને સોનાના પારણામાં ઝુલાવવામાં આવશે.

મધરાતે કૃષ્ણ જન્મોત્સવની રંગેચંગે ઉજવણી કરવામાં આવશે, જે વહેલી સવાર સુધી ચાલશે. જેને લઇને જન્મોત્સવની ઉજવણી કરવા ભક્તો તત્પર બન્યા છે. જન્માષ્ટમીને લઈ મંદિર પ્રશાસન દ્વારા ભાવિકો સરળતાથી દર્શન કરી શકે તે માટે વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

મંદિર પરિસરને ભવ્ય રીતે શણગારવામાં આવ્યું
મંદિર પરિસરને ભવ્ય રીતે શણગારવામાં આવ્યું (ETV Bharat Gujarat)

ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવે છે : પૂજારી

મંદિરના સંજયભાઈ સેવકે જણાવ્યુ હતુ કે, આજના પર્વની ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવણી થાય છે. રોહિણી નક્ષત્રમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના જન્મદિનની ઉજવણી ખૂબ જ ભાવપૂર્વક થાય છે. સવારે ભગવાનને પ્રાંત:કાલે મંગળા આરતી ત્યારબાદ શણગાર ત્યારબાદ સ્નાન બાદ શણગાર ભગવાનને અલંકાર આભૂષણ ધરાવવામાં આવે છે. ભગવાનને આયુધ પણ ધરાવવામાં આવે છે. શંખ,ચક્રગદા અને પદ્મ.ભગવાનને શુભ મૂહુર્તમાં તિલક કરીને જન્મની ઉજવણી વધાઈની શરૂઆત કરવામાં આવે છે. દિવસ દરમિયાન ભગવાનને નિત્ય ભોગ ક્રમ અને રાત્રે બાર વાગે રોહિણી નક્ષત્રમાં જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અવતરેલા એની ઉજવણી થાય છે જેને જન્મોત્સવ જન્માષ્ટમી કહેવાય છે. ભગવાનને તિલક કરી પંચામૃત સ્નાન કરાવવામાં આવે છે.ભગવાનને વિવિધ આભૂષણો ધરાવવામાં આવે છે. પંજાજીરી માખણનો ભોગ ધરાવવામાં આવે છે.લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો રાત્રે નંદ ઘેર આનંદ થયો જય કનૈયાલાલકી ના નાદ સાથે આખું બ્રહ્માંડ ગુંજી ઉઠે છે.

ભાવિક જયેન્દ્રસિંહે જણાવ્યું હતું કે આટલાં સરસ પર્વના ટાઈમે આવા સરસ દર્શન થયા. વ્યવસ્થા પણ બહુ સારી છે. ભગવાનના દર્શન એકદમ શાંતિથી સારી રીતે થાય છે અને ઉત્સાહ અને ઉમંગનું વાતાવરણ છે. આજે ભગવાનનો જન્મ દિવસ છે એટલા માટે અમે અમદાવાદથી અહીંયા દર્શન કરવા માટે આવ્યા છીએ. આધ્યાત્મિક રીતે અને માનસિક રીતે એકદમ શાંતિનો અનુભવ થયો છે.

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DAKOR JANMASHTAMI FESTIVAL
JANMASHTAMI FESTIVAL
JANMASHTAMI
DAKOR JANMASHTAMI FESTIVAL

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