ડાકોરના ઠાકોરે ભવ્ય મુગટ ધારણ કરી દિવ્ય સ્વરૂપે ભક્તોને આપ્યા દર્શન, ભાવિકોનો મહેરામણ ઉમટ્યો
સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે જન્માષ્ટમી પર્વની ભક્તિભાવ સાથે ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
Published : September 5, 2026 at 11:51 AM IST|
Updated : September 5, 2026 at 12:10 PM IST
ખેડા: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે જન્માષ્ટમી પર્વની ભક્તિભાવ સાથે ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ડાકોરના ઠાકોર રાજાધિરાજ રણછોડરાયજીએ અમૂલ્ય રત્નો જડિત મોટો મુગટ ધારણ કરી ભાવિકોને દિવ્ય સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા હતા. મધરાતે કૃષ્ણ જન્મને વધાવવા ભાવિકોનો મહેરામણ ઉમટી પડ્યો હતો. યાત્રાધામ ડાકોરની ગલીઓ જય રણછોડ માખણચોરના નાદથી ગૂંજી ઉઠી હતી. રણછોડરાયજી મંદિરમાં જન્માષ્ટમીના રોજ રાત્રિના 12 કલાકે ઠાકોરજીના જન્મ ઉત્સવનો પ્રારંભ થયો હતો.
આભૂષણો સાથે સોનાનો મોટો મુગટ ધરાવાયો
રાજાધિરાજ રણછોડરાયજી પ્રભુને લલાટે કુમકુમ તિલક કરી સલામી સાથે જન્મોત્સવનો પ્રારંભ થયો હતો. પ્રથમ પંચામૃત સ્નાન, શુદ્ધોદક સ્નાન બાદ ચુનરીયા વસ્ત્રો ધારણ કરાવવામાં આવ્યાં હતાં. બાદમાં અમૂલ્ય હીરા અને રત્નોજડિત ઝરઝવેરાતનો અદભુત આકર્ષણ ધરાવતો મોટો મુગટ ધારણ કરાવવામાં આવ્યો હતો. જન્માષ્ટમીના આ સેવા દર્શન બાદ બાલ ગોપાલલાલજી મહારાજને મંદિરમાં સોનાના પારણે ઝૂલાવવામાં આવ્યાં હતાં. જે સમયે પ્રભુને જન્મોત્સવના કીર્તનથી લાડ લડાવવામાં આવ્યાં હતાં.
ભાવિકોનો મહેરામણ ઉમટ્યો
કૃષ્ણ જન્મોત્સવને વધાવવા માટે રણછોડરાયજી મંદિરમાં ભાવિકોનો મહેરામણ ઉમટ્યો હતો. જન્માષ્ટમીના દિવસે વહેલી સવારથી જ વિશાળ સંખ્યામાં ભાવિકો દર્શન માટે મંદિરે પહોંચ્યા હતા. ભાવિકોનો પ્રવાહ મધરાત સુધી અવિરત ચાલુ રહ્યો હતો. મધરાતે સોનાના પારણે ઝૂલતા ગોપાલલાલજીના દર્શન કરી ભાવિકોએ ધન્યતા અનુભવી હતી. સમગ્ર પર્વ દરમિયાન શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા માટે મંદિર પ્રશાસન તેમજ વહીવટી તંત્ર દ્વારા સુચારૂ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
દર્શન કરવાથી મનને શાંતિ મળી: દર્શનાર્થી
દર્શનાર્થી ડો.આંશિકાએ જણાવ્યું હતુ કે, ડાકોરમાં જન્માષ્ટમીના પર્વ પર દર્શન કરવા માટે આવ્યા છીએ. બહુ સારૂ લાગ્યુ અને મનને શાંતિ મળે એવા દર્શન થયા છે.
લાલાનો જન્મોત્સવ ખૂબ ધામધૂમથી મનાવાય છે: પૂજારી
મંદિરના પૂજારી જનક મહારાજે જણાવ્યું હતું કે, લાલાનો જન્મ ખૂબ ધામધૂમથી અહીં મનાવવામાં આવતો હોય છે. રાત્રે બાર વાગે જેવો ઠાકોરજીનો જન્મ થાય તે દરમિયાન ભગવાનને રાજ તિલક કરવામાં આવતુ હોય છે. તિલક કર્યા બાદ ભગવાનને સ્નાન કરાવવામાં આવતુ હોય છે. રાત્રે પંચામૃત સ્નાન,અભ્યંગ સ્નાન કર્યા પછી ભગવાનને વિવિધ પ્રકારના આભૂષણ ધરાવવામાં આવતા હોય છે. ત્યારબાદ સવા લાખનો મુગટ ધારણ કરાવવામાં આવતો હોય છે. જે વર્ષમાં ત્રણ જ વાર ભગવાન ધારણ કરતા હોય છે. એક જન્માષ્ટમીના દિવસે,આસો સુદ પૂર્ણિમાના દિવસે અને કારતક સુદ પૂર્ણિમાના દિવસે. બાલ કૃષ્ણ લાલજીને સોનાના પારણે ઝુલાવવામાં આવતા હોય છે. વારાદારીઓ ભગવાનને લાડ લડાવતા હાથમાં સોનાનો ઘુઘરો આપી અને 'નંદ ઘેર આનંદ ભયો, જય કનૈયાલાલકી' 'હાથી ઘોડા પાલખી, જય કનૈયાલાલકી' ગાઈને લાલાને ખૂબ પ્રેમથી રાત્રે બે વાગ્યાના અરસામાં ભગવાન પારણે બિરાજે છે અને પારણે ઝૂલે છે.
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