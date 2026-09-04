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અમદાવાદના 500 વર્ષ જૂના સારંગપુર રણછોડરાયજી મંદિરે કૃષ્ણ જન્મોત્સવની દિવ્ય ઉજવણી, 1 લાખથી વધુ ભક્તો ઉમટ્યા

જન્માષ્ટમીના પવિત્ર પર્વે અમદાવાદના સારંગપુર સ્થિત 500 વર્ષ જૂના રણછોડરાયજી મંદિરે કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ભારે ઉલ્લાસભેર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે.

અમદાવાદના 500 વર્ષ જૂના સારંગપુર રણછોડરાયજી મંદિરે કૃષ્ણ જન્મોત્સવની દિવ્ય ઉજવણી
અમદાવાદના 500 વર્ષ જૂના સારંગપુર રણછોડરાયજી મંદિરે કૃષ્ણ જન્મોત્સવની દિવ્ય ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2026 at 7:14 PM IST

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અમદાવાદ: જન્માષ્ટમીના પવિત્ર પર્વે અમદાવાદના ઐતિહાસિક સારંગપુર સ્થિત રણછોડરાયજી મંદિરે કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ભારે ઉલ્લાસભેર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આજે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મદિવસ નિમિત્તે મંદિરમાં 'જય રણછોડ, માખણચોર' અને 'જય દ્વારકાધીશ'ના નાદથી સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિમય બની ગયું છે. આ અવસરે ભગવાનના દર્શન કરવા, લાલાને લાડ લડાવવા અને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવા માટે દિવસ દરમિયાન 1 લાખથી વધુ ભક્તોનું મહેરામણ ઉમટી પડવાનો અંદાજ વર્તાઈ રહ્યો છે.

500 વર્ષ જૂના ઐતિહાસિક મંદિરે વિશેષ દિવ્ય શણગાર

પેશવા શાસનકાળ દરમિયાન બનેલું આશરે 500 વર્ષ પ્રાચીન સારંગપુરનું રણછોડરાયજી મંદિર ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર જેટલું જ ધાર્મિક મહત્વ ધરાવે છે. આજના ખાસ દિવસે મંદિર પર દિવ્ય ધોળી ધજા ફરકાવવામાં આવી છે. કૃષ્ણ જન્મોત્સવ નિમિત્તે મંદિર પરિસરને કોઈ પણ પ્રકારના આર્ટિફિશિયલ ફૂલો વગર, માત્ર કુદરતી અને રંગબેરંગી ફૂલોથી દિવ્ય રીતે શણગારવામાં આવ્યું છે.

જન્માષ્ટમીના પવિત્ર પર્વે અમદાવાદના સારંગપુર સ્થિત 500 વર્ષ જૂના રણછોડરાયજી મંદિરે કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ભારે ઉલ્લાસભેર ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

ભગવાન રણછોડરાયજીને રિયલ ગોલ્ડન જરીના વસ્ત્રો તથા હીરા-મોતી જડિત વિશેષ શણગાર ધરાવવામાં આવ્યો છે. આ સાથે જ બાલગોપાલ માટે પ્રસાદમાં પંજરી, માખણ, મિસરી અને શીરાનો ભોગ ધરાવાયો છે. પ્રાચીન પરંપરાને જાળવી રાખવા માટે મંદિરના ચોકમાં ઢોલ-શરણાઈના સૂર રેલાવવામાં આવી રહ્યા છે, જે ઉત્સવના આનંદને બેવડી દે છે.

અમદાવાદના 500 વર્ષ જૂના સારંગપુર રણછોડરાયજી મંદિરે કૃષ્ણ જન્મોત્સવની દિવ્ય ઉજવણી
અમદાવાદના 500 વર્ષ જૂના સારંગપુર રણછોડરાયજી મંદિરે કૃષ્ણ જન્મોત્સવની દિવ્ય ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

મંદિરના પૂજારી, ટ્રસ્ટી અને ભક્તોની પ્રતિક્રિયા

"આ મંદિર પેશવા સમયનું 500 વર્ષ જૂનું છે. ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ આ સ્થળનું મહત્વ ડાકોરના મંદિર જેટલું જ પવિત્ર ગણાય છે. ભગવાનને પ્રસાદમાં શીરો ખાસ પ્રિય છે." - ધનંજય ભટ્ટ, પૂજારી, સારંગપૂર રણછોડરાયજી મંદિર, અમદાવાદ

નેહા (દર્શનાર્થી): "મારો જન્મ અહીંની પોળમાં થયો હોવાથી બાળપણથી જ દર્શને આવું છું. લગ્ન પછી સાસરું દૂર હોવા છતાં દર જન્માષ્ટમીએ અહીં અચૂક આવું છું. આજનો શણગાર જોઈને મન તલ્લીન થઈ ગયું."

"આજે કાનુડાના જન્મદિને ભગવાનને રિયલ જરી અને હીરા-મોતીથી સજાવવામાં આવ્યા છે. ડેકોરેશનમાં માત્ર કુદરતી ફૂલોનો ઉપયોગ કરાયો છે. રાત્રે 12 વાગ્યાના જન્મ બાદ સવારે 3 વાગ્યા સુધી ભક્તો માટે દર્શન ખુલ્લા રહેશે." - રાજુ દવે, ટ્રસ્ટી, સારંગપૂર રણછોડરાયજી મંદિર, અમદાવાદ

ભાવિના (દર્શનાર્થી): "ગોલ્ડન જરીવાળો શણગાર એટલો અદ્ભુત છે કે લાલાને બસ જોતા જ રહી જવાનું મન થાય છે."

સારંગપુરનું રણછોડરાયજી મંદિર માત્ર એક ધાર્મિક સ્થળ નથી, પરંતુ અમદાવાદના સાંસ્કૃતિક વારસા અને લોકોની અટૂટ આસ્થાનું પ્રતીક છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ જન્માષ્ટમીનો આ પાવન ઉત્સવ ભક્તો અને શ્રદ્ધાળુઓ માટે એક અવિસ્મરણીય અને દિવ્ય અનુભવ બની રહ્યો છે.

અમદાવાદના 500 વર્ષ જૂના સારંગપુર રણછોડરાયજી મંદિરે કૃષ્ણ જન્મોત્સવની દિવ્ય ઉજવણી
અમદાવાદના 500 વર્ષ જૂના સારંગપુર રણછોડરાયજી મંદિરે કૃષ્ણ જન્મોત્સવની દિવ્ય ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

રાત્રે 12:00 વાગ્યે ભગવાનનો જન્મોત્સવ ઉજવાયા બાદ મોડી રાત્રે 3:00 વાગ્યા સુધી શ્રદ્ધાળુઓનો ભારે ધસારો રહેશે. દર્શનાર્થીઓમાં પણ કાનુડાના જન્મદિનને લઈને અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. વર્ષોથી દર્શને આવતા સ્થાનિક અને દૂર-દૂરથી આવેલા ભક્તોએ જણાવ્યું હતું કે, ભગવાનનો આ દિવ્ય સોનાની જરીવાળો શણગાર જોઈને તેઓ ભાવવિભોર થઈ ગયા છે. અનેક ભક્તો ઘરમાં પણ લાલાનો જન્મદિવસ ધામધૂમથી સેલિબ્રેટ કરવાની સાથે ભગવાનના વાઘા અને શણગારની સામગ્રી ખરીદવા માટે બજારમાં ભીડ જમાવી રહ્યા છે.

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TAGGED:

AHMEDABAD KRISHNA JANMOTSAV
SARANGPUR RANCHHODRAIJI TEMPLE
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