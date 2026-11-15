જનજાતીય ગૌરવ દિવસ: છોટા ઉદેપુરમાં CMનો રોડ શો, વલસાડમાં હર્ષ સંઘવીએ બિરસા મુંડાના સંઘર્ષ અને બલિદાનને યાદ કર્યા
દેશની આઝાદીની લડાઈમાં અને જનજાતીય સમાજના હક-અધિકાર માટે ભગવાન બિરસા મુંડાએ ઐતિહાસિક સંઘર્ષ કર્યો હતો- હર્ષ સંઘવી
Published : November 15, 2026 at 4:33 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 5:18 PM IST
અમદાવાદ: ભગવાન બિરસા મુંડાની 151મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે આજે રાજ્યભરના વિવિધ જિલ્લાઓમાં જનજાતીય ગૌરવ દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. વલસાડથી લઈને દાહોદ, સુરેન્દ્રનગર સુધી આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતા જિલ્લાઓમાં જનજાતીય ગૌરવ દિવસની ઉજવણી કરાઈ હતી. જેમાં મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી તથા સાંસદો અને ધારાસભ્યોએ હાજરી આપી હતી.
છોટાઉદેપુરમાં CMનો રોડ શો
ભગવાન બિરસા મુંડાની 151મી જન્મજયંતી નિમિત્તે છોટાઉદેપુરમાં રાજ્યકક્ષાના જનજાતીય ગૌરવ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં ભવ્ય રોડ શો અને જાહેરસભાનું આયોજન કરાયું હતું. આ પ્રસંગે 1828 જંગલ જમીન અધિકારની સનદોનું વિતરણ, વિકાસકાર્યોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ તેમજ આદિવાસી લાભાર્થીઓને સહાય આપવામાં આવી હતી. પરંપરાગત આદિવાસી નૃત્યો અને લોકસંસ્કૃતિએ કાર્યક્રમમાં વિશેષ આકર્ષણ જમાવ્યું હતું.
LIVE: માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં ભગવાન બિરસા મુંડાની 151મી જન્મજયંતી નિમિત્તે દેશભરમાં જનજાતીય ગૌરવ દિવસની ઉજવણી – છોટાઉદેપુર ખાતે રાજ્યકક્ષાનો કાર્યક્રમ. https://t.co/nEOuZ2ZCCa— CMO Gujarat (@CMOGuj) November 15, 2026
છોટાઉદેપુરમાં જનજાતીય ગૌરવ દિવસની ઉજવણીને લઈને સવારથી જ ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના આગમન બાદ નગરમાં ભવ્ય રોડ શો યોજાયો હતો. રસ્તાની બંને તરફ મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા અને મુખ્યમંત્રીનું અભિવાદન કર્યું હતું.
કાર્યક્રમમાં આદિવાસી સંસ્કૃતિના વિવિધ રંગો જોવા મળ્યા હતા. પરંપરાગત વેશભૂષામાં સજ્જ કલાકારોએ ઢોલ-નગારાના તાલે લોકનૃત્યો રજૂ કરી ઉપસ્થિત લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું હતું
જાહેરસભાને સંબોધતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આદિવાસી સમાજના વિકાસ માટે સરકારની વિવિધ પહેલોની માહિતી આપી હતી. આ પ્રસંગે 1828 જંગલ જમીન અધિકારની સનદોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે જ વિવિધ વિકાસલક્ષી પ્રકલ્પોનું ખાતમુહૂર્ત અને ઈ-લોકાર્પણ તેમજ લાભાર્થીઓને સહાયનું વિતરણ કરાયું હતું.
આદિજાતિ વિકાસ મંત્રી નરેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આદિવાસી સમાજને નક્સલવાદ અને માઓવાદ જેવી સમસ્યાઓમાંથી મુક્ત કરી શિક્ષણ, રોજગારી અને વિકાસની મુખ્યધારા સાથે જોડવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આજે જનજાતિય ગૌરવ દિવસના અવસરે છોટાઉદેપુર ખાતે ભગવાન બિરસા મુંડાની પ્રતિમાનું અનાવરણ કર્યું હતું તેમજ પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીને ભાવવંદના વ્યક્ત કરી હતી. #JanjatiyaGauravDiwas https://t.co/8NsO6oFvUh— CMO Gujarat (@CMOGuj) November 15, 2026
છોટાઉદેપુરના સાંસદ જશુભાઈ રાઠવાએ પણ ભગવાન બિરસા મુંડાની જન્મજયંતી નિમિત્તે સૌને શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી દેશવાસીઓને જનજાતીય ગૌરવ દિવસની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી.
વલસાડમાં હર્ષ સંઘવીની ઉપસ્થિતિમાં જનજાતીય દિવસ ઉજવાયો
વલસાડ જિલ્લાના નાનાપોંઢા હેલિપેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે જનજાતીય ગૌરવ દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત સરકારના આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી સમાજના લોકો, આગેવાનો, યુવાનો અને સ્થાનિક નાગરિકો જોડાયા હતા. કાર્યક્રમની શરૂઆત નાનાપોંઢા સર્કલ ખાતે ભગવાન બિરસા મુંડાની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીને કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ શોભાયાત્રા સ્વરૂપે હેલિપેડ ગ્રાઉન્ડ સુધી રેલી યોજાઈ હતી. અહીં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વિવિધ વિભાગો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી પ્રદર્શનીનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. પ્રદર્શનીમાં આદિવાસી સમાજની સંસ્કૃતિ, પરંપરાગત જીવનશૈલી, સરકારી યોજનાઓ અને વિકાસલક્ષી કામગીરીની ઝાંખી રજૂ કરવામાં આવી હતી.
આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને પરંપરાને જાળવવા અનુરોધ
મુખ્ય કાર્યક્રમને સંબોધતા હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે આદિવાસી સમાજની સંસ્કૃતિ, તહેવારો અને વર્ષો જૂની પરંપરાઓ જળવાઈ રહે તે માટે સતત પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. આદિવાસી સમાજે પોતાની આગવી ઓળખ, રહેણીકરણી અને સાંસ્કૃતિક વારસાને વર્ષોથી સાચવી રાખ્યો છે. આ વારસો આવનારી પેઢી સુધી પહોંચે તે જરૂરી છે. સરકાર પણ આદિવાસી સંસ્કૃતિના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે પ્રોત્સાહન આપી રહી છે.
બિરસા મુંડાના સંઘર્ષ અને બલિદાનને યાદ કર્યા
ભગવાન બિરસા મુંડાના યોગદાનને યાદ કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે દેશની આઝાદીની લડાઈમાં અને જનજાતીય સમાજના હક-અધિકાર માટે ભગવાન બિરસા મુંડાએ ઐતિહાસિક સંઘર્ષ કર્યો હતો. આદિવાસી સમાજના ગૌરવ અને સ્વાભિમાનના પ્રતીક એવા બિરસા મુંડાની જન્મજયંતીને જનજાતીય ગૌરવ દિવસ તરીકે ઉજવવાનો નિર્ણય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી જ કર્યો હતો. આજે સમગ્ર દેશમાં આ દિવસની ઉજવણી થકી આદિવાસી સમાજના યોગદાન અને ઇતિહાસને યાદ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
પોતાના સંબોધન દરમિયાન હર્ષ સંઘવીએ ધરમપુર અને કપરાડા વિસ્તાર સાથેના પોતાના પ્રવાસના અનુભવો પણ વાગોળ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ વિસ્તારમાં ફરવા દરમિયાન આદિવાસી સમાજની પરંપરાગત વાનગીઓનો સ્વાદ માણવાની તક મળી છે. ખાસ કરીને વાંસનું અથાણું ખૂબ જ અનોખું અને સ્વાદિષ્ટ છે, જેનો કોઈ જોટો નથી. આ ઉપરાંત નાગલીના રોટલા, ચોખાના રોટલા અને કડદનું ભુજિયું જેવી સ્થાનિક પરંપરાગત વાનગીઓનાં પણ તેમણે જાહેર મંચ પરથી વખાણ કર્યા હતા. આદિવાસી સમાજની ખાણીપીણીની પરંપરા પણ તેની સાંસ્કૃતિક ઓળખનો મહત્વપૂર્ણ હિસ્સો હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
રાજકીય મુદ્દે વાત કરતાં હર્ષ સંઘવીએ કોંગ્રેસના અગાઉના શાસન પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 2021 સુધી કપરાડા તાલુકામાં 20થી વધુ ગામો એવા હતા જ્યાં વીજળીની સુવિધા ઉપલબ્ધ નહોતી. આ ઉપરાંત અનેક વિસ્તારોમાં પીવાના પાણીની સમસ્યા પણ ગંભીર હતી. તેમણે આ સ્થિતિનો ઉલ્લેખ કરીને અગાઉના શાસન દરમિયાન આદિવાસી વિસ્તારોમાં પાયાની સુવિધાઓના અભાવ અંગે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. તેમના જણાવ્યા અનુસાર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં સરકાર આવ્યા બાદ આ વિસ્તારોમાં 24 કલાક વીજળી સહિતની પાયાની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે કામગીરી કરવામાં આવી છે. હાલની સરકાર આદિવાસી વિસ્તારોના સર્વાંગી વિકાસ માટે સતત પ્રયત્નશીલ હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું હતું.
દાહોદમાં આદિવાસી કલાકારોએ સુંદર નૃત્યની પ્રસ્તુતિ કરી
દાહોદમાં ભગવાન બિરસા મુંડાની 151મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે જનજાતીય ગૌરવ દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી ઉપસ્થિત લોકોને સંબોધિત કર્યા હતા. દાહોદના શ્રી રામ પાર્ટી પ્લોટ ખાતે આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યકક્ષાના મંત્રી સંજયસિંહ મહીડા, ધારાસભ્ય કનૈયાલાલ કિશોરી સહિતના મહાનુભાવો અને મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં સૌપ્રથમ ધારાસભ્ય કનૈયાલાલ કિશોરીએ ઉપસ્થિત લોકોને સંબોધિત કર્યા હતા. ત્યારબાદ રાજ્યકક્ષાના મંત્રી સંજયસિંહ મહીડાએ પણ પોતાના વક્તવ્ય દ્વારા આદિવાસી સમાજના વિકાસ અને ગૌરવશાળી પરંપરા અંગે પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા હતા.
કાર્યક્રમ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી દેશભરના લોકોને સંબોધિત કર્યા હતા. આ ઉપરાંત વિવિધ સરકારી યોજનાઓ અંતર્ગત લાભાર્થીઓને પ્રતીકાત્મક ચેકનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમમાં આદિવાસી કલાકારો દ્વારા પરંપરાગત નૃત્યની સુંદર પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવી હતી, જેમાં આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને પરંપરાની ઝલક જોવા મળી હતી. આ પ્રસંગે દાહોદ જિલ્લા કલેક્ટર સુરભિ ગૌતમ સહિતના અધિકારીઓ અને મહાનુભાવો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
સુરેન્દ્રનગરમાં ટાઉનહોલમાં જાનજાતીય ગૌરવ દિવસ ઉજવાયો
જનજાતીય ગૌરવ દિવસ-2026 અંતર્ગત સુરેન્દ્રનગર ખાતે ગુજરાત સરકારના આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ દ્વારા સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના ઉપક્રમે પંડિત દીનદયાળ ટાઉનહોલ ખાતે કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ તકે નાયબ મુખ્ય દંડક જગદીશભાઈ મકવાણાએ ભગવાન બિરસા મુંડાના ચરણોમાં શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરતા જણાવ્યું હતું કે, દેશની આઝાદી, સ્વાભિમાન અને આદિવાસી સમાજના ઉત્થાન માટે પ્રાણની આહુતિ આપનાર મહાન સ્વાતંત્ર્ય સેનાની ભગવાન બિરસા મુંડાની 151મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે આ ગૌરવ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. 15 નવેમ્બર, 1875ના રોજ ઝારખંડના ઉલીહાતુ ગામમાં જન્મેલા ભગવાન બિરસા મુંડાએ માત્ર 25 વર્ષની નાની વયે સમગ્ર દેશના આદિવાસી સમુદાયને સંગઠિત કરીને અંગ્રેજો સામે મારો દેશ, મારું રાજ ના નારા સાથે આઝાદીની પ્રબળ લડત ચલાવી હતી. આદિવાસી સમાજના ઐતિહાસિક યોગદાન અને બલિદાનને જન-જન સુધી પહોંચાડવા માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વર્ષ 2021થી 15મી નવેમ્બરને રાષ્ટ્રીય જનજાતિય ગૌરવ દિવસ તરીકે ઉજવવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે.
સરકારની કલ્યાણકારી યોજનાઓનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં છેવાડાના માનવીને વિકાસની સમાન તકો મળી રહી છે. તાજેતરમાં નર્મદાના ઝઘડિયા ખાતેથી જનજાતિ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત 2 લાખ કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત પીએમ જનમન યોજના હેઠળ આદિવાસી વિસ્તારોમાં પાકા આવાસ, રસ્તા, પીવાનું શુદ્ધ પાણી, આરોગ્ય અને શિક્ષણની સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે, તેમજ એકલવ્ય રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ દ્વારા આદિવાસી બાળકોના શિક્ષણ અને કૌશલ્ય વિકાસ પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે.
અગ્રણી વર્ષાબેન દોશીએ ભગવાન બિરસા મુંડાની 151મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે, ભગવાન બિરસા મુંડાએ આદિવાસી સમાજ, સંસ્કૃતિ તેમજ જલ, જંગલ અને જમીનના રક્ષણ માટે અંગ્રેજો સામે અદમ્ય સાહસ અને સંઘર્ષ કર્યો હતો. માત્ર 16-17 વર્ષની યુવાન વયે પોતાના અધિકારો અને અસ્મિતા માટે લડત આપનાર બિરસા મુંડાનું જીવન અને બલિદાન સમગ્ર દેશ માટે પ્રેરણારૂપ છે.
સાંઠંબા અને મોડાસા ખાતે પણ જનજાતીય ગૌરવ દિવસની ઉજવણી કરાઈ
અરવલ્લી જિલ્લામાં ‘જનજાતીય ગૌરવ દિવસ’ની વિવિધ કાર્યક્રમો સાથે ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જિલ્લાના ખેરંચા, સાઠંબા અને મોડાસા ખાતે આયોજિત કાર્યક્રમોમાં આદિવાસી સમાજની અસ્મિતા, સંસ્કૃતિ, પરંપરા અને ગૌરવશાળી વારસાને વંદન કરવામાં આવ્યું હતું. ખેરંચા સ્થિત સૂર્યા એકલવ્ય સૈનિક સ્કૂલ ખાતે યોજાયેલા જિલ્લા કક્ષાના કાર્યક્રમમાં રાજ્ય મંત્રી પી.સી. બરંડાની ઉપસ્થિતિમાં ભગવાન બિરસા મુંડાજીને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી.
કાર્યક્રમમાં ભગવાન બિરસા મુંડાજી તથા આદિવાસી દેવી-દેવતાઓની પૂજનવિધિ અને પ્રાગટ્ય સાથે કાર્યક્રમને પરંપરાગત અને આધ્યાત્મિક માહોલમાં આગળ વધારવામાં આવ્યો હતો. રાજ્યકક્ષાના મંત્રી પી.સી.બરંડાએ જણાવ્યું હતું કે, ભગવાન બિરસા મુંડાજીનું જીવન અન્યાય સામે લડવાની હિંમત, સમાજના અધિકારોની રક્ષા અને સ્વાભિમાનનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. આદિવાસી સમાજનો સર્વાંગી વિકાસ, શિક્ષણ, આરોગ્ય, રોજગાર અને પાયાની સુવિધાઓની ઉપલબ્ધતા માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે. તેમણે યુવા પેઢીને શિક્ષણ, કૌશલ્ય અને ટેક્નોલોજીના ક્ષેત્રમાં આગળ વધીને સમાજ તથા દેશના વિકાસમાં યોગદાન આપવા અનુરોધ કર્યો હતો.
રાજ્યસભા સાંસદ તરુણ ચુગે ભગવાન બિરસા મુંડાના જીવનને આજના યુવાનો માટે માર્ગદર્શક ગણાવ્યું હતું. કાર્યક્રમમાં મેઘરજ તાલુકાના જસવંતપુરા ખાતે 20 એકર વિસ્તારમાં રૂ.77.11 કરોડના ખર્ચે એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. આ શાળા આદિવાસી સમાજનાં બાળકોને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ, આવાસ અને ઉજ્જવળ ભવિષ્યની તકો પૂરી પાડવામાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. તેની સાથે જ રૂ.11.63 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલા સરકારી કન્યા છાત્રાલયનું લોકાર્પણ પણ કરવામાં આવ્યું. આ છાત્રાલય આદિવાસી દીકરીઓને શિક્ષણ માટે વધુ સારી સુવિધાઓ અને સુરક્ષિત વાતાવરણ પૂરું પાડશે.
તાપીમાં મંત્રી ડૉ. જયરામ ગામીત અને સંગઠન પ્રમુખ સૂરજ વસાવા પરંપરાગત નૃત્યના તાલે ઝૂમ્યા
તાપી જિલ્લાના ઉચ્છલ તાલુકાના બાબરઘાટ ખાતે ભગવાન બિરસા મુંડાની 151મી જન્મજયંતી નિમિત્તે જનજાતીય ગૌરવ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે રમતગમત વિભાગના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી ડૉ. જયરામ ગામીતનું આદિવાસી પરંપરા મુજબ તીર-કામઠું અને આદિવાસી કોટી પહેરાવી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમમાં તાપી જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ સૂરજ વસાવા સહિત ભાજપના પદાધિકારીઓ, જિલ્લાના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
કાર્યક્રમ દરમિયાન આદિવાસી પરંપરાગત નૃત્ય અને ઢોલના તાલે સમગ્ર માહોલ આદિવાસી સંસ્કૃતિમય બની ગયો હતો. મંત્રી ડૉ. જયરામ ગામીત અને ભાજપ સંગઠન પ્રમુખ સૂરજ વસાવા પણ પરંપરાગત નૃત્યના તાલે ઝૂમતા જોવા મળ્યા હતા. મંત્રી જયરામ ગામીતે આદિવાસી ઢોલ પર હાથ અજમાવ્યો હતો, તો સૂરજ વસાવાએ પરંપરાગત મંજીરા વગાડીને ઉપસ્થિત લોકોનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો.
આ પ્રસંગે મંત્રી જયરામ ગામીતે ભગવાન બિરસા મુંડાના આઝાદીની લડતમાં આપેલા યોગદાનને યાદ કરી તેમના સંઘર્ષ અને બલિદાનને બિરદાવ્યું હતું. સાથે જ સરકાર દ્વારા આદિવાસી સમાજના ઉત્થાન અને જનજાતીય વિસ્તારોના વિકાસ માટે કરવામાં આવતી કામગીરીની માહિતી આપી હતી.
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