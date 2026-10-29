જામનગરઃ ચિકન શાવરમા, બિરયાની ખાઘા બાદ 7 લોકોને ફૂડ પોઈઝનિંગ, એસ.કે. રેસ્ટોરન્ટ સીલ
જામનગરમાં 7 લોકોને ફૂડ પોઈઝનિંગ થતા મનપાના ફૂડ વિભાગે એસ.કે. રેસ્ટોરન્ટને સીલ કરી દીધી હતી.
Published : October 29, 2026 at 6:34 PM IST
જામનગરઃ શહેરમાં ખાણીપીણીની દુકાનોમાં નિયમોના ભંગની વધુ એક ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. શહેરના વ્યસ્ત ગણાતા પાંચ હાટડી વિસ્તારમાં આવેલી એક નોનવેજ રેસ્ટોરન્ટમાં જમ્યા બાદ 8 જેટલા લોકોની અચાનક તબિયત લથડતા દોડધામ મચી ગઈ હતી. આ ઘટનામાં પ્રાથમિક રીતે ફૂડ પોઈઝનિંગની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેને પગલે જામનગર મહાનગરપાલિકાના ફૂડ વિભાગે સપાટો બોલાવીને તાત્કાલિક ધોરણે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
નોનવેજ ખાધા બાદ લથડી તબિયત
જામનગરના પાંચ હાટડી વિસ્તારમાં આવેલી એસ.કે. રેસ્ટોરન્ટમાં કેટલાક ગ્રાહકો જમવા માટે ગયા હતા. આ ગ્રાહકોએ ત્યાં ચિકન શાવરમા અને ફ્રાઈડ રાઈસનો ઓર્ડર આપ્યો હતો. આ નોનવેજ ખોરાક આરોગ્યાના થોડા સમય બાદ જ સાત જેટલા લોકોની તબિયત અચાનક બગડવા લાગી હતી. તેમને પેટમાં દુખાવો, ઉલ્ટી અને ગભરામણ જેવી ફરિયાદો શરૂ થતાં તાત્કાલિક સારવાર અર્થે શહેરની અલગ-અલગ ખાનગી હોસ્પિટલોમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. રાહતની વાત એ છે કે, હાલ તમામ અસરગ્રસ્ત દર્દીઓની તબિયત સ્થિર હોવાનું અને તેઓ તબીબી દેખરેખ હેઠળ સઘન સારવાર લઈ રહ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
એસ.કે. રેસ્ટોરન્ટને કરાઈ સીલ
આ ગંભીર ઘટનાની જાણ જામનગર મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય અને ફૂડ વિભાગને થતાં જ ફૂડ ઈન્સ્પેક્ટરોની ટીમ તાત્કાલિક એસ.કે. રેસ્ટોરન્ટ ખાતે દોડી ગઈ હતી. અધિકારીઓએ રેસ્ટોરન્ટના રસોડા અને સ્ટોરેજ વિસ્તારમાં સઘન ચેકિંગ હાથ ધર્યું હતું. તપાસ દરમિયાન રેસ્ટોરન્ટમાં સ્વચ્છતાના નિયમો અને શરતોનું પાલન થતું ન હોવાનું સ્પષ્ટપણે જોવા મળ્યું હતું. લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે સીધા ચેડાં થતા હોવાનું સામે આવતા ફૂડ વિભાગે રેસ્ટોરન્ટમાંથી ચિકન શાવરમા, ફ્રાઈડ રાઈસ અને અન્ય ખાદ્ય સામગ્રીના નમૂના લીધા હતા, જેને લેબોરેટરીમાં પરીક્ષણ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે.
સ્વચ્છતાના અભાવ અને ગંભીર બેદરકારીને પગલે ફૂડ વિભાગે આકરી કાર્યવાહી કરતા એસ.કે. રેસ્ટોરન્ટમાંથી વેચાણ તાત્કાલિક અસરથી બંધ કરાવી દેવામાં આવ્યું છે અને દુકાનને સીલ મારી દેવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત ફૂડ સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ હેઠળ સંચાલકો સામે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી પણ શરૂ કરવામાં આવી છે.
આ અંગે જામનગર મહાનગરપાલિકાની ફૂડ શાખાના અધિકારી નિલેશ જાસોલિયાએ જણાવ્યું કે, અમને પાંચ હાટડી વિસ્તારની એસ.કે. રેસ્ટોરન્ટમાં જમ્યા બાદ લોકોને ફૂડ પોઇઝનિંગ થયાની પ્રાથમિક માહિતી મળી હતી. અમારી ટીમે સ્થળ પર પહોંચીને તપાસ કરતા સ્વચ્છતાની શરતોનો ભંગ થતો જોવા મળ્યો હતો. અમે ખાદ્યપદાર્થોના નમૂના લીધા છે અને હાલ રેસ્ટોરન્ટનું વેચાણ બંધ કરાવી દુકાન સીલ કરી છે. રિપોર્ટ આવ્યા બાદ ફૂડ સેફ્ટી એક્ટ મુજબ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે.
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