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જામનગરની મહિલાઓ હસ્તકળા-ઔષધિઓથી લાખોની રોજગારી મેળવી રહી છે, દિલ્હી-ઇટાલીથી મળી રહ્યા છે ઓર્ડર

જામનગરના હાલાર વિસ્તારના પુરીબેન રબારીએ હાથભરત અને હેન્ડીક્રાફ્ટ થકી શરૂઆત કરી હતી અને આજે તેઓ 18 બહેનોને રોજગારી આપી રહ્યા છે.

જામનગરની મહિલાઓ હસ્તકળા-ઔષધિઓથી લાખોની રોજગારી મેળવી રહી છે
જામનગરની મહિલાઓ હસ્તકળા-ઔષધિઓથી લાખોની રોજગારી મેળવી રહી છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2026 at 8:48 PM IST

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જામનગર: જામનગર જિલ્લાના વિવિધ ગામડાઓમાં રહેતી અને ઓછું ભણેલી બહેનો આજે આત્મનિર્ભરતા અને મહિલા સશક્તિકરણનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરી પાડી રહી છે. ઘરની ચાર દીવાલોમાં રહેતી આ બહેનો હવે પોતાની જાતે જ ઘર બેઠા રોજગારી મેળવતી થઈ છે. તેઓ ગોદડાં, હાથથી બનાવેલા તોરણ, ભાતીગળ વસ્તુઓ અને ગામડામાં જોવા મળતી વનસ્પતિમાંથી ઔષધિઓ બનાવીને લાખો રૂપિયાની કમાણી કરી રહી છે.

જામનગરના હાલાર વિસ્તારના પુરીબેન રબારીએ હાથભરત અને હેન્ડીક્રાફ્ટ થકી શરૂઆત કરી હતી અને આજે તેઓ આસપાસની 18 બહેનોને રોજગારી આપીને વાર્ષિક 5થી 6 લાખનું ટર્નઓવર કરે છે. તેમની આ કળા માત્ર ભારત પૂરતી સીમિત નથી રહી, પરંતુ તેમની બનાવેલી મોતીની બેગનો ઓર્ડર છેક ઈટાલીથી પણ મળ્યો છે. તેવી જ રીતે, ચંગા ગામના ભટ્ટી કવિતાબા 10 બહેનોનું 'રોયલ મહિલા જૂથ' ચલાવે છે. આ મંડળ દ્વારા તોરણ, ઝુમ્મર અને દીકરીઓના કરિયાવર માટેના સેટ બનાવીને દિલ્હીના સરસ મેળા સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે.

NCC કેડેટમાંથી હેન્ડીક્રાફ્ટ સુધીની સફર (ETV Bharat Gujarat)

બીજી તરફ, ખટિયા ગામના જેસીબેન ગામડામાં જોવા મળતા 'હાથલા' (થોર) માંથી જ્યુસ, પાવડર અને જામ બનાવીને તેનો ઔષધિ તરીકે વ્યવસાય કરે છે. કેન્સર, થેલેસેમિયા અને હિમોગ્લોબિનની કમીમાં ઉપયોગી સાબિત થતું આ જ્યુસ એનઆરઆઈ (NRI) લોકો લંડન અને અમેરિકા જેવા દેશોમાં પણ લઈ જાય છે. જેસીબેન પોતે માત્ર પાંચ ચોપડી ભણ્યા હોવા છતાં આ રોજગારીમાંથી પોતાના દીકરાને ડૉક્ટરનું ભણતર પૂરું પાડી રહ્યા છે.

NCC કેડેટમાંથી હેન્ડીક્રાફ્ટ સુધીની સફર
જામનગરના હાલાર વિસ્તારના પુરીબેન ધીરાભાઈ રબારીએ હેન્ડીક્રાફ્ટ અને હાથભરતના ક્ષેત્રમાં પોતાની એક આગવી ઓળખ બનાવી છે. અગાઉ એનસીસી (NCC) સ્પોર્ટ્સમાં સક્રિય રહી ચૂકેલા પુરીબેન આર્મીમાં જોડાઈને દેશસેવા કરવા માંગતા હતા, પરંતુ પરીક્ષામાં થોડા માર્ક્સથી રહી જવાના કારણે તેમણે ઘરેથી જ કોઈ કામ શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

'મોતી બેગ' માટે ઈટાલીથી એક ઓર્ડર મળ્યો છે
'મોતી બેગ' માટે ઈટાલીથી એક ઓર્ડર મળ્યો છે (ETV Bharat Gujarat)

શરૂઆતમાં તેમણે જાતે બંગડીઓ બનાવવાનું શરૂ કર્યું અને ત્યારબાદ પોતાની મોટી બહેન તથા માતા પાસેથી હાથભરતની કળા શીખીને નાની વસ્તુઓ બનાવવાનું શરૂ કર્યું. આજે તેઓ આસપાસના ગામની 18 જેટલી બહેનોને સાથે જોડીને કામ કરી રહ્યા છે અને વાર્ષિક 5 થી 6 લાખ રૂપિયાનું ટર્નઓવર કરે છે. સરકારના સહયોગથી તેમનું આ કાર્ય ખૂબ સારી રીતે આગળ વધી રહ્યું છે.

તેમની આ કળા હવે માત્ર ભારત પૂરતી સીમિત ન રહેતા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ પહોંચી છે. તેમને તાજેતરમાં જ તેમની બનાવેલી ખાસ 'મોતી બેગ' માટે ઈટાલીથી એક ઓર્ડર મળ્યો છે. ગ્રાહકને અંગ્રેજી ન આવડતું હોવાથી પુરીબેને તેમની સાથે ઈટાલિયન ભાષામાં વાતચીત કરીને આ ઓર્ડર ફાઇનલ કર્યો હતો અને ટૂંક સમયમાં જ આ બેગ ઈટાલી મોકલવામાં આવશે.

સખી મંડળ અને સરકારના પ્લેટફોર્મના સહયોગથી તેઓ આજે આત્મનિર્ભર બની છે.
સખી મંડળ અને સરકારના પ્લેટફોર્મના સહયોગથી તેઓ આજે આત્મનિર્ભર બની છે. (ETV Bharat Gujarat)

હાથલામાંથી જ્યૂસ-પાવડર વેચી દીકરાને ડોક્ટર બનાવ્યો
આવી જ રીતે જામનગરના ખટિયા ગામના જેસીબેન આજે ગામની અન્ય મહિલાઓ માટે પ્રેરણારૂપ બન્યા છે. અગાઉ ગામમાં આખું વર્ષ રોજગારીની તક ન હોવાથી, સરકારી તાલીમ મેળવીને તેમણે મંડળ દ્વારા 'હાથલા'માંથી જ્યુસ, પાવડર અને જામ બનાવવાનો વ્યવસાય શરૂ કર્યો હતો. આ વ્યવસાયથી તેઓ પોતે આર્થિક રીતે સદ્ધર થયા છે અને અન્ય મહિલાઓને પણ રોજગારી પૂરી પાડી રહ્યા છે.

પોતે માત્ર પાંચ ચોપડી ભણેલા હોવા છતાં, જેસીબેને આ આવકમાંથી પોતાના દીકરાઓને સારું શિક્ષણ અપાવ્યું અને એક દીકરો હાલ ડૉક્ટરનું ભણી રહ્યો છે. આજે તેમની પ્રોડક્ટ્સ માત્ર ગુજરાત કે ભારતમાં જ નહીં, પરંતુ એનઆરઆઈ (NRI) દ્વારા લંડન અને અમેરિકા જેવા દેશોમાં પણ લઈ જવામાં આવે છે. હાથલાનું આ જ્યુસ કેન્સર, થેલેસેમિયા અને હિમોગ્લોબિનની કમી દૂર કરવામાં ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ રહ્યું છે.

ભટ્ટી કવિતાબા 'રોયલ મહિલા જૂથ' નામનું 10 બહેનોનું એક મંડળ ચલાવે છે (ETV Bharat Gujarat)

કવિતાબાની કહાની
જામનગર જિલ્લાના ચંગા ગામના વતની ભટ્ટી કવિતાબા 'રોયલ મહિલા જૂથ' નામનું 10 બહેનોનું એક મંડળ ચલાવે છે. દરબાર સમાજની આ મહિલાઓ સામાન્ય રીતે ઘરની બહાર ઓછું નીકળતી હોય છે, પરંતુ સખી મંડળ અને સરકારના પ્લેટફોર્મના સહયોગથી તેઓ આજે આત્મનિર્ભર બની છે.

આ મંડળ દ્વારા સુશોભનની વિવિધ વસ્તુઓ જેવી કે તોરણ, ઝુમ્મર, મોરવાળા શો-પીસ અને દીકરીઓના કરિયાવર માટે 3000 થી 15000 રૂપિયા સુધીના સેટ સહિત 25 થી 30 જેટલી આઈટમ્સ બનાવવામાં આવે છે. સરકાર દ્વારા મળતા સરસ મેળા જેવા પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી તેઓ પોતાની પ્રોડક્ટ્સ દિલ્હી સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે અને સારી આવક મેળવીને પોતાના પરિવારને આર્થિક મદદ કરી રહ્યા છે.

આમ, જામનગરની આ ગ્રામ્ય મહિલાઓએ સાબિત કર્યું છે કે દૃઢ નિશ્ચય સામે ઓછું શિક્ષણ ક્યારેય અવરોધ બની શકતું નથી. તેઓ આજે આત્મનિર્ભર બનીને અન્ય મહિલાઓ માટે પ્રેરણારૂપ બની છે.

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TAGGED:

GUJARAT HANDICRAFTS
JAMNAGAR HANDICRAFT BUSINESS
જામનગરમાં હેન્ડીક્રાફટ ઉદ્યોગ
આત્મનિર્ભર મહિલાઓ
WOMEN EMPOWERMENT

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