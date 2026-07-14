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જામનગર: અષાઢી બીજના પાવન પર્વે જામસાહેબે હાલારી નવા વર્ષની પાઠવી શુભેચ્છા, નાદુરસ્ત તબિયત વચ્ચે પ્રજાજોગ લાગણીસભર સંદેશ

તબિયત સારી ન હોવાથી જામસાહેબ આ વર્ષે પ્રજાને રૂબરૂ મળી શકશે નહીં, જેનો તેમણે ખેદ વ્યક્ત કર્યો છે.

અષાઢી બીજના પાવન પર્વે જામસાહેબે હાલારી નવા વર્ષની પાઠવી શુભેચ્છા
અષાઢી બીજના પાવન પર્વે જામસાહેબે હાલારી નવા વર્ષની પાઠવી શુભેચ્છા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 1:34 PM IST

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જામનગર : અષાઢી બીજ, એટલે હાલાર પંથકનું પરંપરાગત નવું વર્ષ. આ મંગલમય અવસરે જામનગરના પ્રજાવત્સલ રાજવી જામસાહેબ શત્રુશલ્યસિંહજીએ સમગ્ર હાલારવાસીઓને હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવી છે. પરંતુ આ વર્ષે તેમની નાદુરસ્ત તબિયતને કારણે તેમણે એક અત્યંત ભાવુક સંદેશો પણ જાહેર કર્યો છે, જેમાં તેમણે પ્રજાને રૂબરૂ ન મળી શકવાનો ખેદ વ્યક્ત કર્યો છે, સાથે જ પોતાના આંગણે 'મીઠું મોઢું' કરવા સૌને નમ્ર આમંત્રણ આપ્યું છે.

જામનગરના રાજવી પરિવારે હંમેશા પોતાની પ્રજાને પોતાના પરિવાર સમાન ગણી છે. અષાઢી બીજના તહેવાર પર જામસાહેબે પ્રજાને સંબોધતાં જણાવ્યું હતું કે:

નાદુરસ્ત તબિયત વચ્ચે પ્રજાજોગ લાગણીસભર સંદેશ (Etv Bharat Gujarat)

"અષાઢી બીજ, એટલે આપણા હાલારી નવા વર્ષ માટે હું મારી પ્રજાને ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું."

ભાવભર્યું આમંત્રણ
ભાવભર્યું આમંત્રણ (Etv Bharat Gujarat)

પોતાની નાદુરસ્ત તબિયતના કારણે જામસાહેબ આ વર્ષે રૂબરૂ મળી શકશે નહીં, તેનો તેમણે ખેદ વ્યક્ત કર્યો હતો. જો કે, શારીરિક અસ્વસ્થતા હોવા છતાં તેમનો પ્રજાપ્રેમ અકબંધ છે. તેમણે નગરજનોને પોતાના આંગણે આવવા ભાવભર્યું આમંત્રણ આપતાં જણાવ્યું:

"આ સાથે મને અફસોસ છે કે, મારી નાદુરસ્ત તબિયતને લીધે, હું કોઈને મળી શકીશ નહીં. પરંતુ સૌને નમ્ર વિનંતી છે કે મારા ઘરના આંગણે આપની ઈચ્છા અને અનુકૂળતા મુજબ મીઠું મોઢું કરવા પધારજો. આપ સૌના પધારવાથી મને બહુ જ આનંદ થશે કે હું અને મારી પ્રજા હજી એક જ દુનિયામાં નભી રહ્યા છીએ."

આ શબ્દો જામસાહેબ અને જામનગરની જનતા વચ્ચેના અતૂટ અને લાગણીસભર સંબંધોની સાક્ષી પૂરે છે.

જામસાહેબે
જામસાહેબે (Etv Bharat Gujarat)

સંદેશાના અંતમાં જામસાહેબે આરાધ્ય દેવી માતાજી સમક્ષ સમગ્ર હાલારની સુખ-સમૃદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે, "માતાજીને મારી પ્રાર્થના છે કે આપ સહુને સુખ-શાંતિનાં આશીર્વાદ આપે અને મને આપ બધાની સેવાનો મોકો અને તાકાત આપે."

જામસાહેબનો આ સંવેદનશીલ સંદેશ સોશિયલ મીડિયા અને લોકમુખે ભારે ચર્ચામાં છે. જામનગરની જનતા પણ પોતાના પ્રિય રાજવીના દીર્ઘાયુ અને તંદુરસ્ત સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરી રહી છે. હાલારી નવા વર્ષના આ મંગલ પ્રારંભે રાજમહેલ ખાતે નગરજનો માટે મોં મીઠું કરાવવાની વિશેષ વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી છે, જ્યાં લોકો પરંપરાગત રીતે ઉત્સાહભેર જોડાઈ રહ્યા છે.

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