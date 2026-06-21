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જામનગરમાં ‘જૂનું કસ્ટમ હાઉસ’ નામશેષ થયું, જર્જરીત થતાં મનપાએ તોડી પાડવાની કામગીરી હાથ ધરી

આગામી ચોમાસાની ઋતુને ધ્યાને રાખીને જામનગર મહાનગરપાલિકાના એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા સંભવિત દુર્ઘટનાઓ નિવારવા માટે જર્જરિત ઈમારતો હટાવવાની કવાયત તેજ કરવામાં આવી છે.

જૂનું કસ્ટમ હાઉસ તોડી પડાયું
જૂનું કસ્ટમ હાઉસ તોડી પડાયું (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 21, 2026 at 2:23 PM IST

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જામનગર: જામનગરના હાર્દ સમાન ગ્રેન માર્કેટ વિસ્તારમાં વર્ષોથી અડીખમ પરંતુ હાલ અત્યંત બિસ્માર હાલતમાં ફેરવાઈ ગયેલી જૂની કસ્ટમ ઓફિસની ઈમારતને અંતે વહીવટી તંત્ર દ્વારા સંપૂર્ણપણે જમીનદોસ્ત કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. આગામી ચોમાસાની ઋતુને ધ્યાને રાખીને જામનગર મહાનગરપાલિકા (JMC)ના એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા સંભવિત દુર્ઘટનાઓ નિવારવા માટે જર્જરિત ઈમારતો હટાવવાની કવાયત તેજ કરવામાં આવી છે, જેના ભાગરૂપે આ કામગીરી હાથ ધરાઈ છે.

ભૂતકાળની દુર્ઘટનામાંથી પાઠ ભણી તંત્ર સતર્ક

ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉ ગ્રેન માર્કેટ વિસ્તારમાં આવેલી આ જૂની કસ્ટમ હાઉસની ઓફિસને તોડી પાડવા માટે પ્રાથમિક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જોકે, તે સમયે ઈમારતનો એકાએક ભાગ ધરાશાયી થતાં ત્રણ મજૂરો કાટમાળ નીચે દટાયા હોવાની ગંભીર દુર્ઘટના ઘટી હતી. આ ઘટનામાંથી પાઠ ભણીને જામનગર મહાનગરપાલિકાનું તંત્ર આ વખતે કોઈ પણ પ્રકારનું જોખમ લેવા માંગતું નથી.

જામનગરમાં ‘જૂનું કસ્ટમ હાઉસ’ જર્જરીત થતાં તોડી પાડવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ (Etv Bharat Gujarat)

ચુસ્ત બંદોબસ્ત અને આધુનિક મશીનરી સાથે ઓપરેશન

કોઈ પણ જાનહાનિ વિના આ જર્જરિત બાંધકામ સુરક્ષિત રીતે તોડી શકાય તે માટે રવિવારના રજાના દિવસની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. વહેલી સવારથી જ મહાનગરપાલિકાની ટીમ આધુનિક જેસીબી અને પોકલેન જેવી ભારે મશીનરી સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. આસપાસનો સમગ્ર વિસ્તાર કડક પોલીસ બંદોબસ્ત હેઠળ કોર્ડન (સીલ) કરી દેવામાં આવ્યો હતો, જેથી સ્થાનિક નાગરિકો કે વાહનચાલકો ત્યાંથી પસાર ન થાય અને અનિચ્છનીય બનાવને ટાળી શકાય.

જામનગરનું ઐતિહાસિક અને જર્જરિત ‘જૂનું કસ્ટમ હાઉસ’ અંતે જમીનદોસ્ત થશે
જામનગરનું ઐતિહાસિક અને જર્જરિત ‘જૂનું કસ્ટમ હાઉસ’ અંતે જમીનદોસ્ત થશે (Etv Bharat Gujarat)

"ચોમાસાની ઋતુ નજીક આવી રહી છે, ત્યારે શહેરમાં જાહેર જનતાની સુરક્ષા અમારી પ્રાથમિકતા છે. ગ્રેન માર્કેટ સ્થિત આ જૂની કસ્ટમ ઓફિસ લાંબા સમયથી જર્જરિત અને જોખમી અવસ્થામાં હતી. ભૂતકાળમાં અહીં બનેલી ઘટનાને ધ્યાને રાખીને, આ વખતે અમે સંપૂર્ણ સાવચેતીના પગલાં લીધા છે. રવિવારે આસપાસનો વિસ્તાર કોર્ડન કરી, પૂરતી મશીનરી અને ચુસ્ત બંદોબસ્ત સાથે આ ઈમારતને સંપૂર્ણપણે જમીનદોસ્ત કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. શહેરમાં અન્ય નબળી ઈમારતો સામે પણ આવી જ રીતે નિયમોનુસાર પગલાં લેવાશે." - દેવેન્દ્રસિંહ ઝાલા, ડેપ્યુટી કમિશનર, જામનગર મહાનગરપાલિકા

મહાનગરપાલિકાની આ કડક અને ત્વરિત કામગીરીને પગલે સ્થાનિક વેપારીઓ અને રાહદારીઓએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે, કારણ કે આ જોખમી ઈમારત ગમે ત્યારે મોટી હોનારત સર્જી શકે તેમ હતી.

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