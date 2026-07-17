જામનગરમાં અનોખી પરંપરા: ઓડિશાની જેમ 12 દિવસીય જગન્નાથ રથયાત્રા મહોત્સવનો પ્રારંભ
અષાઢી બીજથી સતત 12 દિવસ ચાલનાર જગન્નાથ રથયાત્રા જામનગરમાં શરૂ થતાં સમગ્ર હાલાર પંથકમાં ભક્તિભાવ અને ઉત્સાહનો માહોલ છવાયો છે.
Published : July 17, 2026 at 2:12 PM IST
જામનગર : શહેરમાં પવિત્ર અષાઢી બીજના પર્વ નિમિત્તે સમગ્ર હાલાર પંથકમાં ભક્તિભાવ અને ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રાની આ અનોખી અને ભવ્ય પરંપરા જામનગરમાં શરૂ થતાં ઓડિશા સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલા શ્રદ્ધાળુઓ માટે આ દિવસ વિશેષ બની રહ્યો છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ અષાઢી બીજથી સતત 12 દિવસ સુધી ચાલનારા ભવ્ય જગન્નાથ રથયાત્રા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
પરિસરમાં જ રથયાત્રાની અનોખી પરંપરા
જામનગરના જગન્નાથ મંદિરમાં રથયાત્રાને લઈને શ્રદ્ધાળુઓમાં અદભુત ઉમંગ અને ભક્તિમય વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. અહીંની ખાસ વિશેષતા એ છે કે, ઓડિશાના પુરીની જેમ મંદિરના વિશાળ પરિસરમાં જ રથયાત્રાનું પરંપરાગત આયોજન કરવામાં આવે છે.
જગન્નાથ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આગામી 27 જુલાઈ સુધી આ ભવ્ય મહોત્સવનું સંચાલન કરવામાં આવશે. આ 12 દિવસ દરમિયાન ઓડિશાની મૂળ પરંપરા અને વૈદિક રીત-રિવાજો મુજબ વિવિધ ધાર્મિક વિધિઓ, વિશેષ પૂજા-અર્ચના અને મહાઆરતીના કાર્યક્રમો યોજાશે.
“અમે દર વર્ષે જામનગરમાં ઓડિશાની મૂળ સંસ્કૃતિ અને પરંપરા જળવાઈ રહે તે રીતે રથયાત્રા મહોત્સવ ઉજવીએ છીએ. આ વર્ષે પણ 27 જુલાઈ સુધી વિવિધ ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો થવાના છે. જામનગરની ધર્મપ્રેમી જનતાને અમારી વિનંતી છે કે તેઓ દર્શન અને મહાપ્રસાદનો લાભ લેવા અચૂક પધારે.” - ભગવાન પટનાયક, સેક્રેટરી, જગન્નાથ મંદિર, જામનગર
સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો અને મહાપ્રસાદનું આયોજન
મહોત્સવ દરમિયાન માત્ર ધાર્મિક વિધિઓ જ નહીં, પરંતુ દરરોજ બપોર પછી પરંપરાગત ઓડિયા સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતા વિવિધ સાંસ્કૃતિક અને ભક્તિ સભર વિશેષ કાર્યક્રમો પણ યોજાશે. આ ઉપરાંત, મંદિરે આવતા તમામ શ્રદ્ધાળુઓ માટે દરરોજ પવિત્ર ‘મહાપ્રસાદ’ની પણ વિશેષ વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી છે.
ટ્રસ્ટ દ્વારા તમામ ધર્મપ્રેમી જનતાને આ મહોત્સવનો લાભ લેવા અને મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેવા ભાવભર્યું આમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું છે.
દર્શનાર્થીએ જણાવ્યું કે, “અષાઢી બીજના દિવસે ભગવાન જગન્નાથના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવાય છે. જામનગરમાં રહીને પણ આપણને પુરી (ઓડિશા) જેવો જ ભક્તિમય માહોલ અને સંસ્કૃતિ જોવા મળે છે, જે ખરેખર અદભુત છે. રથયાત્રાના દર્શન કરીને મનને શાંતિ મળે છે.”
આ પણ વાંચો...