જામનગરના 9 વર્ષીય વિહાને કરી કમાલ: 6111 મીટર ઊંચો માઉન્ટ યુનામ સર કરી વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો
વિહાને વિશ્વના બીજા નંબરના સૌથી નાની ઉંમરના બાળક તરીકે 6000 મીટરથી વધુ ઊંચાઈનું શિખર સર કરવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ પોતાના નામે નોંધાવ્યો છે
Published : October 2, 2026 at 7:00 PM IST
જામનગર: શહેરના એક નાના બાળકે પર્વતારોહણ (માઉન્ટેનિયરિંગ) જેવા સાહસિક રમતગમત ક્ષેત્રે મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરીને શહેર અને દેશનું નામ રોશન કર્યું છે. વિહાન ચેતરિયા નામના આ બાળકે 6111 મીટર ઊંચો માઉન્ટ યુનામ સર કર્યો છે. આ અદભુત સિદ્ધિ મેળવીને વિહાને વિશ્વના બીજા નંબરના સૌથી નાની ઉંમરના બાળક તરીકે 6000 મીટરથી વધુ ઊંચાઈનું શિખર સર કરવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ પોતાના નામે નોંધાવ્યો છે.
પોતાની આ રોમાંચક સફર અને અનુભવ વિશે વાત કરતા વિહાને જણાવ્યું હતું કે, તે માઉન્ટ યુનામ સર કરવા માટે મનાલી ગયો હતો. આ પ્રવાસ માટે તે સૌપ્રથમ અમદાવાદથી ફ્લાઇટ દ્વારા દિલ્હી પહોંચ્યો હતો અને ત્યારબાદ દિલ્હીથી સીધો મનાલી ગયો હતો. ટ્રેકિંગની શરૂઆત વિશે તેણે જણાવ્યું કે, પિતા સાથે તેનો પહેલો ટ્રેક હામ્ટા પાસનો હતો, જેમાં તેને ખૂબ જ મજા આવી હતી. આ અનુભવ બાદ તેણે પિતાને વધુ એક ટ્રેક માટે કહ્યું, જેથી તેઓએ બીજો ટ્રેક સાર પાસનો કર્યો હતો. પિતાએ વિહાનનું આ શાનદાર પ્રદર્શન જોઈને તેને 5000 મીટર ઊંચા ફ્રેન્ડશિપ પીક પર લઈ જવાનું નક્કી કર્યું. ફ્રેન્ડશિપ પીક સર કર્યા બાદ તેણે 6111 મીટર ઊંચા માઉન્ટ યુનામ પીક માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી હતી. આ કઠિન ચઢાણ માટે વિહાને રોજ સવારે જીમમાં જઈને સખત પ્રેક્ટિસ પણ કરી હતી.
માઉન્ટ યુનામ સર કરતી વખતે પડેલી મુશ્કેલીઓ વર્ણવતા વિહાને કહ્યું કે, ત્યાં ઊંચાઈ પર ઓક્સિજનનું લેવલ ખૂબ જ ઓછું હોય છે. ઓક્સિજનની અછતને કારણે થોડું ચાલતા જ થાક લાગી જાય છે, જેથી ખૂબ જ ધીમે ધીમે ચાલવું પડે છે. વધુમાં તેણે એક અનુભવ શેર કરતા જણાવ્યું કે, એકવાર નીચે ઉતરતી વખતે રસ્તામાં એક નાની નદી આવતી હતી. ગરમીના કારણે બરફ પીગળવાથી નદીનો પ્રવાહ અચાનક વધી ગયો હતો અને અમારે તે નદી પાર કરવી પડી હતી. આ નદીનું પાણી અતિશય ઠંડુ હોવાથી વિહાનના પગમાં નાના-નાના ટપકા પડી ગયા હતા.
વિહાનના પિતા ડો. ઉમેશ ચેતરિયા, જેઓ જામનગરની ગવર્નમેન્ટ ડેન્ટલ કોલેજ અને હોસ્પિટલમાં ડેન્ટિસ્ટ તરીકે ફરજ બજાવે છે, તેમણે જણાવ્યું કે તેમને અને તેમની પત્નીને ટ્રેકિંગનો ખૂબ શોખ હતો. આથી તેમણે પોતાના બાળકને પણ આ એડવેન્ચર સ્પોર્ટ્સમાં જોડવાનું વિચાર્યું. વિહાનને ટ્રેકમાં લઈ જતાં તેને ટ્રેકિંગની ખૂબ મજા આવી અને તેનો તેમજ તેમના માતા-પિતાનો આત્મવિશ્વાસ વધતો ગયો.
ડો. ઉમેશે ગર્વભેર જણાવ્યું કે, 5000 મીટર ઊંચો ફ્રેન્ડશિપ પીક સર કરીને વિહાન ભારતનો સૌથી નાની ઉંમરનો બાળક બન્યો હતો. ત્યારબાદ લાહોલ સ્પીતી વિસ્તારમાં આવેલ 6111 મીટર ઊંચો માઉન્ટ યુનામ સર કરીને તે 6000 મીટરની ઊંચાઈ સર કરનાર દુનિયાનો બીજા નંબરનો સૌથી નાનો બાળક બનીને પોતાના નામે વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. ભવિષ્યમાં પણ વિહાનને હજુ વધુ ઊંચાઈવાળા પર્વતો સર કરાવવાની તેમની ઈચ્છા છે.
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