જામનગરના 174 વર્ષ જૂના ભૂજિયા કોઠાનું નવિનીકરણ, આજથી ફરી ખુલ્લો મુકાશે, 2001ના ભૂકંપમાં થયો હતો ખંડિત

ભુજિયા કોઠાનું નિર્માણ 1839-1852 ની વચ્ચે કરવામાં આવ્યું હતું. તે સમયે, ઇમારતનો ઉપયોગ સુરક્ષા અને સંદેશાવ્યવહાર માટે થતો હતો. 2001ના ભૂકંપમાં ઇમારતને નુકસાન થયું.

જામનગરના 174 વર્ષ જૂના ભૂજિયા કોઠાનું નવિનીકરણ
જામનગરના 174 વર્ષ જૂના ભૂજિયા કોઠાનું નવિનીકરણ (ANI)
Published : March 19, 2026 at 7:28 AM IST

જામનગર: જામનગરનો ઐતિહાસિક ભૂજિયા કોઠા આજથી 19 માર્ચ, 2026થી પ્રવાસીઓ માટે ફરી ખુલ્લો મુકાશે. આ ઐતિહાસિક ઇમારત એક સમયે સૌરાષ્ટ્રની સૌથી ઊંચી ઇમારત માનવામાં આવતી હતી અને પ્રદેશના ઇતિહાસમાં મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે.

મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય અનુસાર, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં, રાજ્યના ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવવા અને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે સતત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

ભુજિયા કોઠાનું નિર્માણ 1839-1852 ની વચ્ચે કરવામાં આવ્યું હતું
ભુજિયા કોઠાનું નિર્માણ 1839-1852 ની વચ્ચે કરવામાં આવ્યું હતું (ANI)

2001ના ભૂકંપમાં આ ઐતિહાસિક સ્મારકને થયું હતુ નુકસાન

2001ના ભૂકંપમાં આ ઐતિહાસિક જામનગરના સ્મારકને પણ નુકસાન થયા પછી, જામનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના હેઠળ ₹25 કરોડના ખર્ચે ભૂજિયા કોઠાના પુનઃસ્થાપન, સંરક્ષણ, મજબૂતીકરણ અને પુનર્નિર્માણની શરૂઆત કરી.

ભુજિયા કોઠાના ઐતિહાસિક વારસાને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે, ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ (ASI) સાથે સંકલન કરીને કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું હતું, અને તેના પ્રથમ તબક્કાનું ઉદ્ઘાટન 20 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

1839 અને 1852 ની વચ્ચે ભુજિયા કોઠાનું નિર્માણ

ભુજિયા કોઠાનું નિર્માણ 1839 અને 1852 ની વચ્ચે કરવામાં આવ્યું હતું. તે સમયે, ઇમારતનો ઉપયોગ સુરક્ષા અને સંદેશાવ્યવહાર માટે થતો હતો. 2001ના ભૂકંપમાં ઇમારતને નુકસાન થયું હતું.

ભુજિયા કોઠાના સ્થાપત્ય, કલાત્મક બારીઓ, કમાનો અને સંરક્ષકને સદીઓ જૂની પરંપરાગત તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને અથાક પ્રયાસો દ્વારા તેમના ઐતિહાસિક સ્વરૂપમાં પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે.

ભવ્ય ઇમારતને તેના મૂળ સ્વરૂપમાં પુનઃસ્થાપિત કરાઈ

આ ભવ્ય ઇમારતને તેના મૂળ સ્વરૂપમાં પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે, ચૂનો, ગુગ્ગુલુ, મુલતાની માટી, ગોખારુ, અરિથા અને સિંદૂર સહિતની કુદરતી સામગ્રીનો ઉપયોગ પુનઃસ્થાપન કાર્યમાં કરવામાં આવ્યો હતો.આ પ્રોજેક્ટના બીજા તબક્કામાં, જામનગરના વારસાને જાળવવા માટે, ખંભાળિયા ગેટ, ભુજિયા કોઠા અને રણમલ તળાવ વચ્ચે સ્થિત લાખોટા સંગ્રહાલયને હેરિટેજ સાંકળ દ્વારા જોડવામાં આવી રહ્યું છે. નજીકના ભવિષ્યમાં, આ બધા ઐતિહાસિક સ્થળો એક જ પ્રવેશદ્વાર દ્વારા પહોંચી શકાશે, અને તેના પર કામ ચાલી રહ્યું છે.

  1. જામનગર મહાનગરપાલિકામાં 'વહીવટદાર' શાસનનો પ્રારંભ, પદાધિકારીઓની સત્તા પૂર્ણ થતા સરકારી વાહનો જમા
  2. કનાલુસ-દ્વારકા ડબલ-ટ્રેક રેલ પ્રોજેક્ટને કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે આપી લીલી ઝંડી, પર્યટન અને ઉદ્યોગો બંને થશે લાભ

