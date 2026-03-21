જામનગર: વાવાઝોડાએ ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવ્યો, જોડિયાના હડીયાણામાં પપૈયા-ચીકુના બગીચા ખેદાન-મેદાન
પવનના તેજ ફૂંકાવાને કારણે ખેડૂતોના તૈયાર થયેલા ઉભા પાક જમીનદોસ્ત થઈ ગયા છે.
Published : March 21, 2026 at 9:17 AM IST
જામનગર: જામનગર જિલ્લામાં વહેલી સવારે ત્રાટકેલા અચાનક વાવાઝોડાએ ખેતી ક્ષેત્રે વિનાશ વેર્યો છે. કુદરતના આ પ્રકોપને કારણે જામનગરના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ઉભા પાકને વ્યાપક નુકસાન થયું છે, જેને પગલે જગતનો તાત ભારે ચિંતામાં મુકાયો છે.
જોડિયાના હડીયાણા ગામે ભારે તારાજી
સૌથી વધુ અસર જોડિયા તાલુકાના હડીયાણા ગામે જોવા મળી છે. અહીં પવનના તેજ ફૂંકાવાને કારણે ખેડૂતોના તૈયાર થયેલા ઉભા પાક જમીનદોસ્ત થઈ ગયા છે. શિયાળુ પાક એવા ઘઉં અને ચણામાં મોટા પ્રમાણમાં નુકસાની નોંધાઈ છે. ખેડૂતોએ આખું વર્ષ જે પાકની માવજત કરી હતી, તે પાક લણણીના સમયે જ કુદરતી આફતનો ભોગ બન્યો છે. માત્ર રવિ પાક જ નહીં, પરંતુ બાગાયતી ખેતી કરતા ખેડૂતોની હાલત પણ કફોડી બની છે.
પપૈયા અને ચીકુના પાકને નુકશાન
હડીયાણા ગામના એક ખેડૂતના ત્રણ વીઘાના પપૈયાના બગીચામાં પવનને કારણે પપૈયા છોડ પરથી ખરી પડતા વ્યાપક નુકસાન થયું છે. પપૈયા ઉપરાંત ચીકુના પાકને પણ વાવાઝોડાની અસર પહોંચી છે, જેના કારણે બાગાયતી ખેડૂતો આર્થિક સંકટમાં મુકાયા છે.
સરકાર પાસે સહાયની માંગ
ભારે મહેનત બાદ તૈયાર થયેલો પાક નાશ પામતા ખેડૂતોની આશા પર પાણી ફરી વળ્યું છે. આર્થિક પાયમાલીના આરે ઉભેલા ખેડૂતોએ હવે સરકાર પાસે આશાની મીટ માંડી છે. ખેડૂતોની માંગ છે કે, સરકાર વહેલી તકે આ વિસ્તારનો સર્વે (પંચનામું) કરાવે અને યોગ્ય વળતર આપી ખેડૂતોને આ આર્થિક બોજમાંથી ઉગારે.
