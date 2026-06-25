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જામનગરમાં તંત્રની આંખમાં ધૂળ નાખતા ટ્યુશન સંચાલકો: સવારે ફાયર વિભાગે સીલ મારેલા ક્લાસીસ બપોરે ધમધમતા થયા!

તંત્રની કામગીરીને પડકારતી અને માસૂમ વિદ્યાર્થીઓના જીવને જોખમમાં મૂકતી આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિક વહીવટી તંત્રની કામગીરી સામે અનેક ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.

જામનગરમાં સીલ મારેલા ટ્યુશન ક્લાસ બપોરે ચાલુ થઈ ગયા
જામનગરમાં સીલ મારેલા ટ્યુશન ક્લાસ બપોરે ચાલુ થઈ ગયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 9:52 AM IST

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જામનગર: જામનગરમાં આજે તંત્રની લાલઆંખ અને કાયદાના ડર વગર ચાલતી મનમાનીનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. જામનગર મહાનગરપાલિકાના ફાયર વિભાગ દ્વારા સુરક્ષાના નિયમોના ઉલ્લંઘન બદલ સવારે જે ટ્યુશન ક્લાસીસને સીલ કરવામાં આવ્યા હતા, તે જ ક્લાસીસ બપોર થતાં સુધીમાં તો ફરી ધમધમતા થઈ ગયા હતા. તંત્રની કામગીરીને પડકારતી અને માસૂમ વિદ્યાર્થીઓના જીવને જોખમમાં મૂકતી આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિક વહીવટી તંત્રની કામગીરી સામે અનેક ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.

મીડિયાને જોઈ વિદ્યાર્થીઓને નીચે ઉતારી દેવાયા
મળતી માહિતી મુજબ, ફાયર સેફ્ટીના સાધનોનો અભાવ અથવા નિયમોના ભંગ બદલ મહાનગરપાલિકાની ફાયર ટીમે સવારે એક ટ્યુશન ક્લાસીસને કાયદેસર રીતે સીલ મારવાની કાર્યવાહી કરી હતી. જો કે, સરકારી સીલનો કોઈ પણ ભય રાખ્યા વિના સંચાલકોએ બપોર પછી ક્લાસીસ ફરી શરૂ કરી દીધા હતા અને વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું.

જામનગરમાં સીલ મારેલા ટ્યુશન ક્લાસ બપોરે ચાલુ થઈ ગયા (ETV Bharat Gujarat)

આ બાબતની જાણ જ્યારે સ્થાનિક મીડિયાને થઈ અને મીડિયાની ટીમ ત્યાં પહોંચી, ત્યારે ક્લાસીસમાં ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. મીડિયાના કેમેરાને જોઈને સંચાલકો ભારે મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા હતા અને પોતાની ચોરી પકડાઈ ન જાય તે માટે તાબડતોબ વિદ્યાર્થીઓને પાછલા બારણેથી કે ઉતાવળે નીચે ઉતારી દેવાની ફરજ પડી હતી.

સંચાલકોના ગલ્લા-તલ્લા અને ઢાંકપિછોડો કરવાનો પ્રયાસ
જ્યારે મીડિયાકર્મીઓએ આ અંગે ક્લાસીસના સંચાલકોને સવાલ કર્યા, ત્યારે તેઓ સંતોષકારક જવાબ આપવાને બદલે ગલ્લા-તલ્લા કરતા જોવા મળ્યા હતા. સમગ્ર મામલા પર ઢાંકપિછોડો કરવા માટે સંચાલકો દ્વારા ભારે ધમપછાડા કરવામાં આવ્યા હતા.

ટ્યુશન ક્લાસીસ સંચાલિકા સ્મિતા ભાટિયાએ જણાવ્યું કે, "અમે નિયમોનું પાલન કરીએ જ છીએ. સવારે તંત્ર દ્વારા જે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી તે અંગે કેટલીક ગેરસમજ હતી. અમે ક્લાસીસ સંપૂર્ણ રીતે ચાલુ નહોતા કર્યા, માત્ર કેટલીક જરૂરી વહીવટી પ્રક્રિયા કે વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા માટે ઓફિસ ખોલી હતી. તંત્રને અમે પૂરો સહકાર આપી રહ્યા છીએ."

જામનગરમાં સીલ મારેલા ટ્યુશન ક્લાસ બપોરે ચાલુ થઈ ગયા (ETV Bharat Gujarat)

નોંધનીય છે કે, ભૂતકાળમાં બનેલી આગની દુર્ઘટનાઓમાંથી હજુ પણ આવા બેજવાબદાર સંચાલકો કોઈ પાઠ શીખ્યા નથી તે આ ઘટના પરથી સાબિત થાય છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે જામનગર મહાનગરપાલિકા કાયદાની મજાક ઉડાવતા આવા સંચાલકો સામે ફોજદારી ગુનો દાખલ કરીને કોઈ કડક પગલાં ભરે છે કે નહીં.

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