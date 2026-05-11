જામનગર: જી.જી. હોસ્પિટલ રોડ પર લુખ્ખા તત્વોનો આતંક, લાકડીઓ વડે યુવકો પર હુમલો કરતા સીસીટીવી ફૂટેજ આવ્યા સામે
Published : May 11, 2026 at 3:56 PM IST
જામનગર: 'છોટી કાશી' તરીકે ઓળખાતા જામનગર શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળી રહી હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. શહેરના અત્યંત વ્યસ્ત અને સંવેદનશીલ ગણાતા જી.જી. હોસ્પિટલ રોડ પર અસામાજિક તત્વોએ આતંક મચાવ્યો હતો. સામાન્ય બાબતે થયેલી બોલાચાલી બાદ કેટલાક શખ્સો લાકડીઓ સાથે ધસી આવ્યા હતા અને બે યુવકો પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટના નજીકના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે, જેના ફૂટેજ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા ચકચાર મચી ગઈ છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
મળતી વિગતો અનુસાર, જામનગરના જી.જી. હોસ્પિટલ રોડ વિસ્તારમાં મોડી સાંજે અચાનક અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. હાથમાં લાકડીઓ અને બોથડ પદાર્થો લઈને આવેલા અસામાજિક તત્વોના એક ટોળાએ રસ્તા પર ઉભેલા બે યુવકોને નિશાન બનાવ્યા હતા. સીસીટીવી ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે, હુમલાખોરો કોઈ પણ જાતના ડર વગર યુવકોની પાછળ દોડી રહ્યા છે.
એક હૃદયદ્રાવક દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે કે, એક હુમલાખોર દ્વારા યુવકના માથાના ભાગે જોરદાર લાકડીનો ફટકો મારવામાં આવ્યો હતો. આ ઘા એટલો ગંભીર હતો કે યુવક લોહીલુહાણ હાલતમાં રસ્તા પર જ ઢળી પડ્યો હતો. હુમલો કર્યા બાદ તમામ શખ્સો સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયા હતા. ઈજાગ્રસ્ત યુવકોને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની જી.જી. હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ
આ ઘટનાને પગલે આસપાસના દુકાનદારો અને રાહદારીઓમાં ભારે ફાળ પડી હતી. હોસ્પિટલ રોડ જેવો સતત ધમધમતો વિસ્તાર હોવા છતાં લુખ્ખા તત્વોએ જે રીતે હિંસક આચરણ કર્યું, તેનાથી સ્થાનિકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકોનું કહેવું છે કે આવા તત્વોને પોલીસનો કોઈ ખોફ રહ્યો નથી.
પોલીસની કાર્યવાહી અને તપાસ
આ મામલે ETV ભારતની ટીમે સિટી બી ડિવિઝન પોલીસનો સંપર્ક સાધ્યો હતો. પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની જાણ થતા જ પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ કબજે કર્યા છે અને તેના આધારે હુમલાખોરોની ઓળખ કરવાની તજવીજ હાથ ધરી છે.
"અમે હુમલાખોરો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. સીસીટીવી ફૂટેજમાં દેખાતા તમામ આરોપીઓને પકડવા માટે અલગ-અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી છે. શહેરમાં શાંતિ ડહોળવાનો પ્રયાસ કરનાર કોઈપણ શખ્સને છોડવામાં આવશે નહીં." - પોલીસ અધિકારી, સિટી બી ડિવિઝન
હાલમાં પોલીસે ફરિયાદ નોંધવાની તજવીજ હાથ ધરી છે અને આરોપીઓની અટકાયત કરવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. જામનગરવાસીઓ હવે એવી માંગ કરી રહ્યા છે કે પોલીસ આ મામલે કડક હાથે કામ લે અને આવા અસામાજિક તત્વોને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દે જેથી ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન ન થાય.