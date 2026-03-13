જામનગર: ધોરણ 10ની બોર્ડની પરીક્ષામાં વધુ એક કોપી કેસ, વિદ્યાર્થિનીના રૂમાલમાંથી કાપલી ઝડપાઈ

ETV Bharat / state

જામનગરની પી.વી. મોદી હાઈસ્કૂલમાં ધોરણ 10 ના ગુજરાતીના પેપર દરમિયાન એક વિદ્યાર્થિનીના રૂમાલમાંથી કાપલી મળી આવતા સમગ્ર મામલે અહેવાલ તૈયાર કરીને ગાંધીનગર ખાતે GHSEBને મોકલાયો.

ધોરણ 10ની બોર્ડની પરીક્ષામાં વધુ એક કોપી કેસ
ધોરણ 10ની બોર્ડની પરીક્ષામાં વધુ એક કોપી કેસ (Etv Bharat Gujarati)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 4:55 PM IST

જામનગર: ધોરણ-10ની બોર્ડ પરીક્ષામાં વધુ એક નકલનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જામનગર શહેરની જાણીતી P.V. મોદી હાઈસ્કૂલમાં ગુજરાતી વિષયની પરીક્ષા દરમિયાન એક વિદ્યાર્થિની રંગેહાથ ઝડપાઈ ગઈ હતી. તેણીએ પોતાના રૂમાલમાં કાપલીઓ છુપાવી રાખી હતી, જે નિરીક્ષકોની નજરે ચડી ગઈ હતી.

પરીક્ષા ખંડમાં નિરીક્ષણ કરતા સ્ટાફને વિદ્યાર્થિનીની હિલચાલ શંકાસ્પદ લાગતા તપાસ કરતાં તેના રૂમાલમાંથી ગુજરાતી વિષયની નકલની કાપલીઓ મળી આવી હતી. આ બાબતે તાત્કાલિક કોપી કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.

પી.વી. મોદી હાઈસ્કૂલમાં વિદ્યાર્થિનીના રૂમાલમાંથી કાપલી ઝડપાઈ (Etv Bharat Gujarati)

"પી.વી. મોદી હાઈસ્કૂલમાં ધોરણ 10ની પરીક્ષા દરમિયાન એક વિદ્યાર્થિનીના રૂમાલમાંથી કાપલી મળી આવતા કોપી કેસ નોંધાયો છે. આ બાબતે નિયમ મુજબ ઉચ્ચ કક્ષાએ એટલે કે ગાંધીનગર ખાતે જાણ કરવામાં આવી છે." - અલ્પેશ કુમાર ભાભોર, જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી, જામનગર.

જામનગર જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગે આ ઘટનાની ગંભીર નોંધ લીધી છે. સમગ્ર મામલાનો વિગતવાર અહેવાલ તૈયાર કરીને ગાંધીનગર ખાતે ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડને મોકલવામાં આવ્યો છે. બોર્ડના નિયમો મુજબ હવે આ વિદ્યાર્થિની સામે આગળની કાર્યવાહી થશે, જેમાં પરીક્ષામાંથી બાકાત રાખવા કે અન્ય સજા જેવા પગલાંનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

