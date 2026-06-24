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જામનગર: નકલી પ્લાઝ્મા કૌભાંડ મામલે રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ પ્રતિક્રિયા આપી, જુઓ શું કહ્યું

અમદાવાદ ગ્રામ્ય SOGની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, આ શાતિર ટોળકી અસલી બ્લડ પ્લાઝ્માના જથ્થાની આડમાં મોટા પાયે નકલી પ્લાઝ્મા સપ્લાય કરતી હતી.

આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલભાઈ પાનશેરીયા
આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલભાઈ પાનશેરીયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 6:51 PM IST

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જામનગર: ગુજરાતમાં લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતું એક અત્યંત ચોંકાવનારું અને ચિંતાજનક રેકેટ પ્રકાશમાં આવ્યું છે. અમદાવાદ ગ્રામ્ય સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) દ્વારા માનવ જિંદગી સાથે ખેલ કરતા એક મોટા નકલી પ્લાઝ્માના કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. આ ચકચારી મામલે જામનગર સર્કિટ હાઉસ ખાતે ઉપસ્થિત રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલભાઈ પાનશેરીયાએ પોતાની આકરી પ્રતિક્રિયા આપી છે અને દોષિતો સામે કડકમાં કડક પગલાં ભરવાની ખાતરી આપી છે.

અસલીની આડમાં નકલી પ્લાઝ્મા સપ્લાય કરવાનું મોટું નેટવર્ક

અમદાવાદ ગ્રામ્ય SOGની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, આ શાતિર ટોળકી અસલી બ્લડ પ્લાઝ્માના જથ્થાની આડમાં મોટા પાયે નકલી પ્લાઝ્મા સપ્લાય કરતી હતી. ગંભીર બીમારીઓ અને કટોકટીના સમયે દર્દીઓ માટે જીવનરક્ષક સાબિત થતા પ્લાઝ્મામાં આ પ્રકારની નકલી ભેળસેળ સામે આવતા તબીબી આલમ અને સામાન્ય જનતામાં ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. પોલીસ દ્વારા આ દરોડા દરમિયાન અંદાજે રૂ. 11 લાખથી વધુની કિંમતનો શંકાસ્પદ અને નકલી પ્લાઝ્માનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ ગુનામાં સંડોવાયેલા મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત કુલ 4 આરોપીઓની પોલીસે ધરપકડ કરી લીધી છે અને આ નેટવર્ક ક્યાં સુધી ફેલાયેલું છે તે દિશામાં સઘન તપાસ શરૂ કરી છે.

આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયા (ETV Bharat Gujarat)

આરોગ્ય મંત્રીએ પોલીસની કામગીરીને બિરદાવી

જામનગર સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકારો સાથે વાતચીત કરતા આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલભાઈ પાનશેરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતમાં આ પ્રકારનું નકલી પ્લાઝ્મા સપ્લાય કરવાનું કૌભાંડ કદાચ પ્રથમ વખત જ ઝડપાયું છે. આટલા મોટા અને ગંભીર રેકેટને શોધી કાઢવા બદલ તેમણે અમદાવાદ એસોજી પોલીસ વિભાગની કામગીરીને બિરદાવી હતી અને સમગ્ર ટીમને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.

લોકોના સ્વાસ્થ્ય અને જિંદગી સાથે રમત રમનારા તત્વોને સહેજ પણ ચલાવી લેવામાં નહીં આવે. આ કેસના આરોપીઓ સામે કાયદાના દાયરામાં રહીને કડકમા કડક રાહે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ આવું દુઃસાહસ ન કરે." - પ્રફુલભાઈ પાનશેરીયા (આરોગ્ય મંત્રી)

આગામી દિવસોમાં તપાસ તેજ થશે

આ ઘટના બાદ રાજ્યનું આરોગ્ય વિભાગ અને પોલીસ તંત્ર એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે. આ નકલી પ્લાઝ્મા કઈ કઈ હોસ્પિટલો કે બ્લડ બેંકો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો અને આ કૌભાંડના તાર અન્ય કયા રાજ્યો કે શહેરો સાથે જોડાયેલા છે, તે અંગેની તપાસ પણ તેજ ગતિએ ચાલી રહી છે. સરકાર દ્વારા આ મામલે ફાસ્ટ ટ્રેક તપાસ કરાવીને ગુનેગારોને આકરી સજા અપાવવાનો નિર્ધાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.

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