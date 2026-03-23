જામનગરમાં બે વિપક્ષી નેતા વચ્ચે લોહીયાળ જંગ: ખંભાળિયા હાઇવે પર ટક્કર મારી યુવક પર જીવલેણ હુમલો
જામનગરમાં રાજકીય વર્ચસ્વ અને જૂની અદાવત વચ્ચે લોહીયાળ ખેલ ખેલાયો, હાઈવે પર કારનો પીછો કરી ટક્કર મારી યુવાન પર ફાયરિંગ, 9 શખ્સો સામે ગુનો નોંધાયો.
Published : March 23, 2026 at 5:29 PM IST
જામનગર: ગુજરાતના જામનગર શહેરમાં રાજકીય વર્ચસ્વ અને જૂની અદાવત વચ્ચે એક લોહીયાળ ખેલ ખેલાયો છે. જામનગર-ખંભાળિયા હાઈવે પર સ્વાન સ્વીટ ફેક્ટરી પાસે કારનો પીછો કરી, ટક્કર મારીને યુવાન પર ફાયરિંગ અને જીવલેણ હુમલો કરવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. આ મામલે જામનગર મહાનગરપાલિકાના પૂર્વ વિપક્ષી નેતા અલ્તાફ ખફી સહિત કુલ 9 શખ્સો સામે સિક્કા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
મધરાતે હાઈવે પર ફિલ્મી દ્રશ્યો
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, આ હિંસક ઘટના ૨૨ માર્ચ 2026ના રોજ રાત્રે આશરે 11 વાગ્યાના સુમારે બની હતી. ફરિયાદી અસલમભાઈ કરીમભાઈ ખિલજી પોતાની કારમાં જઈ રહ્યા હતા ત્યારે સ્વાન સ્વીટ ફેક્ટરીના ગેટ પાસે આરોપીઓએ પૂર્વ આયોજિત કાવતરાના ભાગરૂપે તેમની કારનો પીછો કર્યો હતો.
આરોપીઓએ અસલમભાઈની કારને ટક્કર મારી રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો અને ત્યારબાદ હથિયારો વડે જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. આ દરમિયાન હવામાં ફાયરિંગ કરીને ભયનો માહોલ ઉભો કરવામાં આવ્યો હોવાની વિગતો પણ બહાર આવી છે.
કોની સામે નોંધાઈ ફરિયાદ?
સિક્કા પોલીસે આ મામલે ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. ફરિયાદમાં નોંધાયેલા શખ્સોના નામની વાત કરીએ તો, અલ્તાફ ગફ્ફારભાઈ ખફી (પૂર્વ વિપક્ષી નેતા, જામનગર મનપા), અનવર ઉર્ફે અન્ના ગફ્ફારભાઈ ખફી, મુખ્તાર ઉર્ફે ટોપી અબ્બાસ કુરેશી, તબરેજ, મહેબુબ ખફી, મોસીન પચાસિયો, હનીફ મુસા ખફી, હુસેન બોદુ ખફી અને હમીદ જાનમામદ ઉર્ફે રાંઝો આ ઉપરાંત અન્ય અજાણ્યા શખ્સો સામે પણ ગુનો દાખલ થયો છે.
હુમલા પાછળનું કારણ: રાજકીય વર્ચસ્વ અને જૂની અદાવત
ફરિયાદી અસલમ ખિલજીના જણાવ્યા અનુસાર, અગાઉ થયેલી મારામારી અને રાજકીય ખાર રાખીને આ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. મહત્વની વાત એ છે કે અલ્તાફ ખફી અને અસલમ ખિલજી બંને અગાઉ કોંગ્રેસ પક્ષમાં હતા અને બંને જામનગર મહાનગરપાલિકામાં વિપક્ષી નેતા તરીકે રહી ચૂક્યા છે.
વર્ચસ્વની લડાઈને કારણે બંને વચ્ચે લાંબા સમયથી મનદુઃખ ચાલતું હતું. થોડો સમય પહેલા જ અસલમ ખિલજી કોંગ્રેસ છોડીને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) માં જોડાયા હતા. અગાઉ પણ અલ્તાફ ખફી દ્વારા અસલમ ખિલજી પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેનો કેસ હાલ કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે. આ જૂની અદાવત હવે વધુ વકરી છે અને તે હિંસક સ્વરૂપ ધારણ કરી રહી છે.
ચૂંટણી પર અસરની શક્યતા
જામનગરના મુસ્લિમ વિસ્તારોમાં આ બંને નેતાઓ મોટું પ્રભુત્વ ધરાવે છે. આગામી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીઓ નજીક છે ત્યારે બે મોટા ગજાના સ્થાનિક નેતાઓ વચ્ચેનો આ વિવાદ જામનગરના રાજકારણમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે. આ ઘટનાની અસર આગામી કોર્પોરેશનની ચૂંટણીના સમીકરણો પર સ્પષ્ટપણે જોવા મળી શકે છે, ખાસ કરીને લઘુમતી મતોના ધ્રુવીકરણમાં આ અદાવત મહત્વનો ભાગ ભજવશે.
પોલીસની કાર્યવાહી
ASP પ્રતિભાના જણાવ્યા પ્રમાણે હાલ સિક્કા પોલીસ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ શરૂ કરી છે. ફરાર આરોપીઓને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે. શહેરમાં કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ના બને તે માટે પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવવામાં આવ્યો છે.
આ ઘટનાએ સમગ્ર જામનગર શહેરમાં તણાવ સર્જ્યો છે, જ્યારે રાજકીય વર્તુળોમાં આ હુમલાને લઈને ચર્ચાઓ ગરમ બની ગઈ છે. પોલીસે આ મામલે ઝડપથી કાર્યવાહી કરીને શહેરની કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર નજર રાખી છે.
