જામનગરના વાવડી ગામે વીજલાઈન કામગીરી સામે ખેડૂતોના ઉપવાસ આંદોલન, એક ખેડૂતની તબિયત લથડી
વાવડી ગામે વીજલાઈનના કામના વિરોધમાં સરપંચ અને અન્ય ખેડૂતોએ આંદોલન છાવણી નાખીને અમરણ ઉપવાસ શરૂ કર્યા છે.
Published : August 21, 2026 at 6:02 PM IST
જામનગર: જામનગર જિલ્લાના જોડિયા તાલુકામાં આવેલા વાવડી ગામે વીજલાઈનની કામગીરી સામે સ્થાનિક ખેડૂતોમાં ભારે વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. પોતાની જમીન અને ખેતીના રક્ષણ માટે સરપંચ સહિત સાત જેટલા ખેડૂતો દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા અમરણ ઉપવાસ આંદોલનનો આજે બીજો દિવસ છે. આ સત્યાગ્રહ દરમિયાન એક આંદોલનકારી ખેડૂતની તબિયત અચાનક લથડતાં વાવડી ગામ અને આસપાસના વિસ્તારમાં ભારે ઉત્તેજના વ્યાપી ગઈ છે.
ઉપવાસી ખેડૂત નીરા મારાજની તબિયત લથડી
વાવડી ગામે વીજલાઈનના કામના વિરોધમાં સરપંચ અને અન્ય ખેડૂતોએ આંદોલન છાવણી નાખીને અમરણ ઉપવાસ શરૂ કર્યા છે. આજે આંદોલનના બીજા દિવસે સત્યાગ્રહ પર બેઠેલા ખેડૂત નીરા મારાજની શારીરિક સ્થિતિ બગડી હતી. ઉપવાસના કારણે તેમની તબિયત લથડતાં આંદોલન સ્થળે હાજર અન્ય લોકોમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું હતું.
108 મારફતે જોડિયા હોસ્પિટલમાં સારવાર શરૂ
ખેડૂતની તબિયત નાજુક બનતાં ત્વરિત ધોરણે 108 એમ્બ્યુલન્સને બોલાવવામાં આવી હતી. સારવાર અર્થે તેમને તાત્કાલિક જોડિયાની સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તબીબોની ટીમ દ્વારા તેમની સારવાર શરૂ કરવામાં આવી છે.
આ અંગે વાવડી ગામના સરપંચ ભાવેશ મકવાણાએ કહ્યું કે, આજે અમારે છાવણીનો બીજો દિવસ છે. અમે ગામના 6 યુવાનો ભાદરા ગામના એક મહેમાન ખેડૂત અમારી સાથે ઉપવાસ પર ઉતરેલા છે. અમે ગઈકાલથી અન્નનો ત્યાગ કરી દીધો છે. જ્યાં સુધી નિર્ણય નહીં આવે ત્યાં સુધી અમારે અન્ન લેવાનું નથી. ખાસ મુદ્દો એ છે કે, ખેડૂતોને ન્યાય મળે તે માટે અમે છાવણીમાં બેઠા છીએ. મારા ગામની અંદર 10થી 11 પોલ આવે છે એની અંદર એક ખરાપો અને એક ગોચર છે આ બે હકો અમારી પાસે રહ્યા નથી. અમારું કહેવાનું એ છે કે ગ્રામ પંચાયતને હક ન હોય તો સરકાર પોતાના તંત્રને મૂકી દે અને આ બધું કરે. અમારે સરપંચ તરીકે રહેવાની જરૂર નથી અમે રાજીનામું આપવા તૈયાર છીએ.
તો વાવડી ગામના સ્થાનિક રાહુલભાઈએ જણાવ્યું કે, અમે આજે છાવણી કાલથી ચાલુ કરી છે જે પોલીસ દ્વારા મોટી મોટી કંપનીઓ સાથે આવીને થાંભલા ખોડવા માટે 765KVની લાઈન નાખે છે દમન પૂર્વક, તાનાશાહી કરે છે. પરમદિવસે અમારા આખા ગામને ડિટેઈન કર્યું હતું. કોઈપણ છોકરા વીડિયો ઉતારે તો તેને મનાઈ કરતા હતા. મહિલાઓ પાસેથી પણ મોબાઈલ ઝૂંટવામાં આવ્યા છે. અમારા રામાપીરની જગ્યા છે અમે તેના માટે કરીએ છીએ.
સત્યાગ્રહ સ્થળે ખેડૂતોના ટોળાં એકઠા થયા
આ ઘટનાના સમાચાર વાયુવેગે પ્રસરતાં વાવડી ગામ અને નજીકના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો સત્યાગ્રહ સ્થળે એકઠા થઈ ગયા છે. ખેડૂતોમાં વીજ કંપની અને તંત્રની નીતિઓ સામે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. આંદોલનકારીઓનું કહેવું છે કે જ્યાં સુધી ખેડૂતોના હિતમાં યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી આ લડત અને અમરણ ઉપવાસ ચાલુ જ રહેશે. ઘટનાને પગલે સ્થાનિક તંત્ર પણ સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે.
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