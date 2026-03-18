ETV Bharat / state

જામનગર: સમરસ હોસ્ટેલમાં LPG ગેસની અછતને પગલે 650 વિદ્યાર્થીઓના ભોજન પર સંકટ

જામનગરની સમરસ હોસ્ટેલમાં 650 વિદ્યાર્થીઓને ભોજન આપવા માટે LPG ગેસની અછત, જિલ્લા પુરવઠા વિભાગે હોસ્ટેલની માંગ મુજબ ગેસના બાટલા પૂરા પાડવાની આપી મંજૂરી.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 18, 2026 at 1:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જામનગર: શહેરની સમરસ હોસ્ટેલમાં 650 વિદ્યાર્થીઓને ભોજન આપવા માટે LPG ગેસની અછત સર્જાઈ હતી, પરંતુ સમયસર વહીવટીતંત્રની દરમિયાનગીરી બાદ હાલ રાહત સર્જાઈ છે. જિલ્લા પુરવઠા વિભાગે હોસ્ટેલની માંગ મુજબ ગેસના બાટલા પૂરા પાડવાની મંજૂરી આપી દીધી છે.

જામનગર શહેરમાં આવેલી સમરસ હોસ્ટેલમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે LPG ગેસની અછત એક મોટી સમસ્યા બનીને સામે આવી હતી. આ હોસ્ટેલમાં કન્યા અને કુમાર છાત્રાલય મળીને કુલ 650 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ વસવાટ કરે છે. હાલમાં ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં 350 અને બોયઝ હોસ્ટેલમાં 300 વિદ્યાર્થીઓ રહે છે. આ તમામ વિદ્યાર્થીઓને દિવસમાં ત્રણેય ટાઇમ ભોજન પીરસવામાં આવે છે, જેના માટે ગેસની સતત જરૂરિયાત રહે છે.

બંને હોસ્ટેલમાં મળીને દર મહિને અંદાજે 80 જેટલા LPG બાટલાની જરૂરિયાત હોય છે. તાજેતરમાં આ બાટલાની સપ્લાયમાં અવરોધ આવતા ભોજન વ્યવસ્થા ખોરવાઈ જવાની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને હોસ્ટેલ સંચાલકોએ તાત્કાલિક ધોરણે જિલ્લા પુરવઠા વિભાગને પત્ર લખી જાણ કરી હતી.

આ પત્રનો તાત્કાલિક પ્રત્યુત્તર આપતા જિલ્લા પુરવઠા વિભાગે જામનગર સમરસ હોસ્ટેલને તેમની જરૂરિયાત મુજબના ગેસના બાટલા પૂરા પાડવા માટે સત્તાવાર મંજૂરી આપી દીધી છે. આ નિર્ણયથી હાલ પૂરતી ભોજન વ્યવસ્થા ખોરવાતા અટકી છે અને સંચાલકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.

જો કે, આગામી સમયમાં LPG ગેસની સપ્લાયમાં ફરી કોઈ અવરોધ આવશે તો આટલી મોટી સંખ્યામાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને જમવાની ભારે મુશ્કેલી પડી શકે તેવી શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે. હાલ પુરવઠા વિભાગની મંજૂરી બાદ હોસ્ટેલમાં ભોજન વ્યવસ્થા યથાવત રાખવામાં સફળતા મળી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. મિડલ ઇસ્ટ યુદ્ધને કારણે સુરેન્દ્રનગરમાં ગેસની અછત સર્જાઈ, એડવાન્સ બુકિંગ ન કરાવા તંત્રની અપીલ
  2. મોડાસામાં રાંધણ ગેસનો જથ્થો ખૂટી પડતા ગ્રાહકો પરેશાન થયા

TAGGED:

JAMNAGAR SAMARAS HOSTEL
LPG CYLINDER SHORTAGE
STUDENTS MEAL CRISIS
SUPPLY DEPARTMENT INTERVENTION
JAMNAGAR HOSTEL GAS SHORTAGE NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.