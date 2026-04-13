ETV Bharat / state

જામનગરના વિકાસ માટે જામસાહેબનું ઐતિહાસિક પગલું, અદાણી ગૃપ સાથે કર્યો કરોડોની જમીનનો વિકાસ કરાર

બજાર કિંમત કરતા 97% ઓછા દરે સોદો કર્યો, પૈસા નહીં પણ જામનગરનું ભવિષ્ય સુધારવા જામસાહેબે રૂપિયા 6692 કરોડની જમીન માત્ર રૂપિયા 219 કરોડમાં આપી.

బజాર కింమత కరతా అత్యంత నీచా దరే సోదో
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 13, 2026 at 8:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જામનગર: પ્રજાપ્રિય રાજવી જામસાહેબ શત્રુશલ્યસિંહજીએ શહેરના વિકાસ અને આધુનિકીકરણ માટે એક ખૂબ જ મોટું અને દૂરોગામી કદમ ઉઠાવ્યું છે. તાજેતરમાં સામે આવેલા સત્તાવાર દસ્તાવેજો મુજબ, જામસાહેબ અને અદાણી ગૃપ સાથે સંકળાયેલી કંપની 'હાઈવુડ્સ ઈન્ફ્રાસ્પેસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ' વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ (MoU) કરવામાં આવ્યું છે. આ કરારનો મુખ્ય હેતુ જામનગર શહેરને અત્યાધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ કરવાનો છે.

વિકાસ માટે વિશાળ મિલકતોની ફાળવણી

આ ઐતિહાસિક પ્રોજેક્ટ માટે જામસાહેબ દ્વારા જામનગરના વિવિધ વિસ્તારોમાં આવેલી અંદાજે 34 લાખ ચોરસ ફૂટથી પણ વધુ જમીન ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. દસ્તાવેજ મુજબ, આ તમામ મિલકતો હાઈવુડ્સ ઈન્ફ્રાસ્પેસને વિકાસકાર્યો માટે ખાસ રીતે સોંપવામાં આવી છે. આ વ્યવસ્થા એવી રીતે કરવામાં આવી છે કે જામસાહેબ પોતાના અન્ય સામાજિક કે અંગત પ્રોજેક્ટ્સ માટે ભંડોળ એકત્ર કરવા આ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરી શકશે, જેનાથી કંપનીના વિકાસકાર્યોમાં કોઈ અવરોધ આવશે નહીં.

બજાર કિંમત કરતા અત્યંત નીચા દરે સોદો

આ કરારની સૌથી વિશેષ અને આશ્ચર્યજનક બાબત તેની આર્થિક વિગતો છે. રિપોર્ટ અનુસાર, આ જમીનોની વર્તમાન બજાર કિંમત અંદાજે રૂપિયા 6692 કરોડ જેટલી આંકવામાં આવી છે. જોકે, જામસાહેબે આ તમામ મિલકતો માત્ર રૂપિયા 219.95 કરોડના કન્સિડરેશન (વળતર) પેટે સોંપી દીધી છે. દસ્તાવેજોમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે આ કોઈ વ્યાપારી વેચાણ નથી, પરંતુ શહેરના વિકાસ માટેની એક કાનૂની પ્રક્રિયા છે. બજાર કિંમતના માત્ર 3% જેટલા ભાવે જમીન ફાળવવી એ જામસાહેબનો જામનગર પ્રત્યેનો પ્રેમ અને સમર્પણ દર્શાવે છે.

"પૈસા માટે નહીં, જામનગરના ભવિષ્ય માટે"

પોતાના પત્રના અંતે જામસાહેબે જામનગરની જનતાને એક ખૂબ જ ભાવુક સંદેશ આપ્યો છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું છે કે, "મેં અદાણી ગૃપ સાથે આ જોડાણ પૈસા કમાવવા માટે નહીં, પરંતુ જામનગરના આધુનિકીકરણ અને વિકાસ માટે કર્યું છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે તેમને આ ભાગીદારીમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે અને જામનગરના કલ્યાણ માટેનો તેમનો સંકલ્પ અતૂટ છે.

આ કરાર બાદ આગામી સમયમાં જામનગરમાં મોટા પાયે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ્સ જોવા મળી શકે છે. આનાથી શહેરના આર્થિક અને સામાજિક માળખામાં ક્રાંતિકારી ફેરફારો આવવાની અને રોજગારીની નવી તકો ઉભી થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.

આ પણ વાંચો...

  1. જામસાહેબ જાડેજા, નવાનગરના મહારાજાએ અજય જાડેજાને સોંપ્યું જામસાહેબનું સુકાન
  2. ઇશા ફાઉન્ડેશનના સદગુરૂ જામનગરના આંગણે, જાણો કોણે આપ્યું આમંત્રણ

TAGGED:

JAMNAGAR URBAN DEVELOPMENT
ADANI GROUP PARTNERSHIP
JAM SAHEB JAMNAGAR
GUJARAT INFRASTRUCTURE NEWS
JAMNAGAR DEVELOPMENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.