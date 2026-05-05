જામનગર: લૂંટ વિથ મર્ડરનો ભેદ ઉકેલાયો, LCBએ ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને દબોચ્યો
Published : May 5, 2026 at 5:40 PM IST
જામનગર: શહેરના સુભાષ બ્રિજ પાસે રંગમતી નદીના કાંઠે બનેલી સનસનાટીભરી લૂંટ વિથ મર્ડરની ઘટનાનો જામનગર લોકલ ક્રાઈમ બ્રાંચ (LCB) એ ગણતરીના કલાકોમાં ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે. મચ્છીના વેપારીની પૈસાની લાલચે હત્યા કરનાર આરોપીને પોલીસે મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
ગત તા. ૦૪/૦૫/૨૦૨૬ ના રોજ સુભાષ બ્રિજ પાસે નદીના કાંઠે એક અજાણ્યા ઇસમની લોહીલુહાણ હાલતમાં લાશ મળી આવી હતી. તપાસ દરમિયાન આ મૃતક જામનગરના બેડી વિસ્તારના રહેવાસી ઇસ્માઇલ હારૂનભાઇ કેર હોવાનું ખુલ્યું હતું. તેમના પુત્ર અસગર ઇસ્માઇલ કેરે નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ, તેમના પિતાની કોઈ અજાણ્યા શખ્સે લૂંટના ઇરાદે નિર્મમ હત્યા કરી હતી.
પોલીસની એક્શન મોડમાં તપાસ
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈને રાજકોટ વિભાગના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક નિર્લિપ્ત રાય, જામનગર એસપી ડો. રવિ મોહન સૈની અને મદદનીશ પોલીસ અધીક્ષક પ્રતિભાના માર્ગદર્શન હેઠળ LCB પી.આઈ. વી.બી. ચૌધરીની આગેવાનીમાં અલગ-અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી.
પોલીસે બનાવ સ્થળની ઝીણવટભરી તપાસ કરી અને કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટરના CCTV ફૂટેજ ખંગાળ્યા હતા. હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ સેલના સંયુક્ત વર્કઆઉટને અંતે, LCB સ્ટાફના દિલીપભાઇ તલાવડીયા, હિતેન્દ્રસિંહ જાડેજા સહિતની ટીમને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી. જેના આધારે જામનગરના વાઘેરવાડા વિસ્તારમાં રહેતા મહેબુબ મહમદહુશેન સચડા નામના શખ્સને ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો.
ઓળખીતાએ જ ખેલ્યો ખૂની ખેલ
પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી છે. આરોપી મહેબુબ અને મૃતક ઇસ્માઇલભાઈ એકબીજાથી પરિચિત હતા. ઇસ્માઇલભાઈ મચ્છીનો વ્યવસાય કરતા હોવાથી તેમની પાસે મોટી રકમની રોકડ હોવાની આરોપીને જાણ હતી.
લૂંટના ઇરાદે આરોપી મહેબુબે ઇસ્માઇલભાઈને રંગમતી નદીના પુલ નીચે બોલાવ્યા હતા. ત્યાં તેમણે દોરી વડે ગળાટુંપો આપી અને માથાના ભાગે પથ્થરના જીવલેણ ઘા મારીને તેમની હત્યા કરી નાખી હતી. ત્યારબાદ આરોપી રોકડ રકમ લૂંટીને ફરાર થઈ ગયો હતો.
કાયદેસરની કાર્યવાહી
હાલ જામનગર સીટી 'એ' ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની કલમ ૧૦૩(૧), ૩૦૯(૨), ૩૦૯(૬), ૩૧૧ મુજબ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. LCB ની આ સરાહનીય કામગીરીમાં સમગ્ર સ્ટાફ જોડાયો હતો, જેણે જામનગરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે.
