જામનગર રિલાયન્સ ટાઉનશિપમાં બોલિવૂડનો જમાવડો, વરુણ ધવન બાદ સિદ્ધાર્થ-તાપસીએ મચાવી ધૂમ
પ્રારંભિક દિવસોમાં વરુણ ધવને હાજરી આપી ઉત્સાહ વધાર્યો, બાદમાં સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા અને તાપસી પન્નુ જામનગરના આંગણે પધાર્યા હતા.
Published : October 13, 2026 at 5:51 PM IST
જામનગર: શક્તિની ભક્તિના મહાપર્વ નવરાત્રી મહોત્સવને લઈને સમગ્ર ગુજરાતમાં ભારે ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે જામનગરની સુપ્રસિદ્ધ રિલાયન્સ ટાઉનશિપ ખાતે આયોજિત ભવ્ય નવરાત્રી મહોત્સવે ભારે આકર્ષણ જમાવ્યું છે. આ વર્ષે રિલાયન્સની નવરાત્રીમાં ખેલૈયાઓના ઉત્સાહમાં વધારો કરવા માટે બોલિવૂડના દિગ્ગજ કલાકારો વિશેષ રૂપે જામનગરના મહેમાન બની રહ્યા છે, જેના કારણે સ્થાનિક નવરાત્રી મહોત્સવની રોનકમાં ચાર ચાંદ લાગી ગયા છે.
આ ભવ્ય આયોજનમાં બોલિવૂડ અને પરંપરાગત ગરબાનો અદભુત સંગમ જોવા મળી રહ્યો છે. રિલાયન્સ ટાઉનશિપના વિશાળ ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં દરરોજ અવનવા સેલિબ્રિટીઝની એન્ટ્રી થઈ રહી છે. ગરબાના પ્રારંભિક દિવસોમાં જાણીતા યુવા બોલિવૂડ અભિનેતા વરુણ ધવને હાજરી આપીને ખેલૈયાઓનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. વરુણ ધવનની શાનદાર ઉપસ્થિતિ બાદ, બીજા દિવસે બોલિવૂડના ડેશિંગ એક્ટર સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા અને ટેલેન્ટેડ અભિનેત્રી તાપસી પન્નુ પણ જામનગરના આંગણે પધાર્યા હતા.
આ બંને કલાકારોએ રિલાયન્સ ટાઉનશિપ ખાતે ગરબાના મનમોહક તાલે ઝૂમીને ઉપસ્થિત હજારો ખેલૈયાઓ અને દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા. સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા અને તાપસી પન્નુને ટ્રેડિશનલ માહોલમાં પોતાની વચ્ચે જોઈને જામનગરવાસીઓ અને રિલાયન્સ પરિવારના સભ્યોનો ઉત્સાહ બેવડાઈ ગયો હતો. કલાકારોએ પણ ખેલૈયાઓની એનર્જી અને ગરબાના તાલે અદભુત પ્રતિસાદ આપ્યો હતો.
રિલાયન્સ દ્વારા આયોજિત આ ભવ્ય અને સુરક્ષિત નવરાત્રી મહોત્સવમાં આગામી દિવસોમાં પણ દરરોજ અનેક નામાંકિત બોલિવૂડ કલાકારો જામનગરમાં આવવાના હોવાની પુષ્ટિ થઈ છે. મુંબઈની ચમકધમક હવે જામનગરના આંગણે જોવા મળી રહી છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ રિલાયન્સ ટાઉનશિપની નવરાત્રીએ જામનગરમાં એક અલગ જ જમાવટ કર્યો છે, જ્યાં પરંપરાગત સંસ્કૃતિની સાથે ગ્લેમરનો પણ અદભુત સમન્વય જોવા મળી રહ્યો છે. જામનગરમાં સેલિબ્રિટીઓની આ શાનદાર હાજરીથી હાલાર પંથકની આ નવરાત્રી હાલ સમગ્ર રાજ્યમાં ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય બની છે.
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