ETV Bharat / state

જામનગર-રાજકોટ હાઈવે પર ભીષણ અકસ્માત, ટ્રકની ઠોકરથી ઉપલેટાના બે સાધુઓના કરુણ મોત

પોલીસે અજાણ્યા વાહન ચાલક સામે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 29, 2026 at 8:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જામનગર : જામનગર-રાજકોટ હાઈવે ફરી એકવાર રકત રંજીત બન્યો છે. ધ્રોલ માર્કેટિંગ યાર્ડ પાસે સર્જાયેલા એક ભીષણ અકસ્માતમાં ટ્રક ચાલકે બાઈક સવાર બે સાધુઓને અડફેટે લેતા બંનેના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા છે. આ ઘટનાને પગલે પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. પોલીસે અજાણ્યા વાહન ચાલક સામે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

મળતી માહિતી મુજબ, ઉપલેટાના હરિયાસણ ગામની સીમામાં આવેલી ચૈતન્ય હનુમાનજીની જગ્યાના પૂજારીઓ બાઈક પર પસાર થઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન ધ્રોલ માર્કેટિંગ યાર્ડ પાસે એક પૂરપાટ ઝડપે આવતા અજાણ્યા ટ્રક ચાલકે તેમને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે બંને સાધુઓ રોડ પર ફંગોળાયા હતા અને ગંભીર ઈજાઓ થવાને કારણે તેમનું પ્રાણપંખેરું ઉડી ગયું હતું.

​અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનાર બંને સાધુઓની ઓળખ નીચે મુજબ થઈ છે: ​

1. બીજેન્દ્ર મુનિ, 2. ચંદન મુનિ

આ બંને પૂજારીઓ ધાર્મિક કાર્યો માટે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે કાળમુખો ટ્રક તેમના માટે યમદૂત બનીને આવ્યો હતો. હરિયાસણ ગામના ચૈતન્ય હનુમાનજી આશ્રમમાં આ સમાચાર પહોંચતા જ ભકતોમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. આ ​ઘટનાની જાણ થતા જ ધ્રોલ પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો અને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી.

ધ્રોલ પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, "અકસ્માત સર્જી ટ્રક ચાલક વાહન સાથે નાસી છૂટ્યો છે. હાલમાં અજાણ્યા વાહન ચાલક વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસવામાં આવી રહ્યા છે. ટૂંક સમયમાં જ આરોપીને ઝડપી લેવામાં આવશે."

​જામનગર-રાજકોટ હાઈવે પર સતત વધતા અકસ્માતો હવે ચિંતાનો વિષય બન્યા છે. ખાસ કરીને ધ્રોલ પાસેના વળાંકો અને ભારે વાહનોની બેફામ ગતિ નિર્દોષ વાહનચાલકોનો ભોગ લઈ રહી છે. બે સાધુઓના અકાળે અવસાનથી ધાર્મિક જગતમાં પણ ભારે શોક વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે. પોલીસ હાલ આ મામલે વધુ તપાસ ચલાવી રહી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. સાંબરકાંઠાના ગાંભોઈ પાસે ખાનગી બસે ઈકો કારને ટક્કર મારતા 8નાં મોત, મૃતકોમાં 7 મહિલા અને 1 ઈકો ચાલક સામેલ
  2. UPના મિર્ઝાપુરમાં ભયાનક અકસ્માત: બે ટ્રક વચ્ચે ફસાઈ બે કારમાં લાગી આગ, 9 જીવતા ભડથું થયા, 11નાં મોત

TAGGED:

JAMNAGAR ACCIDENT
JAMNAGAR POLICE
UPLETA TWO SADHUS DEATH
UPLETA SADHU ACCIDENT
JAMNAGAR RAJKOT HIGHWAY ACCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.