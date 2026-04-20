જામનગરમાં રેલવે ટ્રેક પર મોટી દુર્ધટના ટળી, પાયલટે બ્રેક મારીને ટ્રેનને રોકી
Published : April 20, 2026 at 8:23 PM IST
જામનગર : શહેરના જૂના આવાસ અને અંધાશ્ર્મ આવાસ વચ્ચેના રેલવે ટ્રેક પર આજે એક મોટી જાનહાનિ અને ગમખ્વાર દુર્ઘટના ટળી હતી. એક જાગૃત મજૂરની સમયસૂચકતાને કારણે હજારો લિટર જ્વલનશીલ ડિઝલ અને પેટ્રોલ ભરેલી માલગાડી ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરી જતા (ડીરેલ થતા) બચી ગઈ હતી. આ ઘટનાને પગલે રેલવે તંત્રમાં પણ દોડધામ મચી ગઈ હતી.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, જામનગરના જૂના આવાસ અને અંધાશ્રમ વિસ્તારની વચ્ચેથી પસાર થતી રેલવે લાઇન પર ટ્રેનનો એક બાજુનો પાટો તૂટેલી હાલતમાં હતો. પાટામાં મોટું ભંગાણ હોવા છતાં તેની જાણ તંત્રને નહોતી. આ દરમિયાન ત્યાં નજીકમાં જ ખીલા ખોડવાનું મજૂરી કામ કરી રહેલા એક શ્રમિકનું ધ્યાન અચાનક તૂટેલા પાટા પર પડ્યું હતું.
એક માલગાડી ટ્રેન એ જ ટ્રેક પર એ જ સમયે ડિઝલ અને પેટ્રોલના ટેન્કરો ભરેલી આવી રહી હતી. જો આ ટ્રેન તૂટેલા પાટા પરથી પસાર થઈ હોત, તો ટ્રેન પલટી જવાની અને તેમાં ભરેલા જ્વલનશીલ પદાર્થોને કારણે મોટો વિસ્ફોટ કે ભયાનક આગ લાગવાની પૂરેપૂરી શક્યતા હતી.
મજૂરે ટ્રેનના લોકો પાયલટનું (ડ્રાઈવરનું) ધ્યાન ખેંચવાનો કર્યો પ્રયાસ
પરિસ્થિતિની ગંભીરતા સમજીને મજૂરે જરા પણ વિલંબ કર્યા વગર લાલ કપડું અથવા ઈશારો કરીને ટ્રેનના લોકો પાયલટનું (ડ્રાઈવરનું) ધ્યાન ખેંચવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. મજૂરની સતર્કતાને કારણે ટ્રેન ચાલકે સમયસર બ્રેક મારી ટ્રેનને તૂટેલા પાટાથી થોડે દૂર જ થંભાવી દીધી હતી. ટ્રેન ઉભી રહી જતા ત્યાં હાજર લોકો અને રેલવે સ્ટાફે રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.
તંત્ર દ્વારા મરામતની કામગીરી
આ ઘટનાની જાણ થતાં જ રેલવેના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને એન્જિનિયરોની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં પાટો ગંભીર રીતે ક્ષતિગ્રસ્ત હોવાનું જણાયું હતું. રેલવે વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી ટ્રેક રિપેરિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી અને અન્ય ટ્રેનોના વ્યવહારને થોડા સમય માટે અસર પહોંચી હતી.
મોટી આફત ટળી
જો આ ડિઝલ ભરેલી ટ્રેન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થઈ હોત તો આપાસના રહેણાંક વિસ્તારોમાં ભારે તબાહી મચી શકી હોત. પરંતુ એક સામાન્ય મજૂરની સતર્કતાએ આજે જામનગરને એક મોટી હોનારતમાંથી ઉગારી લીધું છે. સ્થાનિક લોકો અને રેલવે વિભાગ દ્વારા આ મજૂરની કામગીરી અને તેની હાજરબુદ્ધિના ભારે વખાણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ ઘટના ફરી એકવાર રેલવે ટ્રેકના નિયમિત મેન્ટેનન્સ અને સુરક્ષા સામે સવાલો ઉભા કરી રહી છે.
