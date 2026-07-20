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જામનગરની પૃથ્વી સંઘાણીએ અવકાશ ક્ષેત્રે રચ્યો ઈતિહાસ, દેશના પ્રથમ ખાનગી રોકેટ 'વિક્રમ-1'ના લોન્ચિંગમાં ભજવી મુખ્ય ભૂમિકા

દેશના પ્રથમ ખાનગી ઓર્બિટલ રોકેટ 'વિક્રમ-૧' (VIKRAM-1) ના ઐતિહાસિક લોન્ચિંગમાં પૃથ્વીએ 'કંટ્રોલ સિસ્ટમ લીડ' તરીકે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવીને સમગ્ર ગુજરાત અને દેશનું નામ રોશન કર્યું.

જામનગરની પૃથ્વી સંઘાણીએ અવકાશ ક્ષેત્રે રચ્યો ઈતિહાસ
જામનગરની પૃથ્વી સંઘાણીએ અવકાશ ક્ષેત્રે રચ્યો ઈતિહાસ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 20, 2026 at 10:19 AM IST

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જામનગર: કહેવાય છે કે દ્રઢ સંકલ્પ અને અથાક પરિશ્રમ આગળ આકાશ પણ નાનું પડે છે. આ વાતને સાચી સાબિત કરી બતાવી છે જામનગરના વિભાપર ગામની દીકરી પૃથ્વી સંઘાણીએ. દેશના પ્રથમ ખાનગી ઓર્બિટલ રોકેટ 'વિક્રમ-૧' (VIKRAM-1) ના ઐતિહાસિક લોન્ચિંગમાં પૃથ્વીએ 'કંટ્રોલ સિસ્ટમ લીડ' તરીકે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવીને સમગ્ર ગુજરાત અને દેશનું નામ રોશન કર્યું છે. એક સામાન્ય પટેલ પરિવારમાંથી આવીને સ્પેસ સેક્ટરમાં આ સિદ્ધિ મેળવનાર પૃથ્વીની આ સફળતાથી તેના પરિવાર અને જામનગરમાં ભારે હર્ષની લાગણી છવાઈ છે.

રોકેટ માટે તૈયાર કર્યો 'ઓટોપાયલટ'

સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસ (Skyroot Aerospace) કંપનીમાં ગાઇડન્સ નેવિગેશન એન્ડ કંટ્રોલ ટીમ (GNC)માં 'કંટ્રોલ સિસ્ટમ લીડ' તરીકે કાર્યરત પૃથ્વી સંઘાણીએ 'મિશન આગમન' અંતર્ગત વિક્રમ-1 લોન્ચ વ્હીકલ માટેના ઓટોપાયલોટને ડિઝાઇન અને ડેવલોપ કર્યો હતો. શ્રીહરિકોટા ખાતેથી જ્યારે આ રોકેટે અંતરિક્ષ ભણી ઉડાન ભરી, ત્યારે પૃથ્વીએ સમગ્ર ટીમ સાથે મળીને આ ઐતિહાસિક ક્ષણને સફળતાપૂર્વક પાર પાડી હતી.

જામનગરની પૃથ્વી સંઘાણીએ અવકાશ ક્ષેત્રે રચ્યો ઈતિહાસ (ETV Bharat Gujarat)

પ્રેરણાદાયી શૈક્ષણિક સફર

પૃથ્વીની આ અદભુત સિદ્ધિ પાછળ વર્ષોની સખત મહેનત અને સમર્પણ રહેલું છે. તેમનો અભ્યાસક્રમ ગ્રાઉન્ડ લેવલથી લઈને અંતરિક્ષ સુધીની સફર સમાન છે.

શાળા શિક્ષણ: જામનગરની હરિયા સ્કૂલમાંથી ધોરણ-10 અને મોદી સ્કૂલમાંથી ધોરણ-12 સાયન્સનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો.

ગ્રેજ્યુએશન (B.E.): વર્ષ 2012 થી 2016 દરમિયાન રાજકોટની આત્મીય ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેક્નોલોજી એન્ડ સાયન્સમાંથી 'ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન એન્ડ કંટ્રોલ' વિષય સાથે એન્જિનિયરિંગ કર્યું.

દેશના પ્રથમ ખાનગી રોકેટ 'વિક્રમ-1'ના લોન્ચિંગમાં ભજવી મુખ્ય ભૂમિકા
દેશના પ્રથમ ખાનગી રોકેટ 'વિક્રમ-1'ના લોન્ચિંગમાં ભજવી મુખ્ય ભૂમિકા (ETV Bharat Gujarat)

પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન (M.Tech): વર્ષ 2017 થી 2019 દરમિયાન પુણેની પ્રતિષ્ઠિત 'ડિફેન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એડવાન્સ્ડ ટેક્નોલોજી' (DIAT) માંથી એરોસ્પેસ એન્જિનિયરિંગમાં માસ્ટર્સ કર્યું, જેમાં મિસાઇલ્સ ટેક્નોલોજી તેમની વિશેષજ્ઞતા હતી.

DRDOથી લઈને સ્કાયરૂટ સુધીની સફરઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવ્યા બાદ પૃથ્વીએ વર્ષ 2019 થી 2021 સુધી હૈદરાબાદ ખાતે DRDL, DRDO માં પ્રોજેક્ટ એન્જિનિયર તરીકે દેશની મિસાઇલ સિસ્ટમ અને તેના કંટ્રોલ ડિઝાઇન પર કામ કર્યું. ત્યારબાદ તેઓ સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસમાં જોડાયા અને વર્ષ 2026 સુધી 'કંટ્રોલ લીડ' તરીકે વિક્રમ-1 પ્રોજેક્ટને સફળ બનાવ્યો. હાલ જૂન 2026થી તેઓ એરોસ્પેસ ડિફેન્સના એક અત્યાધુનિક સ્ટાર્ટઅપ પ્રોજેક્ટ પર આગળનું કામ કરી રહ્યા છે.

પૃથ્વીએ 'કંટ્રોલ સિસ્ટમ લીડ' તરીકે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવીને સમગ્ર ગુજરાત અને દેશનું નામ રોશન કર્યું
પૃથ્વીએ 'કંટ્રોલ સિસ્ટમ લીડ' તરીકે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવીને સમગ્ર ગુજરાત અને દેશનું નામ રોશન કર્યું (ETV Bharat Gujarat)

પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ

દીકરીની આ અભૂતપૂર્વ સિદ્ધિ બદલ તેમના દાદા મગનભાઈ કાનજીભાઈ સંઘાણી અને પિતા દિનેશભાઈ મગનભાઈ સંઘાણીએ અત્યંત ગર્વની લાગણી વ્યક્ત કરી છે. એક સામાન્ય ગ્રામ્ય પૃષ્ઠભૂમિમાંથી આવીને દેશના સૌથી જટિલ ગણાતા સ્પેસ સેક્ટરમાં લીડર તરીકે ઉભરી આવવું, તે દેશની લાખો દીકરીઓ માટે પ્રેરણારૂપ છે.

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