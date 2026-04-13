જામનગર મનપા ચૂંટણીમાં ફોર્મ ચકાસણી: કોંગ્રેસના ઉમેદવારનું ફોર્મ રદ, રાજકારણ ગરમાયું

વોર્ડ નંબર 5માં કોંગ્રેસના ગિરિરાજસિંહ જેઠવાના સત્તાવાર મેન્ડેટમાં વાઇટનરનો ઉપયોગ થતા ટેકનિકલ કારણોસર ફોર્મ અમાન્ય ઠર્યું, કોંગ્રેસને ચૂંટણી પહેલા જ મોટો ઝટકો.

Published : April 13, 2026 at 9:40 PM IST

જામનગર: જામનગર મહાનગરપાલિકાની આગામી ચૂંટણીને લઈને રાજકીય માહોલ સંપૂર્ણપણે ગરમાયો છે. આજે ઉમેદવારી ફોર્મ ચકાસણીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાની સાથે જ શહેરના રાજકારણમાં એક મોટો વળાંક આવ્યો છે. ખાસ કરીને વોર્ડ નંબર 5 અને વોર્ડ નંબર 7 માં ફોર્મની માન્યતાને લઈને ભારે રકઝક અને ઘમાસાણ જોવા મળ્યા હતા. આ ઘટનાક્રમ બાદ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ચૂંટણી પંચની કામગીરી સામે આકરા સવાલો ઉઠાવીને પક્ષપાતના ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે.

કોંગ્રેસના આક્ષેપો: "તંત્ર ભાજપના દબાણમાં કામ કરી રહ્યું છે"
પોતાનું ફોર્મ રદ થતા અને ભાજપના ઉમેદવારનું ફોર્મ માન્ય રહેતા ગિરિરાજસિંહ જેઠવાએ ચૂંટણી પંચની કથિત ભેદભાવપૂર્ણ નીતિ સામે આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, "ચૂંટણી પંચ દ્વારા સાવ ભેદભાવ ભરી નીતિ અપનાવવામાં આવી રહી છે.

એક તરફ વાઇટનર જેવી સામાન્ય ભૂલ માટે અમારું ફોર્મ રદ કરવામાં આવે છે, જ્યારે બીજી તરફ સ્પષ્ટ પુરાવા હોવા છતાં સત્તાધારી પક્ષના ઉમેદવારને છાવરવામાં આવે છે. આ લોકશાહીની હત્યા છે અને ભાજપના ઈશારે તંત્ર કામ કરી રહ્યું છે. અમે આ અન્યાય સામે કાયદેસરની લડત લડીશું."

ચૂંટણી અધિકારી વી. આર. માકડિયાએ પોતાના નિર્ણયોનો બચાવ કરતા જણાવ્યું હતું કે, "અમે તમામ ફોર્મની ચકાસણી નિયમોની ચુસ્ત રીતે પાલન કરીને કરી છે. વાઇટનર મારેલા દસ્તાવેજો સંપૂર્ણપણે નિયમ વિરુદ્ધ હોવાથી ફોર્મ રદ કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે અન્ય કિસ્સામાં રજૂ કરવામાં આવેલા પુરાવા અને કાયદાકીય પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. અમારી કામગીરી સંપૂર્ણપણે પારદર્શક છે."

વોર્ડ નં. 5: વાઇટનરના કારણે કોંગ્રેસને મોટો ફટકો
ફોર્મ ચકાસણી દરમિયાન સૌથી મોટો આંચકો કોંગ્રેસ પાર્ટીને વોર્ડ નંબર 5 માં લાગ્યો છે. અહીંના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ગિરિરાજસિંહ જેઠવાનું ઉમેદવારી ફોર્મ ટેકનિકલ કારણોસર રદ કરવામાં આવ્યું છે. ચૂંટણી અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, ઉમેદવારના સત્તાવાર મેન્ડેટ (પક્ષના આદેશ પત્ર)માં વાઇટનરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ચૂંટણીના કડક નિયમો અનુસાર, પક્ષના આદેશ પત્રમાં કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો, કાપકૂપ કે વાઇટનર માન્ય ગણાતું નથી. આ નિયમના ભંગના પગલે ચૂંટણી અધિકારીએ ગિરિરાજસિંહ જેઠવાનું ફોર્મ અમાન્ય ઠેરવી દીધું છે. આ નિર્ણયથી કોંગ્રેસના સમર્થકોમાં નિરાશા વ્યાપી ગઈ છે.

વોર્ડ નં. 7: 'ત્રણ સંતાન'નો વિવાદ અને ભાજપને મોટી રાહત
બીજી તરફ, વોર્ડ નંબર 7 માં ફોર્મ ચકાસણી વખતે ભારે હોબાળો મચ્યો હતો. આ વોર્ડમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ના મહિલા ઉમેદવાર શીતલબેન વાઘેલા સામે કોંગ્રેસે આક્રમક વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. કોંગ્રેસનો આરોપ હતો કે શીતલબેન વાઘેલાને ત્રણ બાળકો છે, જે હાલના ચૂંટણી નિયમો અનુસાર ઉમેદવારી માટે ગેરલાયકાત ઠરે છે. કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા આ અંગેના દસ્તાવેજી પુરાવા પણ રિટર્નિંગ ઓફિસર (આર.ઓ.) સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, આશ્ચર્યજનક રીતે તમામ દલીલો અને રજૂ કરાયેલા પુરાવાઓ બાદ પણ ચૂંટણી અધિકારીએ ભાજપના ઉમેદવાર શીતલબેન વાઘેલાનું ફોર્મ માન્ય રાખ્યું હતું. આ નિર્ણય બાદ કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને નેતાઓમાં ભારે રોષની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે.

હવે જ્યારે ફોર્મ ચકાસણીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ છે, ત્યારે જામનગરની જનતામાં આ કિસ્સો ચર્ચાનો સૌથી મોટો વિષય બન્યો છે. કોંગ્રેસ હવે આ મુદ્દે કાયદાકીય શરણ લેશે કે કેમ તે જોવાનું રહેશે, પરંતુ હાલમાં તો આ નિર્ણયોથી શહેરના રાજકીય સમીકરણો બદલાઈ ગયા છે.

