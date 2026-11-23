જન્મથી એક પગે પોલિયો હોવા છતાં જામનગરના અમૃતભાઈએ પૂર્ણ કરી ગિરનારની લીલી પરિક્રમા
અમૃતભાઈને જન્મથી એક પગે પોલિયો હોવા છતાં પ્રથમ વખત 36 કિમીની ગિરનારની કઠિન લીલી પરિક્રમાં પૂર્ણ કરી સૌને રોમાંચિત કર્યા.
Published : November 23, 2026 at 9:20 PM IST
જૂનાગઢ: ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા પૂર્ણતા તરફ આગળ વધી ચૂકી છે, ત્યારે જામનગરથી આવેલા અને જન્મથી જ એક પગે પોલિયોની બીમારી ધરાવતા અમૃતભાઈ મકવાણાએ પ્રથમ વખત માત્ર ત્રણ દિવસમાં ૩૬ કિલોમીટરની કઠિન પરિક્રમા પૂર્ણ કરીને મજબૂત મનોબળનું ઉત્તમ દૃષ્ટાંત પૂરું પાડ્યું છે. પરિક્રમા માર્ગ પર શ્રદ્ધાળુઓની મુલાકાત દરમિયાન 'ઈટીવી ભારત' (ETV Bharat) ની ટીમે અમૃતભાઈ સાથે ખાસ સંવાદ કર્યો હતો. શારીરિક રીતે સશક્ત વ્યક્તિઓ માટે પણ જ્યાં પગપાળા યાત્રા કઠિન ગણાય છે, ત્યાં એક પગે દિવ્યાંગ હોવા છતાં પરિક્રમા પૂર્ણ કરીને તેમણે સૌને રોમાંચિત કરી મૂક્યા હતા.
પોલિયોગ્રસ્ત અમૃતભાઈએ પૂર્ણ કરી પરિક્રમા
ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા હવે તેના અંતિમ દિવસો તરફ આગળ વધી રહી છે. આજ સાંજ સુધીમાં મોટાભાગના પરિક્રમાર્થીઓ પરિક્રમા માર્ગ પરથી ભવનાથ તળેટીમાં આવતા જોવા મળશે. પરિક્રમાના લાઈવ રિપોર્ટિંગ દરમિયાન 'ઈટીવી ભારત'ની ટીમની મુલાકાત પરિક્રમા માર્ગ પર જામનગરથી આવેલા અને જન્મજાત એક પગે પોલિયોની બીમારી ધરાવતા અમૃતભાઈ પરમાર સાથે થઈ હતી.
ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા ૩૬ કિલોમીટરના જંગલની અંદર પગપાળા પૂર્ણ કરવાની હોય છે. શારીરિક રીતે સશક્ત વ્યક્તિઓ માટે પણ આ પરિક્રમા મુશ્કેલ માનવામાં આવે છે, ત્યારે એક પગે પોલિયોની બીમારી ધરાવતા અમૃતભાઈએ ત્રણ દિવસની અંદર પરિક્રમા સંપૂર્ણ રીતે પૂરી કરીને મજબૂત મનોબળનું ઉત્તમ દૃષ્ટાંત પૂરું પાડ્યું હતું.
અમૃતભાઈએ આપ્યો પ્રતિભાવ
જન્મથી એક પગે પોલિયોની બીમારી ધરાવતા અમૃતભાઈએ 'ઈટીવી ભારત' સાથે એક્સક્લુઝિવ સંવાદ કર્યો હતો. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "જન્મથી જ એક પગે પોલિયો હોવા છતાં, હું શારીરિક મુશ્કેલી આવે તે પ્રકારના કામો કરવાને પડકારરૂપ ગણીને આગળ વધી રહ્યો છું. પાછલા ઘણા વર્ષોથી મને પરિક્રમામાં જવાનો વિચાર આવતો હતો, પરંતુ આ વખતે પ્રથમ વખત પરિક્રમા કરવાનો આદેશ દત્ત ગિરનારી દ્વારા થતાં હું પરિક્રમામાં આવ્યો છું."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "ત્રણ દિવસ અલગ-અલગ જગ્યાએ પડાવ નાખીને અંતે પરિક્રમાના અંતિમ ચરણ એટલે કે બોરદેવીથી ભવનાથ સુધી હું એક પગે પરિક્રમા પૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યો છું. ગિરનારી મહારાજની કૃપાથી આ બધું શક્ય બન્યું છે. મેં મારી શારીરિક અસ્વસ્થતાને ક્યારેય નકારાત્મક દૃષ્ટિથી જોવાનું પસંદ નથી કર્યું, જેથી આજે હું પહેલી જ વખત મુશ્કેલ કહી શકાય તેવી ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા ત્રણ દિવસની યાત્રા બાદ પૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યો છું."
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