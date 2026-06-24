મોહર્રમ પર્વને લઈને જામનગર પોલીસ સતર્ક, દરબારગઢ સહિતના વિસ્તારોમાં ડ્રોન કેમેરાથી સઘન પેટ્રોલિંગ
મોહરમ પર્વ નિમિત્તે નવીનતમ ટેકનોલોજી અને ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે જામનગર પોલીસ સજ્જ થઈ છે, શહેરના દરબારગઢ વિસ્તારમાં ડ્રોન કેમેરાથી સઘન પેટ્રોલિંગ શરૂ કરાયું છે.
Published : June 24, 2026 at 1:47 PM IST
જામનગર: પવિત્ર મોહરમ પર્વને ધ્યાનમાં રાખીને જામનગર શહેર અને જિલ્લાનું પોલીસ તંત્ર ભારે સતર્ક બન્યું છે. તહેવાર દરમિયાન સમગ્ર શહેરમાં શાંતિ, અમન અને ભાઈચારો જળવાઈ રહે તેમજ કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ વણસે નહીં તે માટે પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા આગોતરા લોખંડી સુરક્ષા પ્રબંધો કરવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને શહેરના સંવેદનશીલ અને ગીચ વસ્તી ધરાવતા વિસ્તારો પર પોલીસ દ્વારા વિશેષ નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ અને ડ્રોન સર્વેલન્સ
મોહરમ દરમિયાન સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ અભેદ્ય બનાવવા માટે જામનગર પોલીસ દ્વારા આધુનિક ટેકનોલોજીનો આશરો લેવામાં આવ્યો છે. જામનગર સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) ની ટીમ દ્વારા શહેરના ઐતિહાસિક અને સંવેદનશીલ એવા દરબારગઢ વિસ્તારમાં ડ્રોન કેમેરાની મદદથી આકાશમાંથી બાજ નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
ડ્રોન સર્વેલન્સના કારણે સાંકડી ગલીઓ અને બહુમાળી મકાનોની અગાશીઓ પર સહેલાઈથી મોનિટરિંગ કરી શકાય છે, જેનાથી સમગ્ર વિસ્તારની સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત બની છે. પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ સંવેદનશીલ વિસ્તારોનું સતત વીડિયો રેકોર્ડિંગ અને લાઈવ મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
સંદિગ્ધ પ્રવૃત્તિઓ પર તાત્કાલિક કાર્યવાહી
પોલીસ તંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે તહેવારની આડમાં અસામાજિક તત્વો કોઈ ગરબડ ન કરે તે માટે કડક વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. ડ્રોન ફૂટેજ અથવા ગ્રાઉન્ડ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારની સંદિગ્ધ ગતિવિધિ કે શંકાસ્પદ હિલચાલ નજરે પડશે, તો તેની સામે પોલીસ તંત્ર દ્વારા વિલંબ કર્યા વગર તાત્કાલિક કાયદેસરની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. કોઈપણ કટોકટીની સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ (QRT) અને વધારાનો પોલીસ કાફલો પણ તૈનાત રાખવામાં આવ્યો છે.
પોલીસની નાગરિકોને અપીલ
શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં તહેવારની ઉજવણી થાય તે માટે જામનગર પોલીસે સ્થાનિક નાગરિકો અને શાંતિ સમિતિના સભ્યો સાથે બેઠકો યોજી છે. આ સાથે જ પોલીસે લોકોને સોશિયલ મીડિયા પર વહેતી થતી કોઈપણ પ્રકારની ભ્રામક અફવાઓથી દૂર રહેવા અને તેના પર વિશ્વાસ ન કરવા ખાસ અપીલ કરી છે.
પોલીસની અપીલ
શહેર પોલીસે નાગરિકોને અનુરોધ કર્યો છે કે, શહેરમાં શાંતિ અને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવી રાખવામાં નાગરિકો પોલીસ તંત્રને પૂરતો સહકાર આપે. જો કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ કે વ્યક્તિ દેખાય તો તરત જ નજીકના પોલીસ સ્ટેશન અથવા કંટ્રોલ રૂમને જાણ કરો." જામનગર પોલીસના આ સઘન મોનિટરિંગ, સતત પેટ્રોલિંગ અને આધુનિક સુરક્ષા ચક્રના કારણે સ્થાનિક પ્રજા પણ સુરક્ષાનો અહેસાસ અનુભવી રહી છે.