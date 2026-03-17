જામનગર પોલીસ અને PGVCLનો સપાટો, NDPSના આરોપીઓના ઘરોમાં વીજ ચેકિંગ, 44.50 લાખનો દંડ ફટકાર્યો
જામનગરમાં તપાસ દરમિયાન કુલ 11 નામી આરોપીઓ અને અન્ય 3 ઇસમો સીધી વીજ ચોરી કરતા રંગેહાથ ઝડપાયા હતા
Published : March 17, 2026 at 7:03 PM IST
જામનગર: ગુજરાત પોલીસના કડક છાપ ધરાવતા નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક નિર્લિપ્ત રાય અને જામનગર SP ડો. રવી મોહન સૈનીના માર્ગદર્શન હેઠળ જામનગર પોલીસે ગુનેગારોની કમર તોડવા માટે એક નવતર પ્રયોગ હાથ ધર્યો છે. જામનગર સીટી 'એ' ડિવિઝન પોલીસ અને PGVCLની ટીમે સંયુક્ત રીતે NDPS (નશાકારક પદાર્થો)ના ગુનામાં સંડોવાયેલા આરોપીઓના ઘરે દરોડા પાડી મોટી વીજ ચોરી ઝડપી પાડી છે.
સંયુક્ત ઓપરેશનની વિગત
સીટી 'એ' ડિવિઝન PI એન.એ. ચાવડા અને તેમની સર્વેલન્સ ટીમે PGVCLના અધિકારીઓ સાથે રાખીને શહેરના વિવિધ વિસ્તારો જેવા કે હવાઈચોક, ખોજા ગેઈટ, સેતાવાડ અને સુભાષ માર્કેટમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. આ તપાસ ખાસ કરીને એવા શખ્સોના ઘરે કરવામાં આવી હતી જેઓ અગાઉ ડ્રગ્સ અથવા નશાકારક પદાર્થોના વેચાણ કે હેરાફેરીમાં પકડાઈ ચુક્યા છે.
કયા આરોપીને કેટલો દંડ ફટકારાયો?
તપાસ દરમિયાન કુલ 11 નામી આરોપીઓ અને અન્ય 3 ઇસમો સીધી વીજ ચોરી કરતા રંગેહાથ ઝડપાયા હતા. જેમાં સૌથી વધુ દંડ અસ્પાક ઉર્ફે બાટુમામા ને રૂ. 17 લાખ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
મુખ્ય દંડની વિગતો:
અસ્પાક ઉર્ફે બાટુમામા (ખોજા નાકા): રૂ. 17,00,000/-
તુષાર ઉર્ફે ટકો ગણાત્રા (હવાઈચોક): રૂ. 5,50,000/-
કામીલરજા હસનભાઇ મેતર (સેન્ટ્રલ બેંક): રૂ. 5,50,000/-
સોહીલ હનીફભાઇ સમા (અકબરશા મસ્જીદ): રૂ. 4,50,000/-
મોસીન ઉર્ફે મુસો રૂમી (હર્ષદમીલ ચાલી): રૂ. 2,25,000/-
ગની અને સમીર શેખ (સુભાષ માર્કેટ): રૂ. 2,50,000/-
ગુનેગારોમાં ફફડાટ
પોલીસની આ કાર્યવાહી પાછળનો હેતુ ગુનેગારોની આર્થિક કરોડરજ્જુ તોડવાનો છે. સામાન્ય રીતે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં સંકળાયેલા તત્વો સરકારી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા હોય છે, ત્યારે પોલીસ અને PGVCLના આ 'ડબલ એટેક'થી જામનગરના ગુનેગારોમાં ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. 11 આરોપીઓ પાસેથી કુલ રૂ. 44.50 લાખ ની રકમ વસૂલવા માટે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
