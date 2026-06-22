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જામનગર પોલીસનું 'ઓપરેશન કારાવાસ-2' થયું સફળ, 12 વર્ષથી ફરાર ગેંગરેનો આરોપી ઝડપાયો

જામનગર DySPના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ શરૂ કરાયેલા 'ઓપરેશન કારાવાસ-2' અંતર્ગત પેરોલ ફર્લો સ્ક્વોડે ઝડપી પાડેલો આ આરોપી છેલ્લા 12 વર્ષથી કાયદાની પકડથી દૂર ભાગતો હતો.

12 વર્ષથી ફરાર ગેંગરેનો આરોપી ઝડપાયો
12 વર્ષથી ફરાર ગેંગરેનો આરોપી ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 22, 2026 at 2:12 PM IST

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જામનગર : જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ સુદ્રઢ કરવા અને લાંબા સમયથી કાયદાની પકડમાંથી દૂર નાસતા-ફરતા ગુનેગારોને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલવા માટે જામનગર પોલીસ દ્વારા એક વિશેષ ડ્રાઇવ ચલાવવામાં આવી રહી છે. જામનગર જિલ્લા પોલીસ વડાની સીધી સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ શરૂ કરાયેલા ખાસ 'ઓપરેશન કારાવાસ-2' અંતર્ગત જામનગર પેરોલ ફર્લો સ્ક્વોડને એક બહુ મોટી સફળતા હાથ લાગી છે.

વર્ષ 2012ના એક ચકચારી અને ગંભીર ગેંગરેપ કેસમાં અદાલત દ્વારા આજીવન કેદની આકરી સજા પામેલો અને છેલ્લા 12 વર્ષથી પેરોલ જમ્પ કરીને ફરાર થયેલો પાકા કામનો આરોપી આખરે પોલીસના સકંજામાં આવી ગયો છે. પેરોલ ફર્લો સ્ક્વોડે આ શાતિર આરોપીને અમદાવાદના સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન ખાતેથી દબોચી લીધો છે.

જામનગર પોલીસનું 'ઓપરેશન કારાવાસ-2' થયું સફળ (Etv Bharat Gujarat)

"જામનગર જિલ્લા પોલીસ દ્વારા નાસતા-ફરતા અને જેલમાંથી પેરોલ રજા મેળવી ફરાર થઈ જતા ગુનેગારો વિરુદ્ધ 'ઓપરેશન કારાવાસ-2' શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ ઓપરેશન અંતર્ગત 2012ના ગેંગરેપ કેસમાં નામદાર કોર્ટ દ્વારા આજીવન કેદની સજા પામેલો પાકા કામનો આરોપી પારસ ઉર્ફે ધોરિયો, જે છેલ્લા 12 વર્ષથી પેરોલ જમ્પ કરી નાસતો ફરતો હતો, તેને અમારી પેરોલ ફર્લો સ્ક્વોડે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ સોર્સની મદદથી અમદાવાદના સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન પરથી ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપી પોતાની ધરપકડ ટાળવા અલગ-અલગ રેલવે સ્ટેશનો પર આશરો લઈને રહેતો હતો." - જયવીરસિંહ ઝાલા, DySP, જામનગર

2012નો ગેંગરેપ કેસ અને અદાલતની સજા
આ ચકચારી મામલાની વિગત એવી છે કે, વર્ષ 2012માં આરોપી પારસ ઉર્ફે ધોરિયો નામના શખ્સ અને તેના સાગરીતો દ્વારા એક મહિલા પર ગેંગરેપ (સામૂહિક દુષ્કર્મ) ગુજારવામાં આવ્યો હતો. આ ગુનાની ગંભીરતા અને ભોગ બનનાર મહિલાને ન્યાય અપાવવા માટે ચાલેલા કોર્ટ કેસના અંતે અદાલત દ્વારા આરોપી પારસ ઉર્ફે ધોરિયાને ગુનેગાર ઠેરવી આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. અદાલતના આદેશ બાદ આરોપીને જેલ હવાલે કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, જેલવાસ દરમિયાન આરોપી પારસ કાયદાકીય જોગવાઈ મુજબ પેરોલ રજા પર મુક્ત થયો હતો. નિયત સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયા બાદ તેણે જેલમાં પરત હાજર થવાનું હતું, પરંતુ તે હાજર ન થયો અને પેરોલ જમ્પ કરી 12 વર્ષ પહેલાં ફરાર થઈ ગયો હતો.

ઓળખ છુપાવવા રેલવે સ્ટેશનોને બનાવ્યા આશ્રયસ્થાન
12 વર્ષ જેટલા લાંબા સમય સુધી પોલીસની પકડથી બચવા માટે આરોપી પારસ ઉર્ફે ધોરિયાએ અત્યંત શાતિર મગજ દોડાવ્યું હતું. ધરપકડથી બચવા માટે તે કોઈ એક સ્થળે સ્થિર રહેવાને બદલે સતત પોતાના આશ્રયસ્થાનો બદલતો રહેતો હતો. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે, તે પોતાની સાચી ઓળખ છુપાવીને અલગ-અલગ શહેરોના વિવિધ રેલવે સ્ટેશનો પર જ વસવાટ કરતો હતો. રેલવે સ્ટેશન પર લોકોની સતત અવરજવર રહેતી હોવાથી કોઈને તેના પર શંકા ન જાય તે રીતે તે નાસતો ફરતો પોતાનો સમય વિતાવતો હતો.

પેરોલ ફર્લો સ્ક્વોડની ટેકનિકલ અલ્ટીમેટમ અને ઓપરેશન
લાંબા સમયથી ફરાર આ આરોપીને પકડવા માટે જામનગર પેરોલ ફર્લો સ્ક્વોડની ટીમ સતત કાર્યરત હતી. સ્ક્વોડના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ દ્વારા હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ (બાતમીદારોનું નેટવર્ક) અને આધુનિક ટેકનિકલ સોર્સ તેમજ સર્વેલન્સનો સચોટ ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન પોલીસને ચોક્કસ કડી મળી હતી કે આરોપી હાલ અમદાવાદમાં છે. બાતમીના આધારે પેરોલ ફર્લો સ્ક્વોડની ટીમે તાત્કાલિક અમદાવાદના સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન ખાતે વોચ ગોઠવી હતી. પોલીસની ટીમે વેશપલટો કરીને સ્ટેશન પર નજર રાખી અને જેવો આરોપી ત્યાં દેખાયો કે તુરંત જ તેને ચારેય તરફથી ઘેરીને દબોચી લીધો હતો. 12 વર્ષ બાદ આરોપી પકડાતા પોલીસે રાહતનો શ્વાસ લીધો છે અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

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